Στα 575,74 εκατ. ευρώ ο συνολικός κύκλος εργασιών των 24 εταιρειών του κλάδου. Υποχώρηση στα µικτά κέρδη και στα κέρδη προ φόρων, ενώ το νέο σχήµα Omnicom-IPG συγκεντρώνει πλέον το 59% της αγοράς που αποτυπώνεται στα οικονοµικά στοιχεία.

Το 2025 αποτέλεσε για την ελληνική αγορά των media specialists µια χρονιά ήπιας ανάπτυξης σε επίπεδο εσόδων αλλά και πιέσεων στην κερδοφορία. Τα οικονοµικά αποτελέσµατα των 24 εταιρειών του κλάδου, όπως προκύπτουν από τους ισολογισµούς που συγκέντρωσε και ανέλυσε η Direction Business Reports, καταδεικνύουν αύξηση του συνολικού κύκλου εργασιών, η οποία όµως δεν συνοδεύτηκε από αντίστοιχη βελτίωση των µικτών κερδών και των κερδών προ φόρων. Παράλληλα, η ολοκλήρωση της εξαγοράς της Interpublic από την Omnicom διαµορφώνει νέες ισορροπίες σε µια αγορά που χαρακτηρίζεται ήδη από ιδιαίτερα υψηλό βαθµό συγκέντρωσης.

Αναλυτικότερα, ο συνολικός κύκλος εργασιών των 24 media specialists της ελληνικής αγοράς διαµορφώθηκε το 2025 στα 575,74 εκατ. ευρώ, αυξηµένος κατά 2,74% σε σχέση µε το 2024, όταν είχε ανέλθει στα 560,39 εκατ. ευρώ. Πρόκειται για αύξηση 15,35 εκατ. ευρώ σε απόλυτους αριθµούς. Αντίθετα, τα συνολικά µικτά κέρδη περιορίστηκαν στα 52,05 εκατ. ευρώ, έναντι 55,77 εκατ. ευρώ το 2024, καταγράφοντας υποχώρηση 6,66%, ενώ τα κέρδη προ φόρων µειώθηκαν κατά 2,48%, στα 17,75 εκατ. ευρώ από 18,21 εκατ. ευρώ.

Η υποχώρηση αποτυπώνεται και στους βασικούς αριθµοδείκτες. Το περιθώριο µικτού κέρδους υποχώρησε στο 9,04%, από 9,95% το 2024, ενώ το περιθώριο κερδών προ φόρων διαµορφώθηκε στο 3,08%, έναντι 3,25% την προηγούµενη χρονιά. ενίσχυση των οικονοµικών αποτελεσµάτων.

Η Initiative διατηρεί την πρωτιά σε κύκλο εργασιών

Στην κορυφή της κατάταξης βάσει κύκλου εργασιών για το 2025 παρέµεινε η Initiative Media, µε 91,59 εκατ. ευρώ και οριακή αύξηση 0,25%. Τη δεύτερη θέση διατήρησε η Tempo OMD Hellas, µε 85,13 εκατ. ευρώ, παρά τη µείωση 5,73%, ενώ τρίτη κατατάχθηκε η Dentsu Greece, µε 85,05 εκατ. ευρώ και υποχώρηση 2,90%. Αξίζει να σηµειωθεί πως η διαφορά µεταξύ δεύτερης και τρίτης εταιρείας είναι µόλις περίπου 71 χιλ. ευρώ.

Στην τέταρτη θέση βρίσκεται η Universal Media, µε κύκλο εργασιών 51,93 εκατ. ευρώ και ανάπτυξη 3,25%, ενώ στην πέµπτη ανέβηκε η Mindshare, µε 47,87 εκατ. ευρώ, καταγράφοντας σηµαντική άνοδο 18,16%. Ακολουθεί η Wavemaker Ελλάς µε 46,39 εκατ. ευρώ (-7,04%) και η IPG Mediabrands, που διατήρησε την έβδοµη θέση µε 46,29 εκατ. ευρώ και αύξηση 17,76%.

Τη δεκάδα συµπληρώνουν οι Mediatech (22,88 εκατ. ευρώ, -21,84%), Hearts & Science (16,66 εκατ. ευρώ, +9,11%) και Havas Media Group Ελλάς (13,06 εκατ. ευρώ, -0,92%).

Αξιοσηµείωτο είναι ότι 13 εταιρείες κατέγραψαν κύκλο εργασιών άνω των 10 εκατ. ευρώ, ενώ τέσσερις ξεπέρασαν τα 50 εκατ. ευρώ. Στη δωδέκατη θέση βρίσκεται η PHD Media Hellas, µε 11,72 εκατ. ευρώ, χωρίς συγκρίσιµα έσοδα για το 2024. Ισχυρή ανάπτυξη παρουσίασε επίσης η Max International, µε άνοδο 37,40% και κύκλο εργασιών 10,24 εκατ. ευρώ.

Η Dentsu πρώτη στα µικτά κέρδη

∆ιαφορετική είναι η εικόνα στην κατάταξη βάσει µικτών κερδών, όπου την πρώτη θέση καταλαµβάνει η Dentsu Greece µε 9,21 εκατ. ευρώ, παρά την υποχώρηση 6,45% σε σχέση µε τα συγκρίσιµα ενοποιηµένα µεγέθη του 2024.

Ακολουθούν µε σχεδόν ταυτόσηµες επιδόσεις η Tempo OMD Hellas, µε 7,19 εκατ. ευρώ (+4,27%), και η Mindshare, επίσης µε 7,19 εκατ. ευρώ, αλλά υψηλότερο ρυθµό ανάπτυξης (+13,88%). Στην τέταρτη θέση βρίσκεται η Wavemaker Ελλάς µε 5,39 εκατ. ευρώ (-6,18%).

Συνολικά, εννέα εταιρείες κατέγραψαν µικτά κέρδη άνω των 2 εκατ. ευρώ. Εκτός των τεσσάρων πρώτων, το συγκεκριµένο όριο ξεπέρασαν οι Havas Media Group Ελλάς (2,57 εκατ. ευρώ), Mediatech (2,49 εκατ. ευρώ), Max International (2,12 εκατ. ευρώ), Universal Media (2,06 εκατ. ευρώ) και Initiative Media (2,02 εκατ. ευρώ).

Ιδιαίτερη αναφορά αξίζει στην Initiative, η οποία, παρά τη διατήρηση της πρωτιάς στον κύκλο εργασιών, εµφάνισε µείωση µικτών κερδών κατά 57,75%. Σηµαντική υποχώρηση καταγράφηκε και στη Hearts & Science (-46,43%).

Η Tempo OMD παραµένει η πιο κερδοφόρα

Με κριτήριο τα κέρδη προ φόρων, η Tempo OMD Hellas διατήρησε την πρώτη θέση, µε 4,22 εκατ. ευρώ, παρά τη µείωση 4,59% σε σχέση µε το 2024. Στη δεύτερη θέση ανέβηκε η Dentsu Greece, µε 3,45 εκατ. ευρώ και σηµαντική αύξηση 35,64%, ενώ τρίτη κατατάχθηκε η Initiative Media, µε 1,84 εκατ. ευρώ και υποχώρηση 49,78%.

Την πρώτη πεντάδα συµπληρώνουν η Universal Media µε 1,26 εκατ. ευρώ (-2,60%) και η Mediatech µε 1,15 εκατ. ευρώ (-29,22%). Αυτές είναι και οι µόνες πέντε εταιρείες του δείγµατος που ξεπέρασαν το όριο του 1 εκατ. ευρώ σε κέρδη προ φόρων.

Ακολουθούν η IPG Mediabrands µε 955 χιλ. ευρώ, καταγράφοντας εντυπωσιακή άνοδο 122,88%, η Wavemaker µε 888 χιλ. ευρώ (-33,06%), η Kinesso Hellas µε 869 χιλ. ευρώ (+14,90%), η Havas Media Group Ελλάς µε 549 χιλ. ευρώ (+8,30%) και η PHD Media Hellas µε 526 χιλ. ευρώ.

Από τις υπόλοιπες εταιρείες ξεχωρίζουν η Mave, µε κέρδη προ φόρων 439 χιλ. ευρώ και αύξηση 453,85%, η Max International µε 402 χιλ. ευρώ (+106,26%) και η U Media µε 467 χιλ. ευρώ (+40,23%).

Ο νέος κολοσσός Omnicom-IPG κυριαρχεί στην αγορά

Σε επίπεδο οµίλων, η σηµαντικότερη εξέλιξη αφορά την ολοκλήρωση της εξαγοράς της Interpublic από την Omnicom, η οποία δηµιουργεί έναν αδιαµφισβήτητο πρωταγωνιστή στην ελληνική αγορά media specialists.

Με βάση τα αθροιστικά οικονοµικά στοιχεία των δέκα εταιρειών που εντάσσονται στο νέο σχήµα, ο συνολικός κύκλος εργασιών τους ανήλθε το 2025 στα 339,88 εκατ. ευρώ, αυξηµένος κατά 3,34% σε σχέση µε τα αντίστοιχα µεγέθη του 2024. Τα συνολικά µικτά κέρδη περιορίστηκαν στα 20,38 εκατ. ευρώ (-18,33%), ενώ τα κέρδη προ φόρων διαµορφώθηκαν στα 11,13 εκατ. ευρώ, παρουσιάζοντας µείωση 10,15%.

Στη δεύτερη θέση βρίσκεται ο όµιλος WPP, µε τέσσερις εταιρείες και συνολικό κύκλο εργασιών 109,94 εκατ. ευρώ, αυξηµένο κατά 4,36%. Τα µικτά κέρδη του ενισχύθηκαν κατά 3,93%, στα 14,38 εκατ. ευρώ, αλλά τα κέρδη προ φόρων περιορίστηκαν στα 1,11 εκατ. ευρώ, καταγράφοντας πτώση 30,88%.

Ακολουθεί η Dentsu, µε κύκλο εργασιών 85,05 εκατ. ευρώ (-2,90%) και µικτά κέρδη 9,21 εκατ. ευρώ (-6,45%). Ωστόσο, σε αντίθεση µε την εικόνα των εσόδων, τα κέρδη προ φόρων του οµίλου αυξήθηκαν κατά 35,64%, στα 3,45 εκατ. ευρώ.

Αξιοσηµείωτη ανάπτυξη παρουσίασε ο όµιλος IRA Media, που περιλαµβάνει τρεις εταιρείες, µε συνολικό κύκλο εργασιών 15,17 εκατ. ευρώ, αυξηµένο κατά 23,96%. Τα µικτά κέρδη ενισχύθηκαν κατά 13,09%, στα 3,18 εκατ. ευρώ, ενώ τα κέρδη προ φόρων υποχώρησαν οριακά κατά 3,29%, στις 534 χιλ. ευρώ.

Ο όµιλος Havas κατέγραψε κύκλο εργασιών 13,06 εκατ. ευρώ (-0,92%) και αύξηση κερδών προ φόρων κατά 8,30%, στις 549 χιλ. ευρώ.

Το 95% του τζίρου σε τέσσερις πολυεθνικούς οµίλους

Η συγκέντρωση αποτελεί το πλέον χαρακτηριστικό στοιχείο της εγχώριας αγοράς media specialists. Με βάση τα οικονοµικά δεδοµένα του 2025, το νέο σχήµα Omnicom-IPG συγκεντρώνει το 59,03% του συνολικού κύκλου εργασιών του δείγµατος. Ουσιαστικά, σχεδόν έξι στα δέκα ευρώ που καταγράφονται στην έρευνα αντιστοιχούν στις εταιρείες του νέου οµίλου.

Η WPP ακολουθεί µε µερίδιο 19,09% και η Dentsu µε 14,77%. Οι τρεις αυτοί όµιλοι συγκεντρώνουν αθροιστικά το 92,90% της αγοράς, ενώ µε την προσθήκη της Havas (2,27%) το ποσοστό διαµορφώνεται στο 95,17%.

Η IRA Media καταλαµβάνει το 2,63% του συνολικού τζίρου, ενώ οι πέντε ανεξάρτητες εταιρείες του δείγµατος περιορίζονται στο 2,20%, µε συνολικό κύκλο εργασιών 12,65 εκατ. ευρώ, µειωµένο κατά 3,89%.

Παρά την υποχώρηση των εσόδων τους, οι ανεξάρτητες εταιρείες κατέγραψαν αύξηση µικτών κερδών κατά 26,89%, στα 2,33 εκατ. ευρώ, και ενίσχυση των κερδών προ φόρων κατά 59,49%, στις 990 χιλ. ευρώ. Πρόκειται για µια αξιοσηµείωτη διαφοροποίηση σε σχέση µε τη συνολική πορεία της αγοράς.

Θετική εικόνα για την πλειονότητα των εταιρειών

Παρά τις πιέσεις στους συνολικούς δείκτες κερδοφορίας, η εικόνα σε επίπεδο επιχειρήσεων παραµένει σε σηµαντικό βαθµό θετική.

Από τις 24 εταιρείες της έρευνας, οι 14, δηλαδή το 58,33% του δείγµατος, εµφάνισαν αύξηση στον κύκλο εργασιών τους, ενώ δέκα (41,67%) κατέγραψαν µείωση. Αντίστοιχα, 13 εταιρείες (54,17%) παρουσίασαν αύξηση στα µικτά κέρδη και 11 (45,83%) κινήθηκαν πτωτικά.

Όσον αφορά την τελική κερδοφορία, 21 από τις 24 εταιρείες, ποσοστό 87,50%, έκλεισαν τη χρήση µε κέρδη προ φόρων, ενώ µόλις τρεις (12,50%) εµφάνισαν ζηµίες.

Η µεγάλη πλειονότητα των εταιρειών παραµένει εποµένως κερδοφόρα, παρά τη συνολική υποχώρηση των οικονοµικών αποτελεσµάτων.

Μεγαλύτερη η πραγµατική αγορά

Όπως και στις προηγούµενες έρευνες για τον κλάδο που έχουν δηµοσιευθεί, θα πρέπει να διευκρινιστεί πως τα οικονοµικά στοιχεία των εταιρειών µε αυτόνοµη νοµική µορφή δεν αποτυπώνουν το σύνολο της δραστηριότητας media planning και buying στην Ελλάδα.

Στην αγορά δραστηριοποιούνται και media agencies που λειτουργούν ως business units εντός ευρύτερων εταιρειών επικοινωνίας, χωρίς να δηµοσιεύουν ξεχωριστές οικονοµικές καταστάσεις. Παράλληλα, παραδοσιακές διαφηµιστικές εταιρείες διαχειρίζονται σηµαντικούς διαφηµιστικούς προϋπολογισµούς, χωρίς τα σχετικά έσοδα να διαχωρίζονται πάντοτε λογιστικά από την υπόλοιπη δραστηριότητά τους. Συνεπώς, το πραγµατικό µέγεθος της αγοράς είναι µεγαλύτερο από εκείνο που καταγράφεται στους συγκεκριµένους ισολογισµούς, µε ανθρώπους του χώρου να υπολογίζουν τον πρόσθετο αυτό τζίρο µεταξύ 135-155 εκατ. ευρώ.

Το 2025 επιβεβαιώνει, πάντως, την ανθεκτικότητα της εγχώριας αγοράς media specialists σε επίπεδο δραστηριότητας, αλλά και τις προκλήσεις που αντιµετωπίζει στην κερδοφορία. Την ίδια στιγµή, η δηµιουργία του νέου σχήµατος Omnicom-IPG διαµορφώνει ένα διαφορετικό ανταγωνιστικό περιβάλλον, µε ακόµη µεγαλύτερη συγκέντρωση και νέα δεδοµένα για τις ισορροπίες της αγοράς.