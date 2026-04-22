Οι δαπάνες για αγορά βιβλίων ενόψει της Παγκόσμιας Ημέρας Βιβλίου εκτοξεύονται, σύμφωνα με πρόσφατη έρευνα της Dynata, η οποία πραγματοποιήθηκε για λογαριασμό της Revolut

Εν όψει της Παγκόσμιας Ημέρας Βιβλίου στις 23 Απριλίου, νέα στοιχεία της Revolut, της παγκόσμιας χρηματοοικονομικής εφαρμογής με πάνω από 1,8 εκατομμύρια χρήστες στην Ελλάδα, αποκαλύπτουν ότι οι Έλληνες δίνουν προτεραιότητα στον πολιτισμό, παρά το αυξημένο κόστος ζωής. Παρά τις δύσκολες οικονομικές συνθήκες, το βιβλίο παραμένει για πολλούς μια «αδιαπραγμάτευτη» επένδυση.

Σύμφωνα με πρόσφατη έρευνα της Dynata, η οποία πραγματοποιήθηκε σε αντιπροσωπευτικό δείγμα του ελληνικού πληθυσμού για λογαριασμό της Revolut, οι Έλληνες δεν φαίνεται να μειώνουν τις δαπάνες τους για τον εμπλουτισμό της προσωπικής τους βιβλιοθήκης. Ενώ οι περισσότεροι σχεδιάζουν να προβούν σε περικοπές το 2026, το 7% δηλώνει ότι παρόλο που θα μειώσει συνολικά τα έξοδά του, δεν σκοπεύει να περιορίσει τον προϋπολογισμό του για βιβλία και οτιδήποτε αφορά τον πολιτισμό.

Η επίδραση του “BookTok” σε Gen Z και Millennials

Η τάση αυτή προς τη φιλαναγνωσία είναι πιο έντονη στις νεότερες ηλικιακές ομάδες, πιθανώς λόγω του παγκόσμιου φαινομένου “BookTok”. Η τάση αυτή, που έχει μετατρέψει την ανάγνωση σε viral αισθητική μέσω του TikTok, αποτυπώνεται ξεκάθαρα στα δεδομένα: η ηλικιακή ομάδα 25–34 ετών πρωτοστατεί, με το 10% να δηλώνει ότι δεν θα μειώσει τις δαπάνες για βιβλία, ενώ στην ηλικιακή ομάδα 55–64 το αντίστοιχο ποσοστό περιορίζεται στο 5%.

Τα εσωτερικά στοιχεία συναλλαγών της Revolut στην Ελλάδα επιβεβαιώνουν αυτή τη δυναμική. Το 2025, οι δαπάνες σε κατηγορίες που σχετίζονται με το βιβλίο αυξήθηκαν κατά 35,90%, ενώ ο αριθμός των συναλλαγών αυξήθηκε κατά 33,96% σε σχέση με το προηγούμενο έτος. Αναλυτικότερα, στις επιμέρους κατηγορίες, τα Ψηφιακά Αγαθά (συμπεριλαμβανομένων των e-books και του ψηφιακού περιεχομένου) σημείωσαν άνοδο 48,73%, τα φυσικά βιβλιοπωλεία κατέγραψαν αύξηση 20,44%, ενώ η κατηγορία «Βιβλία, Περιοδικά και Εφημερίδες» ενισχύθηκε κατά 21,23%.

Ο Ignacio Zunzunegui, Επικεφαλής Ανάπτυξης της Revolut για τη Νότια Ευρώπη και τη Λατινική Αμερική, σχολίασε: «Τα δεδομένα μας δείχνουν ότι στην Ελλάδα τα βιβλία δεν αποτελούν απλώς ένα καταναλωτικό αγαθό, αλλά προτεραιότητα για τους πελάτες μας, ακόμη και σε περιόδους οικονομικής αβεβαιότητας. Για να υποστηρίξουμε αυτή την τάση, εργαλεία όπως τα “Pockets” της Revolut αποκτούν ιδιαίτερη σημασία, καθώς δίνουν τη δυνατότητα στους χρήστες να αποταμιεύουν αυτόματα χρήματα για λογαριασμούς, πάγια έξοδα, αλλά και προσωπικές προτεραιότητες. Με τη χρήση των “Pockets”, οι καταναλωτές μπορούν να οργανώσουν καλύτερα τα οικονομικά τους, εξασφαλίζοντας την απαραίτητη ευελιξία για να επενδύσουν στο επόμενο βιβλίο τους χωρίς να επιβαρύνουν τον μηνιαίο προϋπολογισμό τους. Η πολιτιστική αξία της λογοτεχνίας, η οποία έχει ενισχυθεί από ψηφιακές τάσεις όπως το “BookTok”, παραμένει αναπόσπαστο μέρος του οικογενειακού προϋπολογισμού στην Ελλάδα».