Τι δείχνουν τα στοιχεία

Οι καταναλωτές εμφανίζονται ολοένα και πιο πρόθυμοι να παρακολουθούν διαφημίσεις στις υπηρεσίες streaming, καθώς αυξάνονται οι οικονομικότερες συνδρομές με διαφημίσεις. Σύμφωνα με νέα έρευνα της Hub Entertainment Research, τα προγράμματα με διαφημίσεις κερδίζουν έδαφος έναντι των ακριβότερων συνδρομών χωρίς διαφημίσεις.

Τα βασικά ευρήματα της έρευνας δείχνουν ότι:

Το 66% των καταναλωτών δηλώνει ότι οι διαφημίσεις τούς ενοχλούν λιγότερο σε σχέση με το παρελθόν.

Το 69% θα επέλεγε να βλέπει διαφημίσεις εάν αυτό σήμαινε χαμηλότερο κόστος συνδρομής, ποσοστό αυξημένο κατά 11 ποσοστιαίες μονάδες σε σχέση με το 2021.



Ο Mark Loughney, ανώτερος σύμβουλος της Hub Entertainment Research, επισημαίνει ότι οι θεατές είναι πλέον πιο δεκτικοί στις διαφημίσεις από ποτέ, προειδοποιώντας όμως τις πλατφόρμες να μην υπερφορτώσουν την εμπειρία θέασης με υπερβολικά μεγάλα διαφημιστικά διαλείμματα. Η έρευνα βασίστηκε σε δείγμα 3.000 Αμερικανών ηλικίας 16 έως 74 ετών, οι οποίοι παρακολουθούν τουλάχιστον μία ώρα τηλεόρασης την εβδομάδα. Η συλλογή των στοιχείων πραγματοποιήθηκε τον Απρίλιο του 2026.

Τα αμερικανικά νοικοκυριά δαπανούν κατά μέσο όρο 924 δολάρια ετησίως για συνδρομές ψυχαγωγίας, ενώ το κόστος για τηλεόραση, μουσική και άλλες εφαρμογές έχει αυξηθεί κατά 19% από το 2020. Η αύξηση αυτή, σε συνδυασμό με τη διάδοση των οικονομικότερων πακέτων με διαφημίσεις, ωθεί όλο και περισσότερους καταναλωτές να επιλέγουν υπηρεσίες που περιλαμβάνουν διαφημιστικό περιεχόμενο. Παρότι το νέο μοντέλο θυμίζει την παραδοσιακή τηλεόραση, υπάρχουν σημαντικές διαφορές. Στις πλατφόρμες streaming οι θεατές είναι λιγότερο πιθανό να αποφύγουν τις διαφημίσεις, καθώς δεν μπορούν απλώς να αλλάξουν κανάλι όπως στην τηλεόραση.

Παρά τη συχνή χρήση δεύτερης οθόνης (κινητό ή tablet κατά τη διάρκεια της θέασης), η Generation Z εμφανίζεται πιο προσεκτική στις διαφημίσεις:

Το 69% των νέων δηλώνει ότι αντιλαμβάνεται πλήρως ή σε σημαντικό βαθμό τις διαφημίσεις ενώ κάνει παράλληλα και άλλες δραστηριότητες.

Μόλις 9% αναφέρει ότι δεν τις προσέχει καθόλου, έναντι 15% των μεγαλύτερων ηλικιακών ομάδων (Generation X και Baby Boomers).



Η έρευνα δείχνει επίσης ότι οι καταναλωτές εμπιστεύονται περισσότερο τις υπηρεσίες τηλεοπτικού streaming σε σχέση με τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης όσον αφορά τη διαχείριση των προσωπικών τους δεδομένων. Παράλληλα, όσοι χρησιμοποιούν συστηματικά τα social media εμφανίζονται πιο θετικοί απέναντι στις στοχευμένες διαφημίσεις: 40% των χρηστών κοινωνικών δικτύων δηλώνει θετική στάση απέναντι στις εξατομικευμένες διαφημίσεις. Το αντίστοιχο ποσοστό στους μη χρήστες είναι μόλις 14%.

Οι καταναλωτές είναι περισσότερο πρόθυμοι να κοινοποιήσουν:

τις τηλεοπτικές εκπομπές και σειρές που παρακολουθούν (65%),

το φύλο τους (59%),

την ηλικία τους (57%).



Αντίθετα, εμφανίζονται πολύ πιο επιφυλακτικοί όσον αφορά:

τις αναρτήσεις τους στα κοινωνικά δίκτυα (36%),

το ετήσιο εισόδημά τους (35%),

το ιστορικό συνομιλιών τους με εφαρμογές τεχνητής νοημοσύνης (33%).



Διχασμός για τη χρήση της τεχνητής νοημοσύνης

Η χρήση της τεχνητής νοημοσύνης στη διαφήμιση αντιμετωπίζεται με διαφορετικό τρόπο, ανάλογα με τον σκοπό της. Οι περισσότεροι ερωτηθέντες (55%) βλέπουν θετικά την αξιοποίηση της AI για:

καλύτερο χρονισμό των διαφημίσεων,

μείωση της επανάληψης των ίδιων διαφημίσεων.



Ωστόσο, η αποδοχή μειώνεται όταν η AI χρησιμοποιείται για:

δημιουργία trailer (37%),

εξατομικευμένες δυναμικές διαφημίσεις (36%),

παραγωγή ολόκληρων διαφημιστικών σποτ (34%).



Σύμφωνα με τον Mark Loughney, οι καταναλωτές αποδέχονται την τεχνητή νοημοσύνη όταν βελτιώνει την εμπειρία προβολής, αλλά εξακολουθούν να προτιμούν η δημιουργική πλευρά της διαφήμισης να παραμένει στα χέρια των ανθρώπων.