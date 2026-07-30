Το κεντρικό εύρημα της έρευνας είναι ότι το κλασικό SEO όχι μόνο δεν "πεθαίνει" με το AI search, αλλά γίνεται το εισιτήριο εισόδου σε αυτό.

Η Search Magic, ένα από τα ταχύτερα αναπτυσσόμενα Search Engine Optimization (SEO) agencies, παρουσιάζει το "Understanding AI Search", ένα νέο insights report που απαντά σε ένα από τα πιο κρίσιμα ερωτήματα του σύγχρονου e-commerce: πώς αποφασίζουν οι AI μηχανές αναζήτησης ποια e-shops και ποια προϊόντα θα προτείνουν. Το report βασίζεται σε εκτεταμένη πρωτογενή έρευνα, κατά την οποία η ομάδα της εταιρείας ανέλυσε χειροκίνητα περισσότερα από 10.000 prompts σε ChatGPT, Gemini και Perplexity, σε 4 e-commerce niches, τόσο με συνδεδεμένους λογαριασμούς όσο και χωρίς σύνδεση, ώστε να απομονωθεί η επίδραση της εξατομίκευσης.

Το κεντρικό εύρημα της έρευνας είναι ότι το κλασικό SEO όχι μόνο δεν "πεθαίνει" με το AI search, αλλά γίνεται το εισιτήριο εισόδου σε αυτό. Τα προϊόντα που κατατάσσονται στις θέσεις 1-3 των οργανικών αποτελεσμάτων της Google έχουν 95% μεγαλύτερη πιθανότητα να εμφανιστούν στις AI μηχανές, ενώ όσα κατατάσσονται στα Product Listings της Google έχουν 90% μεγαλύτερη πιθανότητα εμφάνισης. Οι AI μηχανές, δηλαδή, δεν "ανακαλύπτουν" προϊόντα από το πουθενά: στηρίζονται σε μεγάλο βαθμό στο υπάρχον οικοσύστημα της Google.

Παράλληλα, η έρευνα καταγράφει μια σημαντική μετατόπιση στο ποιες σελίδες κερδίζουν ορατότητα. Τα category pages, ο πυρήνας του παραδοσιακού e-commerce SEO, σχεδόν ποτέ δεν εμφανίστηκαν στις απαντήσεις των AI μηχανών. Αντίθετα, προβάλλονται οι προϊοντικές σελίδες, οι σελίδες About Us και τα άρθρα ή FAQs που δίνουν σύντομες, στοχευμένες απαντήσεις. Την ίδια στιγμή, το ίδιο prompt μπορεί να επιστρέψει λίστα με e-shops, λίστα με προϊόντα ή συνδυασμό των δύο, γεγονός που καθιστά απαραίτητη μια διπλή στρατηγική: χτίσιμο ορατότητας τόσο για το brand όσο και για τα επιμέρους προϊόντα.

Ιδιαίτερη έμφαση δίνεται στα trust signals που καθορίζουν ποια καταστήματα προτείνονται: αναφορές σε Reddit, Wikipedia και έγκυρα ειδησεογραφικά sites, Google και on-site reviews, καθώς και παρουσία σε listicle άρθρα τρίτων. Καθοριστικό ρόλο παίζουν επίσης τα εμφανή reviews και οι ξεκάθαρες πληροφορίες αγοράς: σε αρκετές περιπτώσεις, ακόμα και σε ελληνικά prompts με ρητή πρόθεση αγοράς από τοπικό κατάστημα, οι AI μηχανές πρότειναν διεθνείς πλατφόρμες με χιλιάδες αξιολογήσεις, αναδεικνύοντας πόσο ισχυρό σήμα ποιότητας αποτελεί ο όγκος και η ορατότητα των reviews.

Σχολιάζοντας τα ευρήματα, η Founder & CEO της Search Magic, Άννα Μοραγλή, σημειώνει: “Η AI αναζήτηση δεν είναι το μέλλον, είναι ήδη εδώ και αλλάζει καθημερινά το πώς οι καταναλωτές ανακαλύπτουν προϊόντα. Με το Understanding AI Search θέλαμε να δώσουμε στην αγορά πραγματικά δεδομένα αντί για εικασίες. Και αυτό είναι μόνο η αρχή. Tο report αποτελεί το πρώτο από μια σειρά insights reports που θα ακολουθήσουν, στο πλαίσιο της δέσμευσής μας να στηρίζουμε τον κλάδο με πραγματικά δεδομένα και πρακτική γνώση για τη νέα εποχή της αναζήτησης”.

Με βάση τα ευρήματα, η Search Magic παρουσιάζει στο report και τη στρατηγική των 5 Πυλώνων για AI-Search Optimization, μια πρακτική μεθοδολογία που καλύπτει από το AI visibility audit και την τεχνική υποδομή έως το περιεχόμενο, την εμπειρία χρήστη και το χτίσιμο authority. Το πλήρες "Understanding AI Search" report είναι διαθέσιμο δωρεάν εδώ.