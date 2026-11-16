Σύμφωνα με το Future Buyer Report 2026 της VML, το 55% των αγοραστών ξεκινά την αναζήτηση προμηθευτών μέσω generative AI, το 73% φοβάται τις επιπτώσεις που μπορεί να έχει στην καριέρα του μια λάθος αγορά και το 71% έχει επιλέξει έναν «ασφαλέστερο» προμηθευτή αντί για κάποιον που πρόσφερε καλύτερη αξία.

Η τεχνητή νοημοσύνη αλλάζει με ταχύτατους ρυθμούς τον τρόπο με τον οποίο οι επιχειρήσεις ανακαλύπτουν και αξιολογούν προμηθευτές. Η τελική απόφαση, όμως, παραμένει βαθιά ανθρώπινη. Το Future Buyer Report της VML, που παρουσιάζεται σήμερα, φέρνει στο φως μια καθοριστική αντίφαση στις σύγχρονες B2B αγορές: η αναζήτηση μέσω τεχνητής νοημοσύνης καθορίζει όλο και περισσότερο ποιοι προμηθευτές μπαίνουν στη λίστα επιλογών, όμως η φήμη, το επαγγελματικό ρίσκο και η εσωτερική συναίνεση κρίνουν ποια επιλογή θα επικρατήσει τελικά.

Η έρευνα, που βασίζεται σε αποκλειστικά δεδομένα από 750 στελέχη επιχειρήσεων με ρόλο στις αγορές, σε οκτώ διεθνείς αγορές και επτά επαγγελματικούς κλάδους, δείχνει ότι η generative AI έχει εξελιχθεί στο πιο δημοφιλές σημείο εκκίνησης για την αναζήτηση προμηθευτών. Το 55% των αγοραστών ξεκινά με εργαλεία GenAI, έναντι 45% που στρέφεται στις παραδοσιακές μηχανές αναζήτησης.

Ωστόσο, η ευκολότερη πρόσβαση στην πληροφορία δεν έχει εξαλείψει την ανθρώπινη επιφυλακτικότητα. Το 73% πιστεύει ότι μια αγορά που δεν θα αποδώσει μπορεί να επηρεάσει την καριέρα του, το 71% έχει επιλέξει έναν ασφαλέστερο προμηθευτή αντί για εκείνον που θεωρούσε ότι προσφέρει καλύτερη αξία, ενώ το 38% των σημαντικών αγοραστικών πρωτοβουλιών ολοκληρώνεται χωρίς να ληφθεί καμία απόφαση.

Η VML ονομάζει το φαινόμενο αυτό «Defensibility Bias» – την «προκατάληψη της ασφαλούς επιλογής»: την τάση να προτιμάται μια οικεία, αποδεδειγμένη και εύκολα υπερασπίσιμη εσωτερικά επιλογή, όταν διακυβεύεται η επαγγελματική φήμη του αγοραστή.

Για τα B2B brands, το μήνυμα είναι σαφές. Οι μηχανές χρειάζονται δομημένα, έγκυρα στοιχεία που μπορούν να εντοπίσουν και να ερμηνεύσουν. Οι άνθρωποι χρειάζονται μια επιλογή που μπορούν να εξηγήσουν, να τεκμηριώσουν και να υπερασπιστούν απέναντι στην ευρύτερη ομάδα λήψης αποφάσεων.

«Το σύγχρονο B2B marketing πρέπει να λειτουργεί ταυτόχρονα για ανθρώπους και για μηχανές», δήλωσε ο Dr. Andreas Ortner, Managing Director B2B, EMEA, της VML. «Τα συστήματα τεχνητής νοημοσύνης χρειάζονται σαφή, δομημένα και έγκυρα στοιχεία για να εντοπίσουν και να κατανοήσουν έναν προμηθευτή. Οι άνθρωποι χρειάζονται εμπιστοσύνη στο brand, αποδείξεις ότι η λύση θα αποδώσει και μια επιλογή που μπορούν να υπερασπιστούν μέσα στον οργανισμό. Δεν αρκεί πλέον να είσαι η καλύτερη επιλογή. Ένας προμηθευτής πρέπει να είναι ορατός, αξιόπιστος και εύκολος να εγκριθεί σε κάθε στάδιο της αγοραστικής διαδικασίας.»

Τι σημαίνει το Future Buyer 2026 για τους B2B marketers:

Γίνετε ορατοί και αξιόπιστοι για την Τεχνητή Νοημοσύνη – Για τα B2B brands, η παρουσία τους στα εργαλεία τεχνητής νοημοσύνης είναι πλέον το πρώτο σημείο όπου ένας υποψήφιος πελάτης θα τα συναντήσει. Το δημόσιο περιεχόμενο, η τεχνική τεκμηρίωση, τα case studies, οι πληροφορίες προϊόντων και τα αποδεικτικά στοιχεία πρέπει να είναι σαφώς δομημένα, έγκυρα και συνεπή, ώστε οι πλατφόρμες AI να μπορούν να τα εντοπίζουν, να τα ερμηνεύουν και να τα προτείνουν.

Για τα B2B brands, η παρουσία τους στα εργαλεία τεχνητής νοημοσύνης είναι πλέον το πρώτο σημείο όπου ένας υποψήφιος πελάτης θα τα συναντήσει. Το δημόσιο περιεχόμενο, η τεχνική τεκμηρίωση, τα case studies, οι πληροφορίες προϊόντων και τα αποδεικτικά στοιχεία πρέπει να είναι σαφώς δομημένα, έγκυρα και συνεπή, ώστε οι πλατφόρμες AI να μπορούν να τα εντοπίζουν, να τα ερμηνεύουν και να τα προτείνουν. Χτίστε προτίμηση πριν ξεκινήσει η επίσημη διαδικασία αγοράς – Η AI μπορεί να βοηθά τους αγοραστές να εντοπίζουν πιθανούς προμηθευτές, όμως το brand, η φήμη και η τεχνογνωσία είναι αυτά που καθορίζουν ποια ονόματα εμπνέουν αρκετή εμπιστοσύνη για να προχωρήσουν. Σύμφωνα με την έρευνα, το 59% των αγοραστών έχει εντάξει στη λίστα του έναν προμηθευτή που μέχρι τότε δεν γνώριζε, χάρη στο thought leadership του. Έτσι, η ανάπτυξη ενός διακριτού brand και το περιεχόμενο με πραγματική αξία γίνονται πολύτιμα εμπορικά assets, βοηθούν τους προμηθευτές να γίνουν οικείοι, να αναδείξουν την τεχνογνωσία τους και να μειώσουν το αντιληπτό ρίσκο – πριν καν μπει στη συζήτηση ένας πωλητής.

Η AI μπορεί να βοηθά τους αγοραστές να εντοπίζουν πιθανούς προμηθευτές, όμως το brand, η φήμη και η τεχνογνωσία είναι αυτά που καθορίζουν ποια ονόματα εμπνέουν αρκετή εμπιστοσύνη για να προχωρήσουν. Σύμφωνα με την έρευνα, Έτσι, η ανάπτυξη ενός διακριτού brand και το περιεχόμενο με πραγματική αξία γίνονται πολύτιμα εμπορικά assets, βοηθούν τους προμηθευτές να γίνουν οικείοι, να αναδείξουν την τεχνογνωσία τους και να μειώσουν το αντιληπτό ρίσκο – πριν καν μπει στη συζήτηση ένας πωλητής. Δώστε στους συμμάχους σας τα εργαλεία για να πείσουν την ομάδα αγοράς της εταιρίας τους – Το αποτελεσματικό B2B marketing πρέπει να απαντά στα ερωτήματα ολόκληρου του οργανισμού: Οικονομικών, IT, Προμηθειών, Διαχείρισης Κινδύνων και ανώτατης διοίκησης. Οι εσωτερικοί «σύμμαχοι» χρειάζονται σαφές ROI, τεχνικά στοιχεία, πλάνα υλοποίησης, σχετικά case studies και επιχειρήματα προσαρμοσμένα σε κάθε εμπλεκόμενο, ώστε να χτίσουν συναίνεση. Το πιο δυνατό περιεχόμενο δεν αρκείται στο να τραβά την προσοχή· δίνει στους αγοραστές τα στοιχεία που χρειάζονται για να εξηγήσουν, να τεκμηριώσουν και να υπερασπιστούν την πρότασή τους.

Το αποτελεσματικό B2B marketing πρέπει να απαντά στα ερωτήματα ολόκληρου του οργανισμού: Οικονομικών, IT, Προμηθειών, Διαχείρισης Κινδύνων και ανώτατης διοίκησης. Οι εσωτερικοί «σύμμαχοι» χρειάζονται σαφές ROI, τεχνικά στοιχεία, πλάνα υλοποίησης, σχετικά case studies και επιχειρήματα προσαρμοσμένα σε κάθε εμπλεκόμενο, ώστε να χτίσουν συναίνεση. Το πιο δυνατό περιεχόμενο δεν αρκείται στο να τραβά την προσοχή· δίνει στους αγοραστές τα στοιχεία που χρειάζονται για να εξηγήσουν, να τεκμηριώσουν και να υπερασπιστούν την πρότασή τους. Αξιοποιήστε την ανθρώπινη εμπειρογνωμοσύνη εκεί όπου η εμπιστοσύνη μετράει περισσότερο – Ο ρόλος των πωλήσεων εξελίσσεται – δεν εξαφανίζεται. Οι αγοραστές εξακολουθούν να προτιμούν την ανθρώπινη επαφή στις διαπραγματεύσεις, στις σύνθετες αξιολογήσεις και στην υποστήριξη μετά την πώληση, εκεί όπου η κρίση, η καθησύχαση και η επίλυση προβλημάτων έχουν τη μεγαλύτερη σημασία.

Το Future Buyer Report δείχνει ότι οι μηχανές χρειάζονται σαφή, δομημένα και έγκυρα στοιχεία, ενώ οι άνθρωποι χρειάζονται επιλογές που μπορούν να εξηγήσουν, να τεκμηριώσουν και να υπερασπιστούν. Οι προμηθευτές που θα καλύψουν και τις δύο ανάγκες θα είναι αυτοί που θα εντοπίζονται πιο εύκολα, θα κερδίζουν πιο εύκολα την εμπιστοσύνη και θα εγκρίνονται πιο εύκολα.

Κατεβάστε το Future Buyer Report εδώ.