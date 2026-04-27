Η Aboutnet ενισχύει περαιτέρω τη θέση της στην αγορά

Η Aboutnet, μία από τις κορυφαίες και πλέον καταξιωμένες εταιρείες στον χώρο του web design και του digital marketing και AI υπηρεσιών στην Ελλάδα, ανακοινώνει την απορρόφηση του πελατολογίου καθώς και των στελεχών της εταιρείας MyWebDesign.

Η συγκεκριμένη στρατηγική κίνηση εντάσσεται στο ευρύτερο πλάνο ανάπτυξης και ενίσχυσης της Aboutnet, επιβεβαιώνοντας τη διαρκή επένδυση της εταιρείας σε ανθρώπινο δυναμικό, τεχνογνωσία και ποιοτικές υπηρεσίες προς τους πελάτες της.

Με την ενσωμάτωση του πελατολογίου της MyWebDesign, η Aboutnet διευρύνει σημαντικά τη βάση των συνεργασιών της, ενισχύοντας την παρουσία της σε ένα ευρύ φάσμα επιχειρηματικών κλάδων. Παράλληλα, η ένταξη των στελεχών της MyWebDesign στο δυναμικό της εταιρείας συμβάλλει ουσιαστικά στην περαιτέρω αναβάθμιση των παρεχόμενων υπηρεσιών, προσθέτοντας εμπειρία, εξειδίκευση και νέες προοπτικές ανάπτυξης.

Οι πελάτες της MyWebDesign θα συνεχίσουν να εξυπηρετούνται απρόσκοπτα, απολαμβάνοντας πλέον το πλήρες φάσμα υπηρεσιών της Aboutnet, που περιλαμβάνει web design & development, digital marketing, SEO με εγγύηση αποτελεσμάτων, PPC campaigns, social media management, καθώς και καινοτόμες λύσεις τεχνητής νοημοσύνης που η εταιρεία εισάγει δυναμικά στην αγορά.

Η Aboutnet, με περισσότερα από 25 χρόνια παρουσίας, πάνω από 2.000 ενεργούς πελάτες και ισχυρές συνεργασίες με κορυφαίους διεθνείς οργανισμούς, συνεχίζει με συνέπεια την ανοδική της πορεία, επενδύοντας σε στρατηγικές συνεργασίες και επεκτάσεις που δημιουργούν προστιθέμενη αξία για τους πελάτες και τους συνεργάτες της.

Η νέα αυτή εξέλιξη αποτελεί ακόμη ένα σημαντικό βήμα στην υλοποίηση του οράματος της Aboutnet για συνεχή ανάπτυξη, καινοτομία και ηγετική παρουσία στον ψηφιακό μετασχηματισμό των επιχειρήσεων στην Ελλάδα και το εξωτερικό.