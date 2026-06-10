Με την ολοκλήρωση της συμφωνίας, η Whalar θα ενταχθεί στην Accenture Song, ενισχύοντας σημαντικά τις δυνατότητές της στον τομέα της οικονομίας των δημιουργών περιεχομένου (creator economy).

Η Accenture εξαγόρασε τη Whalar, μία από τις κορυφαίες εταιρείες στο χώρο των creators και του social marketing, από τη Whalar Group. Με την ολοκλήρωση της συμφωνίας, η Whalar θα ενταχθεί στην Accenture Song, ενισχύοντας σημαντικά τις δυνατότητές της στον τομέα της οικονομίας των δημιουργών περιεχομένου (creator economy).

Η εξαγορά αντανακλά τη ραγδαία ανάπτυξη του social media marketing και της επιρροής των creators στη διαμόρφωση των καταναλωτικών τάσεων. Σύμφωνα με στοιχεία της IAB, οι διαφημιστικές δαπάνες στην creator economy στις ΗΠΑ αναμένεται να φτάσουν τα 43,9 δισ. δολάρια το 2026. Η Accenture Song επιδιώκει να αξιοποιήσει τη βαθιά γνώση της Whalar στις συνεργασίες με δημιουργούς περιεχομένου, συνδυάζοντάς τη με δεδομένα, τεχνητή νοημοσύνη και δυνατότητες κοινωνικού εμπορίου.

Η Whalar έχει υλοποιήσει περισσότερες από 600 εκατ. δολάρια σε καμπάνιες creators, με δεκάδες χιλιάδες συνεργασίες σε πάνω από 40 χώρες και 15 γλώσσες. Η εταιρεία πραγματοποιεί χιλιάδες ενεργοποιήσεις δημιουργών κάθε χρόνο, αποφέροντας δισεκατομμύρια αλληλεπιδράσεις για μεγάλες διεθνείς μάρκες.

Οι συνδιευθύνουσες σύμβουλοι της Whalar, Emma Harman και Jo Cronk, θα παραμείνουν στις θέσεις τους, ενώ περισσότεροι από 170 εργαζόμενοι σε ΗΠΑ, Ηνωμένο Βασίλειο, Ιρλανδία, Γερμανία και Ισπανία θα ενταχθούν στην Accenture Song. Η Whalar Group θα συνεχίσει να λειτουργεί ανεξάρτητα με τις υπόλοιπες δραστηριότητές της και θα συνεργάζεται στρατηγικά με την Accenture Song για τα επόμενα τρία χρόνια. Οι οικονομικοί όροι της συμφωνίας δεν ανακοινώθηκαν.