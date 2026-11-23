Το akispetretzikis.com εντάσσεται στο δίκτυο της AdLink, δημιουργώντας νέες ευκαιρίες για τα brands μέσα από τη δύναμη του γαστρονομικού περιεχομένου και τη σύνδεσή του με την καθημερινότητα των καταναλωτών.

Η AdLink ανακοίνωσε τη συνεργασία της με τον Άκη Πετρετζίκη ενισχύοντας το δίκτυο των premium digital media που εκπροσωπεί. Μέσα από το akispetretzikis.com, η AdLink προσφέρει σε agencies και brands νέες δυνατότητες επικοινωνίας, με ένα κοινό που αναζητά καθημερινά ιδέες και έμπνευση γύρω από τη μαγειρική. Το akispetretzikis.com αποτελεί ένα από τους πιο δημοφιλείς ψηφιακούς προορισμούς γαστρονομικού περιεχομένου στην Ελλάδα, συνδυάζοντας ευρεία απήχηση με την εμπιστοσύνη και τη σταθερή αλληλεπίδραση του κοινού.

Μέσα από ένα πλούσιο περιεχόμενο συνταγών και θεματικών ενοτήτων, προσφέρει καθημερινά έμπνευση και πρακτικές λύσεις στους επισκέπτες, από την προετοιμασία ενός οικογενειακού γεύματος έως τις πιο ιδιαίτερες περιστάσεις. Η σύνδεση του με την καθημερινότητα του κοινού δημιουργεί για τα brands ευκαιρίες επικοινωνίας σε στιγμές ουσιαστικού ενδιαφέροντος, που οι καταναλωτές αναζητούν ιδέες και διαμορφώνουν τις επιλογές τους.

Η θεματική δομή του akispetretzikis.com επιτρέπει την ανάπτυξη διαφημιστικής επικοινωνίας με υψηλή συνάφεια, συνδέοντας τα μηνύματα των brands με διαφορετικές κατηγορίες περιεχομένου και ενδιαφέροντα.

Η συνεργασία εντάσσεται στην ευρύτερη στρατηγική της AdLink για τη δημιουργία ενός ενιαίου οικοσυστήματος επικοινωνίας που συνδέει Retail Media, CTV, dOOH και premium digital media. Με επίκεντρο το context, το κοινό και τις πραγματικές ανάγκες του καταναλωτή, η AdLink συνεχίζει να διευρύνει το δίκτυο συνεργασιών της, προσφέροντας στα brands περισσότερα σημεία ουσιαστικής επικοινωνίας με τους καταναλωτές.