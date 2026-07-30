Αλλά τον τρόπο με τον οποίο οι εταιρείες συλλέγουν, διαχειρίζονται και χρησιμοποιούν τα προσωπικά τους δεδομένα.

Οι έρευνες δείχνουν ότι οι καταναλωτές ανησυχούν λιγότερο για την τεχνητή νοημοσύνη αυτή καθαυτή και περισσότερο για τον τρόπο με τον οποίο οι εταιρείες συλλέγουν, διαχειρίζονται και χρησιμοποιούν τα προσωπικά τους δεδομένα. Η σύγχρονη εμπορική επικοινωνία βασίζεται πλέον σε μεγάλο βαθμό στα δεδομένα. Οι μέσες ομάδες μάρκετινγκ χρησιμοποιούν σήμερα πολλά εργαλεία ανάλυσης, συχνά χωρίς να αξιοποιούν πλήρως τις δυνατότητές τους. Παράλληλα, οι επαγγελματίες που χρησιμοποιούν εργαλεία τεχνητής νοημοσύνης χωρίς να εξετάζουν προσεκτικά την προέλευση και την ποιότητα των δεδομένων που αξιοποιούν, μπορεί τελικά να υπονομεύσουν την εμπιστοσύνη των καταναλωτών. Καθώς οι επιχειρήσεις επιταχύνουν την εφαρμογή εργαλείων τεχνητής νοημοσύνης για εξατομίκευση, τμηματοποίηση κοινού και δημιουργία περιεχομένου, πρέπει να θυμούνται ότι η αποτελεσματικότητα αυτών των λύσεων εξαρτάται απόλυτα από την ποιότητα και την ποσότητα των δεδομένων των καταναλωτών, αλλά και από τον τρόπο με τον οποίο αυτά χρησιμοποιούνται. Οι καταναλωτές παρακολουθούν πλέον στενά αυτές τις πρακτικές και αναζητούν ένα νέο είδος εμπιστοσύνης σε μια εποχή όπου η τεχνητή νοημοσύνη συχνά αντιμετωπίζεται ως παράγοντας που ενισχύει την καχυποψία απέναντι στις επιχειρήσεις — παρότι δεν είναι απαραίτητο να συμβαίνει αυτό.

Η ισορροπία ανάμεσα στην αξία της τεχνητής νοημοσύνης και μια νέα μορφή εμπιστοσύνης

Αρκετές μελέτες έχουν δείξει ότι η εμπιστοσύνη των καταναλωτών μειώνεται όταν η τεχνητή νοημοσύνη χρησιμοποιείται στο μάρκετινγκ. Ωστόσο, η έρευνα αποκαλύπτει ότι οι λόγοι πίσω από αυτή τη δυσπιστία είναι πιο σύνθετοι από όσο αρχικά φαίνεται. Το Ινστιτούτο Αποφάσεων Αγοράς της Νυρεμβέργης (Nuremberg Institute for Market Decisions) ζήτησε πρόσφατα από 600 επαγγελματίες του μάρκετινγκ να δηλώσουν αν χρησιμοποιούν τεχνητή νοημοσύνη στις δραστηριότητές τους. Το 100% απάντησε θετικά. Αυτό είναι αναμενόμενο, καθώς είναι δύσκολο για τις επιχειρήσεις να αγνοήσουν εργαλεία που υπόσχονται σημαντική αύξηση της αποδοτικότητας και βελτίωση της εμπειρίας του πελάτη. Ωστόσο, η βελτιστοποίηση δεν είναι το μόνο ζητούμενο, όπως δεν αρκεί και η απλή διαφάνεια. Η αποκάλυψη ότι ένα περιεχόμενο έχει δημιουργηθεί από τεχνητή νοημοσύνη μπορεί, σε ορισμένες περιπτώσεις, να μειώσει την αποτελεσματικότητά του. Η έρευνα έδειξε ότι όταν οι άνθρωποι γνώριζαν πως μια διαφήμιση είχε δημιουργηθεί με τη χρήση AI, μειωνόταν η εμπιστοσύνη τους, περιοριζόταν η αλληλεπίδρασή τους και μειωνόταν ο ενθουσιασμός τους απέναντι στο μήνυμα. Αυτό συμβαίνει εν μέρει επειδή οι επιχειρήσεις δεν καλλιεργούν εμπιστοσύνη στους σωστούς τομείς. Η αναγνώριση της χρήσης τεχνητής νοημοσύνης αποτελεί μόνο ένα μέρος της εξίσωσης. Πολύ σημαντικότερο είναι να υπάρχει διαφάνεια σχετικά με τον τρόπο συλλογής, επεξεργασίας και αξιοποίησης των δεδομένων των καταναλωτών. Οι οργανισμοί που επεκτείνουν τη χρήση της τεχνητής νοημοσύνης σε δραστηριότητες μάρκετινγκ και σε αλληλεπιδράσεις με πελάτες αντιμετωπίζουν πλέον μια κρίσιμη ισορροπία: πώς μπορούν να αξιοποιήσουν την καινοτομία χωρίς να θυσιάσουν τις υπεύθυνες πρακτικές διαχείρισης δεδομένων.

Ένα χαρακτηριστικό παράδειγμα είναι η EY, η οποία υποστηρίζει οργανισμούς από διαφορετικούς επιχειρηματικούς κλάδους. Η εταιρεία δίνει έμφαση στην ηθική, τον ρεαλισμό και την ανθρωποκεντρική εφαρμογή της τεχνητής νοημοσύνης ως βασικά στοιχεία των συμβουλευτικών υπηρεσιών της στον τομέα του AI. Η προσέγγισή της βασίζεται στην ιδέα ότι η χρήση της τεχνητής νοημοσύνης πρέπει να συνδέεται άμεσα με τη δημιουργία εμπιστοσύνης μέσω υπεύθυνων πρακτικών. Η εφαρμογή της τεχνητής νοημοσύνης με τρόπο που δημιουργεί επιχειρηματική αξία, ενώ παράλληλα διασφαλίζει την ηθική διαχείριση των δεδομένων, γίνεται ολοένα και πιο σημαντική. Οι εταιρείες που αποτυγχάνουν να δημιουργήσουν εμπιστοσύνη γύρω από τις πρακτικές χρήσης δεδομένων κινδυνεύουν να περιορίσουν την αποτελεσματικότητα των επενδύσεών τους στην τεχνητή νοημοσύνη, ακόμη και αν επιτυγχάνουν σημαντικά οφέλη σε επίπεδο αποδοτικότητας.

Από τη διαφάνεια στην εμπιστοσύνη

Παρόλο που υπάρχουν κίνδυνοι σχετικά με τη χρήση προσωπικών δεδομένων στην τεχνητή νοημοσύνη και στο μάρκετινγκ, η εικόνα δεν είναι αποκλειστικά αρνητική. Οι έρευνες δείχνουν ότι η τεχνητή νοημοσύνη μπορεί επίσης να ενισχύσει την εμπιστοσύνη. Το κλειδί βρίσκεται, όπως είναι αναμενόμενο, στον συνδυασμό διαφάνειας και ξεκάθαρου σκοπού σχετικά με τη χρήση των δεδομένων. Για παράδειγμα, οι πλατφόρμες πληρωμών μπορούν να αξιοποιούν την τεχνητή νοημοσύνη για τον εντοπισμό και την πρόληψη απάτης σε πραγματικό χρόνο. Μια τέτοια λειτουργία μπορεί να ενισχύσει το αίσθημα ασφάλειας των χρηστών και να αυξήσει την εμπιστοσύνη τους στην υπηρεσία. Η απερίσκεπτη χρήση της τεχνητής νοημοσύνης με στόχο τη μείωση κόστους ή την παράκαμψη διαδικασιών μπορεί να καταστρέψει την εμπιστοσύνη. Αντίθετα, η προσεκτική αξιοποίησή της υπό ανθρώπινη επίβλεψη μπορεί να τη δημιουργήσει και να την ενισχύσει.

Η οικοδόμηση εμπιστοσύνης με αυτόν τον τρόπο ωφελεί τις επιχειρήσεις, καθώς ενδυναμώνει τις σχέσεις με τους πελάτες και επιτρέπει πιο επιτυχημένες και αποδοτικές στρατηγικές μάρκετινγκ που βασίζονται στην τεχνητή νοημοσύνη. Όλα ξεκινούν από τη σωστή μορφή διαφάνειας. Οι επιχειρήσεις μπορούν να ενισχύσουν την εμπιστοσύνη των καταναλωτών με τις ακόλουθες πρακτικές:

Προτεραιότητα στην ασφάλεια: Παρουσίαση ξεκάθαρων πληροφοριών σχετικά με τις πολιτικές προστασίας προσωπικών δεδομένων, τα μέτρα ασφαλείας και τους τρόπους με τους οποίους χρησιμοποιούνται τα δεδομένα των πελατών.

Παροχή επιλογών στους καταναλωτές: Οι χρήστες πρέπει να έχουν τη δυνατότητα να κατανοούν και να ελέγχουν πώς επιτρέπουν στην τεχνητή νοημοσύνη να επηρεάζει την εμπειρία τους.

Πέρα από την απλή αναφορά ότι χρησιμοποιείται AI: Οι επιχειρήσεις πρέπει να εξηγούν ποια δεδομένα συλλέγονται, γιατί χρησιμοποιούνται και πώς βελτιώνουν την εμπειρία του πελάτη.

Τακτικός έλεγχος των μοντέλων AI: Οι εταιρείες οφείλουν να εξετάζουν τα συστήματά τους για πιθανές προκαταλήψεις, σφάλματα, ανεπιθύμητες συνέπειες και λανθασμένες απαντήσεις.

Συνεχής διάλογος με τους πελάτες: Η συλλογή απόψεων και σχολίων σχετικά με τις εμπειρίες χρήσης AI, τη διαφάνεια των δεδομένων και τα σημεία που μπορεί να επηρεάζουν την εμπιστοσύνη είναι απαραίτητη.



Η τεχνητή νοημοσύνη δεν αποτελεί από μόνη της απειλή για την εμπιστοσύνη των καταναλωτών. Η πραγματική πρόκληση βρίσκεται στον τρόπο με τον οποίο οι επιχειρήσεις τη χρησιμοποιούν, διαχειρίζονται τα δεδομένα και επικοινωνούν τις πρακτικές τους στο κοινό.