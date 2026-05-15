Chatbot τεχνητής νοημοσύνης για e-commerce

Η Amazon αντικατέστησε το Rufus με το «Alexa for Shopping», ένα chatbot τεχνητής νοημοσύνης για e-commerce που μπορεί να απαντά σε ερωτήσεις και να εκτελεί ενέργειες για λογαριασμό των χρηστών.

Το νέο εργαλείο συνδυάζει τις τεχνολογίες Rufus και Alexa+, αξιοποιώντας το ιστορικό αγορών και άλλα δεδομένα του χρήστη, όπως συμβαίνει και με άλλους εξατομικευμένους AI βοηθούς αγορών. Πλέον, οι πελάτες μπορούν να κάνουν ερωτήσεις στην Alexa για αγορές απευθείας από τη γραμμή αναζήτησης του Amazon.

Οι δυνατότητες του Rufus συνεχίζουν να χρησιμοποιούνται «στο παρασκήνιο», αλλά η αλλαγή αφορά κυρίως τη δημόσια εικόνα και την εμπειρία χρήστη, που πλέον μετονομάζεται σε Alexa for Shopping.