Πιέσεις για τη μετοχή

Απογοήτευσαν τα οικονομικά μεγέθη της Amazon το γ' τρίμηνο, με αποτέλεσμα η μετοχή της να κατρακυλά 9% μετά το καμπανάκι της Wall Street. Ειδικότερα, ο τεχνολογικός κολοσσός ανακοίνωσε 1,89 δολάρια κέρδη ανά μετοχή έναντι πρόβλεψης για 1,96 δολ/μτχ με έσοδα 201,94 δισ. δολαρίων απέναντι σε εκτίμηση για 202,31 δισ. δολάρια.

Παράλληλα, το Amazon Web Services (AWS) απέφερε τζίρο 45,98 δισ. δολαρίων, υπερβαίνοντας την πρόβλεψη για 45,48 δισ. δολάρια με τον κύκλο εργασιών από τις διαφημίσεις να αγγίζει τα 19,64 δισ. δολάρια, χαμηλότερα από την εκτίμηση για 20,82 δισ. δολάρια.

Η Amazon κατέγραψε αρνητικές ελεύθερες ταμειακές ροές για δεύτερο συνεχόμενο τρίμηνο, με εκροές ύψους 42,4 δισ. δολαρίων για το δωδεκάμηνο που προηγήθηκε - αύξηση 386% σε ετήσια βάση. Στο προηγούμενο τρίμηνο, είχε αναφέρει αρνητικές ελεύθερες ταμειακές ροές ύψους 7,6 δισ. δολαρίων. Η εταιρεία διατήρησε αμετάβλητη την πρόβλεψή της για τις κεφαλαιουχικές δαπάνες του 2026, δηλώνοντας ότι εξακολουθεί να αναμένει πως θα φτάσουν τα 220 δισ. δολάρια φέτος.