Επεκτείνοντας τα logistics σε όλες τις επιχειρήσεις

Η Amazon ανακοίνωσε την έναρξη των Amazon Supply Chain Services (ASCS), επεκτείνοντας το σύνολο των λύσεων εφοδιαστικής αλυσίδας της σε επιχειρήσεις κάθε μεγέθους και κλάδου. Πλέον, εταιρείες μπορούν να αξιοποιήσουν το ίδιο δίκτυο μεταφοράς, αποθήκευσης και διανομής που στηρίζει τη λειτουργία του Amazon.com, για να μετακινούν πρώτες ύλες και τελικά προϊόντα γρήγορα και αξιόπιστα.

Η υπηρεσία αυτή βασίζεται σε υποδομές και τεχνογνωσία που έχουν αναπτυχθεί εδώ και δεκαετίες. Ήδη μεγάλες εταιρείες όπως η Procter & Gamble, η 3M, η Lands’ End και η American Eagle Outfitters, χρησιμοποιούν το δίκτυο της Amazon για μεταφορά, αποθήκευση και παράδοση προϊόντων. Η ASCS προσφέρει ευέλικτες και κλιμακούμενες λύσεις που προσαρμόζονται στις ανάγκες κάθε επιχείρησης. Περιλαμβάνουν υπηρεσίες μεταφοράς (μέσω αέρα, θάλασσας, οδικών και σιδηροδρομικών δικτύων), αποθήκευσης και διανομής, καθώς και αποστολής δεμάτων με γρήγορες παραδόσεις 2-5 ημερών.

Επιπλέον, οι επιχειρήσεις επωφελούνται από προηγμένα εργαλεία πρόβλεψης με τεχνητή νοημοσύνη, που βελτιστοποιούν τη διαχείριση αποθεμάτων και τη διανομή προϊόντων. Μέσω μιας ενιαίας πλατφόρμας, μπορούν να διαχειρίζονται όλη την εφοδιαστική τους αλυσίδα, αυξάνοντας την αποδοτικότητα, την ακρίβεια και την ταχύτητα εξυπηρέτησης πελατών σε όλα τα κανάλια πωλήσεων.