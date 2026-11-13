Ισχυρή ζήτηση από τους επενδυτές για τη δημόσια εγγραφή της δημιουργού του Claude

Εντυπωσιακή ζήτηση καταγράφεται για την αρχική δημόσια προσφορά μετοχών (IPO) της Anthropic, καθώς οι εντολές αγοράς που έχουν υποβληθεί ανέρχονται σε περίπου έξι φορές τον αριθμό των μετοχών που προγραμματίζεται να διατεθούν. Σύμφωνα με δημοσίευμα του Bloomberg, η υπερκάλυψη της προσφοράς αναδεικνύει το έντονο επενδυτικό ενδιαφέρον για την εταιρεία τεχνητής νοημοσύνης, η οποία φιλοδοξεί να πραγματοποιήσει μία από τις μεγαλύτερες χρηματιστηριακές εισαγωγές όλων των εποχών.

Ωστόσο, η αυξημένη ζήτηση δεν σημαίνει ότι όλοι οι ενδιαφερόμενοι θα εξασφαλίσουν τις μετοχές που επιθυμούν. Όπως αναφέρει το Bloomberg, οι τραπεζικοί οργανισμοί που συντονίζουν τη διαδικασία έχουν ενημερώσει τους υποψήφιους επενδυτές ότι θα δοθεί προτεραιότητα στους υφιστάμενους μετόχους της Anthropic. Η συγκεκριμένη επιλογή ενδέχεται να περιορίσει τις κατανομές μετοχών προς άλλους επενδυτές, οι οποίοι πιθανότατα θα λάβουν μικρότερες συμμετοχές από αυτές που είχαν ζητήσει.

Οι πληροφορίες προέρχονται από πρόσωπα που γνωρίζουν τις λεπτομέρειες της διαδικασίας, ενώ το Bloomberg διευκρινίζει ότι τα δεδομένα σχετικά με τη ζήτηση και τους όρους της δημόσιας προσφοράς ενδέχεται να μεταβληθούν. Από την πλευρά της, η Anthropic δεν είχε προχωρήσει άμεσα σε κάποιο σχόλιο.

Αποτίμηση έως 1,4 τρισ. δολάρια

Το ενδιαφέρον επικεντρώνεται και στην αποτίμηση με την οποία θα εισαχθεί η εταιρεία στο χρηματιστήριο. Η δημόσια εγγραφή αναμένεται να αποτιμήσει την Anthropic, δημιουργό του chatbot Claude, σε έως και 1,4 τρισ. δολάρια, μέγεθος που βρίσκεται ελαφρώς χαμηλότερα από τις προσδοκίες ορισμένων επενδυτών.

Η εταιρεία και ορισμένοι από τους υφιστάμενους μετόχους της σχεδιάζουν να αντλήσουν συνολικά έως 64,4 δισ. δολάρια, διαθέτοντας 825 εκατ. μετοχές. Το εύρος τιμολόγησης έχει οριστεί μεταξύ 70 και 78 δολαρίων ανά μετοχή.

Εφόσον το χρονοδιάγραμμα τηρηθεί, οι μετοχές της Anthropic αναμένεται να ξεκινήσουν τη διαπραγμάτευσή τους στο Nasdaq στις 19 Νοεμβρίου, με το χρηματιστηριακό σύμβολο «ANT».

Στοίχημα για την αγορά της τεχνητής νοημοσύνης

Η δημόσια εγγραφή της Anthropic αποκτά ιδιαίτερη σημασία για το σύνολο της αγοράς τεχνητής νοημοσύνης, καθώς η αποτίμηση και η ανταπόκριση των επενδυτών θα αποτελέσουν κρίσιμο δείκτη για το κατά πόσο η Wall Street εξακολουθεί να στηρίζει τις υψηλές αποτιμήσεις των εταιρειών του κλάδου.

Η ισχυρή ζήτηση για τις μετοχές της εταιρείας αποτυπώνει τη δυναμική που εξακολουθεί να έχει η επενδυτική θεματική της AI, αλλά η τελική αποτίμηση και η πορεία της μετοχής μετά την εισαγωγή θα δείξουν εάν οι προσδοκίες μπορούν να επιβεβαιωθούν και στη χρηματιστηριακή αγορά.

Με κεφάλαια που ενδέχεται να φτάσουν τα 64,4 δισ. δολάρια, η IPO της Anthropic εξελίσσεται σε μία από τις σημαντικότερες δοκιμασίες για την επενδυτική εμπιστοσύνη στον κλάδο της τεχνητής νοημοσύνης.