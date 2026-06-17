Στην αγωγή υπάρχει ο ισχυρισμός ότι η Anthropic παραπλανεί τους πελάτες σχετικά με την εκδοχή του Claude των 200 δολαρίων τον μήνα

Nα αποζημιώσει τους πελάτες της για τα πιο ακριβά προγράμματα συνδρομής τεχνητής νοημοσύνης απαιτεί από την Anthropic καταναλωτής, ισχυριζόμενος σε αγωγή ότι η εταιρεία προσφέρει μικρότερα όρια χρήσης σε προγράμματα συνδρομής ΤΝ από αυτά που διαφημίζει.

Στην ομοσπονδιακή αγωγή, που κατατέθηκε τη Δευτέρα εκ μέρους του πελάτη Καρλ Καν, με έδρα την Ουάσινγκτον, αναφέρεται ότι ο κατασκευαστής του Claude AI παραπλάνησε τους καταναλωτές σχετικά με τα όρια χρήσης των premium προγραμμάτων συνδρομής “Max 5x” και “Max 20x”. Η αγωγή επιδιώκει την άσκηση ομαδικής αγωγής εκ μέρους ατόμων όπως ο Καν που έχουν αγοράσει τα προγράμματα από τον Απρίλιο του περασμένου έτους.

Η αγωγή είναι ένα πρώιμο παράδειγμα της αντίδρασης των καταναλωτών ενάντια στο κόστος και την φερόμενη έλλειψη διαφάνειας στις συνδρομές τεχνητής νοημοσύνης, οι οποίες γίνονται γρήγορα βασικό στοιχείο των προϋπολογισμών των καταναλωτών, παράλληλα με τις υπηρεσίες streaming και άλλες μορφές ψυχαγωγίας, σημειώνει η Wall Street Journal.

Το Claude AI της Anthropic προσφέρει δωρεάν και επί πληρωμή υπηρεσίες chatbot τεχνητής νοημοσύνης για τους χρήστες, με την ποσότητα υπολογιστικής ισχύος να αυξάνεται με το κόστος κάθε προγράμματος. Η φθηνότερη επί πληρωμή συνδρομή της για ιδιώτες, το Claude Pro, κοστίζει 17 έως 20 δολάρια το μήνα. Το πρόγραμμα Max 5x της εταιρείας κοστίζει 100 δολάρια το μήνα και το πρόγραμμα Max 20x 200 δολάρια.

Η αγωγή, που κατατέθηκε στη Βόρεια Περιφέρεια της Καλιφόρνια, ισχυρίζεται ότι η Anthropic προωθεί τα προγράμματα Max 5x και 20x ως προγράμματα με πέντε και 20 φορές μεγαλύτερα όρια χρήσης από τα προγράμματα Pro, αλλά απηχεί παράπονα από ορισμένους χρήστες ότι τα πραγματικά όρια είναι δύσκολο να προσδιοριστούν και φαίνεται να είναι χαμηλότερα.

Η αγωγή βασίζεται σε μεγάλο βαθμό σε email που, όπως λέει, έστειλε η Anthropic σε διαφορετικά επίπεδα συνδρομητών τον Ιούλιο του 2025, εξηγώντας πόση εβδομαδιαία χρήση μπορούσε να περιμένει κάθε επίπεδο από συγκεκριμένα μοντέλα τεχνητής νοημοσύνης της Anthropic που χρησιμοποιούνταν εκείνη την εποχή.

«Η πραγματική χρήση που παρέχεται από τα προγράμματα Max 5x και Max 20x είναι πολύ χαμηλότερη από την διαφημιζόμενη ποσότητα χρήσης», αναφέρει η αγωγή.

Ο ενάγων, Καρλ Καν, κατέθεσε τη μήνυση την Κυριακή στο Ομοσπονδιακό Περιφερειακό Δικαστήριο της Βόρειας Περιφέρειας της Καλιφόρνιας. Ο Καν άρχισε να πειραματίζεται με το Claude για προσωπικούς λόγους, πριν αποφασίσει να το χρησιμοποιήσει για εργασίες προγραμματισμού, αναβαθμίζοντας τη συνδρομή του δύο φορές μέχρι να φτάσει στο πακέτο Max 20x έως τον Απρίλιο του 2026.

Όπως δήλωσε, σύντομα διαπίστωσε ότι κατανάλωνε σχεδόν το 20% της εβδομαδιαίας κατανομής χρήσης του μέσα σε μία μόνο πεντάωρη συνεδρία προγραμματισμού. Ο Καν ανέφερε ότι συνέκρινε την εμπειρία του στα διάφορα συνδρομητικά επίπεδα και κατέληξε στο συμπέρασμα ότι υπάρχει απόκλιση μεταξύ της διαφήμισης και της πραγματικότητας όσον αφορά τα όρια χρήσης του Claude.

Καθώς αυξάνονται οι ανησυχίες για το συνεχώς αυξανόμενο κόστος των συνδρομών σε μοντέλα τεχνητής νοημοσύνης και για την έλλειψη διαφάνειας στα όρια χρήσης που επιβάλλονται σε εμπορικούς πελάτες, αρκετά από τα μοντέλα Claude συνεχίζουν να υιοθετούνται από προγραμματιστές και τους λεγόμενους «vibe coders».

Η κυβέρνηση Τραμπ απαγόρευσε πρόσφατα σε ξένες κυβερνήσεις και εταιρείες να χρησιμοποιούν τα ισχυρότερα εργαλεία τεχνητής νοημοσύνης της Anthropic και ανέστειλε προσωρινά τη λειτουργία ορισμένων μοντέλων μέχρι να συμμορφωθούν με τη νέα απόφαση.

Η Anthropic συνεχίζει να διαθέτει νέα εργαλεία στους χρήστες της ενόψει της αρχικής δημόσιας προσφοράς μετοχών της (IPO). Οι ανταγωνιστές της ακολουθούν παρόμοια πορεία: η SpaceX πραγματοποίησε πρόσφατα τη μεγαλύτερη IPO στην ιστορία, ενώ η OpenAI φαίνεται να ετοιμάζεται επίσης να εισαχθεί σύντομα στο χρηματιστήριο.