Ενοποιώντας όλα τα Special Nutrition websites σε ένα σύγχρονο digital hub.

Η Asterias Creative Design ανακοίνωσε την επιτυχή ολοκλήρωση του νέου ενιαίου website της Nutricia για τη Danone Ελλάδος, σηματοδοτώντας την κορύφωση ενός φιλόδοξου διετούς έργου ψηφιακού μετασχηματισμού.

Μέσα από την ενοποίηση όλων των επιμέρους Specialized Nutrition websites σε μία σύγχρονη και συνεκτική πλατφόρμα, δημιουργήθηκε ένα ολοκληρωμένο digital hub με σαφή δομή κατηγοριών και προϊόντων, προσφέροντας μια ενιαία, αναβαθμισμένη εμπειρία τόσο για καταναλωτές όσο και για επαγγελματίες υγείας.

Το νέο website ενισχύει τον ρόλο της Nutricia ως endorsement brand, βελτιώνει σημαντικά την πλοήγηση και την αναζήτηση προϊόντων, ενώ παράλληλα ευθυγραμμίζεται πλήρως με τις διεθνείς προδιαγραφές της Danone, αξιοποιώντας την παγκόσμια πλατφόρμα διαχείρισης για αυξημένη ασφάλεια και μελλοντική επεκτασιμότητα.