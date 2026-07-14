Η BAAS DIGITAL ανέλαβε και την ψηφιακή προβολή και το performance marketing της νέας καμπάνιας

Η BAAS DIGITAL ανέλαβε τη δημιουργία και εικαστική εκτέλεση του νέου global creative platform για το repositioning του Flamigel, του brand φροντίδας τραυμάτων της Flen Health, με κεντρικό μήνυμα “Flamigel®. Heal Smarter. Faster.”​

Το νέο concept σηματοδοτεί μια ουσιαστική στρατηγική μετατόπιση για το brand: από την παραδοσιακή λογική της απλής πρώτης φροντίδας, σε μια πιο σύγχρονη, premium και επιστημονικά τεκμηριωμένη προσέγγιση της επούλωσης. Στόχος ήταν το Flamigel να επανασυσταθεί ως μια έξυπνη, εξειδικευμένη λύση που υποστηρίζει ενεργά τη φυσική διαδικασία αποκατάστασης του δέρματος, αναδεικνύοντας με απλό και κατανοητό τρόπο την τεχνολογία, τη σύνθεση και την αποτελεσματικότητά του.​

Παράλληλα, η BAAS DIGITAL ανέλαβε την ψηφιακή προβολή και το performance marketing της νέας καμπάνιας, με στόχο την ενίσχυση της αναγνωρισιμότητας, της διαφοροποίησης και της εμπορικής δυναμικής του brand σε διεθνείς αγορές.​

Μια σταθερή συνεργασία από το 2020​

Το Flamigel είναι ένα ιατροτεχνολογικό προϊόν για τη φροντίδα πληγών και εγκαυμάτων, που παρασκευάζεται από τη βελγική βιοφαρμακευτική εταιρεία Flen Health, με την οποία η BAAS DIGITAL συνεργάζεται σταθερά από το 2020, σχεδιάζοντας και υλοποιώντας καμπάνιες σε αγορές όπως το Βέλγιο, το Λουξεμβούργο, η Ελλάδα, η Αυστραλία, η Ισπανία, η Ολλανδία, η Γερμανία, η Ιρλανδία και το Ηνωμένο Βασίλειο.​

Η νέα καμπάνια​

Η νέα καμπάνια αναπτύχθηκε για τα κανάλια Meta, DV360 και YouTube και τρέχει ήδη σε Βέλγιο, Λουξεμβούργο και Ελλάδα, με μελλοντική προοπτική επέκτασης και στο Ηνωμένο Βασίλειο.​

Μέσα από το μήνυμα “Heal Smarter. Faster.”, η καμπάνια μεταφράζει τα βασικά ανταγωνιστικά πλεονεκτήματα του Flamigel σε μια καθαρή και καθημερινή υπόσχεση προς τον καταναλωτή: πιο έξυπνη φροντίδα, λιγότερη αναμονή, μεγαλύτερη σιγουριά.​

Η στρατηγική αυτή αποτυπώθηκε σε ένα νέο λεκτικό και εικαστικό σύστημα, σχεδιασμένο να κάνει την επιστημονική υπεροχή του προϊόντος άμεσα αντιληπτή και οπτικά διακριτή. Το Smart Shield design system, η καθαρή τυπογραφική ιεραρχία, η premium φωτογραφική κατεύθυνση και η χρήση πιο σύγχρονων, καθημερινών περιστάσεων φροντίδας δημιουργούν ένα αναγνωρίσιμο brand world που συνδέει την ιατρική αξιοπιστία με την απλότητα της καθημερινής χρήσης.​

Με το νέο creative platform του Flamigel, η BAAS DIGITAL επιβεβαιώνει τη διεθνή της παρουσία και τη σταθερή συνεργασία της με τη Flen Health, φέρνοντας στρατηγική σκέψη, δημιουργικότητα και μετρήσιμα αποτελέσματα σε ένα brand που αποτελεί μέρος της καθημερινής φροντίδας χιλιάδων καταναλωτών σε πολλές χώρες.