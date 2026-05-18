Στο πλαίσιο της ενέργειας “Blue Friday”

Η Choose αναδεικνύει μία από τις πιο αποδοτικές digital υλοποιήσεις της, καθώς η καμπάνια που σχεδίασε και υλοποίησε για το Φυσικό Αέριο Ελληνική Εταιρεία Ενέργειας στο πλαίσιο της ενέργειας “Blue Friday” επιλέχθηκε πρόσφατα από το Viber ως επίσημο case study. Η διεθνής αυτή αναγνώριση επιβεβαιώνει τη δυναμική της εταιρείας στον σχεδιασμό ολοκληρωμένων digital στρατηγικών με μετρήσιμο επιχειρηματικό αποτέλεσμα, μέσα από ένα end-to-end ecosystem που συνέδεσε data, media, platforms και user experience σε ένα ενιαίο σύστημα απόδοσης.

Με βασικό στόχο την ενίσχυση των πωλήσεων μέσω lead generation, η Choose ανέπτυξε μια ολοκληρωμένη στρατηγική που συνδύασε performance και awareness κανάλια, αξιοποιώντας στοχευμένα κάθε σημείο επαφής με τον χρήστη. Το media mix περιλάμβανε Meta (Facebook & Instagram) ως βασικό οδηγό leads, programmatic ενέργειες για ενίσχυση της αναγνωρισιμότητας και της επισκεψιμότητας, καθώς και το Viber ως κομβικό κανάλι στο συνολικό πλάνο.

Στο περιβάλλον του Viber, η Choose ενεργοποίησε ένα συνδυασμό placements όπως Business Messages (BCI), Explore, Post Call και native formats δημιουργώντας μια συνεχή και ουσιαστική παρουσία μέσα στο user journey.

Η στρατηγική αυτή μεταφράστηκε σε ισχυρή απόδοση για το συγκεκριμένο κανάλι, με περισσότερα από 1,8 εκατ. impressions και πάνω από 46.000 clicks, ενώ το CTR έφτασε έως και ~8% στο BCI format. Παράλληλα, καταγράφηκαν 128 leads, παρά το γεγονός ότι το Viber είχε κυρίως ρόλο awareness στο συνολικό media mix.

Η υπεραπόδοση αυτή αναδεικνύει την ικανότητα της Choose να αξιοποιεί στρατηγικά τα διαθέσιμα κανάλια, μετατρέποντας ακόμη και awareness περιβάλλοντα σε μοχλούς απόδοσης. Η συγκεκριμένη καμπάνια επιβεβαιώνει στην πράξη ότι, με τον σωστό σχεδιασμό, το Viber μπορεί να συμβάλει ουσιαστικά τόσο στην ενίσχυση της αναγνωρισιμότητας όσο και στη δημιουργία conversions.

Η διεθνής αυτή αναγνώριση επιβεβαιώνει τη δυναμική της Choose ως σύγχρονου business partner που μετατρέπει την τεχνολογία σε πραγματικό εργαλείο απόδοσης, ανάπτυξης και μετασχηματισμού.

Δείτε το case study.