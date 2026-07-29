Η «Stormi»

Η Concept Maniax ανέπτυξε τη ταυτότητα της Stormi, της νέας AI Shopping Assistant της iStorm, του μοναδικού Apple Premium Partner (APP) σε Ελλάδα και Κύπρο. Με δίκτυο 20 καταστημάτων, η iStorm ενισχύει περαιτέρω την εμπειρία εξυπηρέτησης των πελατών της στο ψηφιακό περιβάλλον, με τη Stormi να είναι διαθέσιμη αποκλειστικά από τα ψηφιακά κανάλια της εταιρείας, 24/7.

Πίσω από τη δημιουργία της Stormi βρίσκεται μια ολοκληρωμένη στρατηγική και δημιουργική προσέγγιση, που περιλάμβανε από τη σύλληψη της κεντρικής ιδέας και την ονοματοδοσία έως τον σχεδιασμό της ηρωίδας, την προσωπικότητα, το tone of voice και το σύνολο των επικοινωνιακών εφαρμογών, διαμορφώνοντας κάθε πτυχή της παρουσίας της.

Η κεντρική ιδέα ήταν να μετατραπεί η Stormi από ένα απλό εργαλείο τεχνητής νοημοσύνης σε ένα νέο μέλος της ομάδας: μια ψηφιακή «συνάδελφο» με χαρακτήρα, συνέπεια και άμεσο τρόπο επικοινωνίας.

Μέσα από μια ενιαία δημιουργική κατεύθυνση, η Stormi απέκτησε αναγνωρίσιμη εικόνα και φωνή, αποτυπώνοντας τον σύγχρονο και ανθρωποκεντρικό χαρακτήρα της εμπειρίας iStorm.

Η Stormi είναι διαθέσιμη μέσω του iStorm.gr, καθώς και στα επίσημα κανάλια της εταιρείας σε Facebook, Instagram και WhatsApp.

Γνωρίστε τη εδώ.