Το Organic Land επιδιώκει να ενισχύσει, με τη νέα συνεργασία, τη θέση του στην ψηφιακή αγορά, επενδύοντας στην αναγνωρισιμότητα του brand και στην περαιτέρω ανάπτυξη των online πωλήσεών του.

Η αγορά των φυσικών και βιολογικών προϊόντων αποκτά ολοένα και μεγαλύτερη παρουσία στο ηλεκτρονικό εμπόριο, δημιουργώντας νέες ευκαιρίες αλλά και αυξημένες απαιτήσεις για τα online καταστήματα. Σε αυτό το περιβάλλον, το Organic Land επιδιώκει να ενισχύσει τη θέση του στην ψηφιακή αγορά, επενδύοντας στην αναγνωρισιμότητα του brand και στην περαιτέρω ανάπτυξη των online πωλήσεών του.

Για την υλοποίηση αυτής της κατεύθυνσης, το Organic Land έχει επιλέξει τη Geeko Digital ως συνεργάτη για την ψηφιακή του ανάπτυξη. Η Geeko Digital αναλαμβάνει να σχεδιάσει και να εφαρμόσει μια στρατηγική performance marketing με επίκεντρο την εμπορική αξιοποίηση του ηλεκτρονικού καταστήματος, συνδέοντας την προβολή με την προσέλκυση νέων πελατών και την ενίσχυση των πωλήσεων και της κερδοφορίας.

Η προσέγγιση βασίζεται στην ανάλυση των δεδομένων του ecommerce, στην κατανόηση της αγοραστικής συμπεριφοράς και στον εντοπισμό των κατάλληλων ευκαιριών ανάπτυξης. Μέσα από στοχευμένες ενέργειες performance marketing και τη συνεχή αξιολόγηση της απόδοσής τους, η Geeko Digital επιδιώκει να ενισχύσει την αποτελεσματικότητα της διαφημιστικής επένδυσης και να δημιουργήσει τις προϋποθέσεις για σταθερή εμπορική ανάπτυξη.

Με τη συνεργασία αυτή, η Geeko Digital αξιοποιεί την εξειδίκευσή της στο ecommerce growth, αντιμετωπίζοντας το performance marketing ως μέρος μιας ευρύτερης επιχειρηματικής στρατηγικής.