Σχεδιασμός και ανάπτυξη

Η Lighthouse ανέλαβε τον ολοκληρωμένο σχεδιασμό και την ανάπτυξη του νέου WordPress website της ActionAid Ελλάς.

Συγκεκριμένα, η Lighthouse επιμελήθηκε εξ ολοκλήρου τον γραφιστικό σχεδιασμό και την τεχνική υλοποίηση του website σε WordPress, εφαρμόζοντας μια user-centric προσέγγιση με έμφαση στην εύκολη πλοήγηση, τη σαφή οργάνωση της πληροφορίας και τη βέλτιστη εμπειρία χρήστη σε όλες τις συσκευές.

Ιδιαίτερη βαρύτητα δόθηκε στον σχεδιασμό των user journeys, ώστε ο επισκέπτης να μπορεί εύκολα να ενημερωθεί για τις δράσεις της ActionAid και να προχωρήσει σε δωρεά, να γίνει ανάδοχος ή να συμμετάσχει σε κάποια πρωτοβουλία. Σημαντικό μέρος του έργου αποτέλεσε η ανάπτυξη και ενσωμάτωση ολοκληρωμένου συστήματος ηλεκτρονικών πληρωμών. Η διαδικασία σχεδιάστηκε με στόχο την απλοποίηση των συναλλαγών και τη διευκόλυνση των χρηστών, με στοχευμένα call-to-action που ενισχύουν τη μετάβαση από την ενημέρωση στην ενεργή υποστήριξη του οργανισμού. Παράλληλα, πραγματοποιήθηκε πλήρης διασύνδεση του website με το ERP της ActionAid, επιτρέποντας την ενοποίηση των διαδικασιών δωρεών και αναδοχών με τα εσωτερικά πληροφοριακά συστήματα του οργανισμού.

Το νέο actionaid.gr αποτελεί μια ολοκληρωμένη ψηφιακή υλοποίηση της Lighthouse, που συνδυάζει σύγχρονο UX/UI design, τεχνολογική υποδομή και εξειδικευμένες λειτουργίες, με στόχο όχι μόνο την αναβάθμιση της διαδικτυακής παρουσίας της ActionAid Ελλάς, αλλά και την ουσιαστική ενίσχυση της δυνατότητάς της να κινητοποιεί το κοινό και να διευρύνει τον κοινωνικό αντίκτυπο του έργου της.