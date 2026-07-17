Η νέα πολιτική Apple Advertising Services περιγράφει αναλυτικά τις κατηγορίες επιχειρήσεων που θα μπορούν να προβάλλονται, αλλά και εκείνες που θα αποκλείονται.

Η Apple δημοσίευσε τις πρώτες επίσημες κατευθυντήριες γραμμές για τις διαφημίσεις στο Apple Maps, προετοιμάζοντας το έδαφος για την είσοδο της εφαρμογής χαρτών στη διαφημιστική αγορά. Παρότι η υπηρεσία δεν έχει ακόμη τεθεί επίσημα σε λειτουργία, η νέα πολιτική Apple Advertising Services, η οποία αναρτήθηκε στις 14 Ιουλίου 2026, περιγράφει αναλυτικά τις κατηγορίες επιχειρήσεων που θα μπορούν να προβάλλονται, αλλά και εκείνες που θα αποκλείονται.

Η μεγαλύτερη έκπληξη αφορά τις υπηρεσίες κατ’ οίκον. Η Apple απαγορεύει διαφημίσεις από υδραυλικούς, ηλεκτρολόγους, κλειδαράδες, συνεργεία θέρμανσης και κλιματισμού, εταιρείες απεντομώσεων, στεγών και γενικών εργολαβιών. Η επιλογή διαφοροποιεί σημαντικά το Apple Maps από πλατφόρμες όπως η Google και η Yelp, οι οποίες έχουν επενδύσει έντονα στις local services ads. Σύμφωνα με την πολιτική, οι διαφημίσεις θα περιορίζονται σε επιχειρήσεις που διαθέτουν συγκεκριμένη φυσική διεύθυνση.

Στη λίστα των απαγορευμένων κατηγοριών περιλαμβάνονται επίσης το αλκοόλ, οι υπηρεσίες γνωριμιών, οι διαγωνισμοί και οι κληρώσεις, τα τυχερά παιχνίδια, η θρησκεία, οι εγγυήσεις αποφυλάκισης, τα ATM κρυπτονομισμάτων και ορισμένες ιατρικές υπηρεσίες. Η Apple επισημαίνει ότι οι διαφημιζόμενοι και τα agencies οφείλουν να τηρούν πλήρως τις πολιτικές της και να ζητούν νομική συμβουλή όπου απαιτείται, καθώς οι παραβάσεις μπορεί να οδηγήσουν σε αποκλεισμό από τις υπηρεσίες της.

Η εταιρεία είχε ανακοινώσει τον Μάρτιο ότι η νέα πλατφόρμα θα ξεκινούσε αρχικά στις ΗΠΑ και τον Καναδά. Θα προσφέρει δυνατότητες στόχευσης βάσει τοποθεσίας, ώρας και ημέρας, καθώς και διαφορετικά μοντέλα χρέωσης για έμπειρους και νέους διαφημιζόμενους.

Οι διαφημίσεις θα εμφανίζονται σε κρίσιμα σημεία αναζήτησης, όταν οι χρήστες αναζητούν επιχειρήσεις με φυσική παρουσία. Δεν θα απαιτείται μακροχρόνια δέσμευση, καθώς οι καμπάνιες θα μπορούν να ενεργοποιούνται ή να διακόπτονται οποτεδήποτε.

Η κίνηση ενισχύει τη σταδιακή διεύρυνση του διαφημιστικού οικοσυστήματος της Apple πέρα από το App Store, αξιοποιώντας δεδομένα πρόθεσης σε ένα περιβάλλον υψηλής χρηστικότητας. Για brands λιανικής, εστίασης, φιλοξενίας και ψυχαγωγίας, το Maps μπορεί να εξελιχθεί σε σημαντικό σημείο επαφής λίγο πριν από μια επίσκεψη ή αγορά. Παράλληλα, οι αυστηροί περιορισμοί δείχνουν ότι η εταιρεία επιδιώκει μεγαλύτερο έλεγχο στην ποιότητα, την αξιοπιστία και την ασφάλεια των διαφημίσεων, ακόμη και αν αυτό περιορίζει σημαντικά το αρχικό εύρος των διαθέσιμων κατηγοριών για επιχειρήσεις και διαφημιστικά agencies.