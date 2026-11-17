Σύμφωνα με τα δεδομένα του Google Trends για το διάστημα Οκτωβρίου – Νοεμβρίου, οι Έλληνες καταναλωτές εστιάζουν την έρευνά τους στην ακριβή ημερομηνία των προσφορών (27 Νοεμβρίου) καθώς και σε συσκευές τεχνολογίας όπως laptops, τηλεοράσεις, smartphones και κονσόλες gaming, συγκρίνοντας τιμές, διαθεσιμότητα και όρους παράδοσης.

Μέχρι να φτάσει μια καινούργια συσκευή στο σπίτι, συχνά έχουν προηγηθεί αρκετές μικρές αποφάσεις. Τι χρειαζόμαστε, ποιο μοντέλο μας καλύπτει, πόσα χρήματα θέλουμε να διαθέσουμε; Καθώς πλησιάζει η Black Friday, αυτές οι σκέψεις έρχονται ξανά στο προσκήνιο, ιδιαίτερα για αγορές που έχουν μείνει για «αργότερα». Η έρευνα αρχίζει πριν έρθει η στιγμή να μπει ένα προϊόν στο καλάθι.

Η εικόνα των αναζητήσεων στο Google Trends

Μια πρώτη εικόνα αυτής της προετοιμασίας δίνουν οι αναζητήσεις των Ελλήνων στην Google. Στα στοιχεία του Google Trends για το διάστημα από τις 8 Οκτωβρίου έως τις 6 Νοεμβρίου 2026, το ενδιαφέρον για τη Black Friday ενισχύεται προς το τέλος Οκτωβρίου και στις αρχές Νοεμβρίου. Στις πρώτες θέσεις των σχετικών αναζητήσεων βρίσκονται οι ερωτήσεις για την ημερομηνία της, η οποία φέτος είναι η Παρασκευή 27 Νοεμβρίου.

Η περσινή εικόνα δίνει ένα χρήσιμο ιστορικό. Στην καταγραφή του Οκτωβρίου και του Νοεμβρίου 2025, το ενδιαφέρον αυξανόταν όσο πλησίαζε η Black Friday και κορυφώθηκε στις 28 Νοεμβρίου, την ίδια την ημέρα των προσφορών.

Πέρα από την ημερομηνία, ενδιαφέρον έχει και το τι μπαίνει στη λίστα. Αναζητήσεις για laptops και τηλεοράσεις εμφανίζονται τόσο στα περσινά στοιχεία όσο και στα φετινά. Οι ίδιες βασικές κατηγορίες επανέρχονται.

Τα κριτήρια επιλογής σε laptops και τηλεοράσεις

Για τέτοιες αγορές, η σύγκριση γίνεται πιο ουσιαστική όταν ξεκινά από την καθημερινότητα του χρήστη. Στους υπολογιστές και τα tablet, για παράδειγμα, άλλες απαιτήσεις έχει η δουλειά με πολλά προγράμματα και άλλες η μελέτη ή η παρακολούθηση μιας ταινίας. Αντίστοιχα, σε μια τηλεόραση μετρούν ο χώρος όπου θα τοποθετηθεί και ο τρόπος που θα χρησιμοποιείται. Αυτά βοηθούν να περιοριστούν οι επιλογές και να αξιολογηθεί η τιμή κάθε συσκευής σε σχέση με όσα προσφέρει.

Η ψυχαγωγία στο σπίτι δίνει ένα ακόμη κριτήριο σε αυτή την επιλογή. Η ΕΛΣΤΑΤ καταγράφει ότι, μεταξύ των ηλεκτρονικών αγοραστών ηλικίας 16 έως 74 ετών το Α΄ τρίμηνο του 2025, το 57% αγόρασε ή ανανέωσε συνδρομή για ταινίες, σειρές ή αθλητικές μεταδόσεις μέσω streaming. Για όποιον παρακολουθεί συχνά τέτοιο περιεχόμενο, η ποιότητα της εικόνας και του ήχου, μαζί με την ευκολία χρήσης των εφαρμογών, έχουν θέση στη σύγκριση τηλεοράσεων.

Smartphones, gaming και επιλογή καταστήματος

Υπάρχουν, ωστόσο, και αναζητήσεις που ξεκινούν από μια συγκεκριμένη επιλογή. Στα smartphones, χαρακτηριστικό παράδειγμα είναι η φράση «iPhone 17 Pro Black Friday», ενώ στο gaming το Playstation 5 εμφανίζεται και στις δύο χρονιές. Εδώ η εικόνα παραπέμπει σε ένα πιο συγκεκριμένο ερώτημα: αν η Black Friday θα φέρει καλύτερη τιμή για μια συσκευή που έχει ήδη τραβήξει το ενδιαφέρον.

Η επιλογή του καταστήματος είναι ένα ακόμη κομμάτι της εικόνας. Για τις ηλεκτρικές συσκευές, η σύγκριση μπορεί να περιλαμβάνει, μαζί με την τιμή, τη διαθεσιμότητα, το κόστος και τον χρόνο παράδοσης, καθώς και τους όρους της αγοράς. Έτσι, δύο προσφορές αξιολογούνται με βάση το συνολικό κόστος και το πώς εξυπηρετούν τον αγοραστή.

Από το «πότε είναι» μέχρι το όνομα μιας συσκευής ή ενός καταστήματος, οι αναζητήσεις φωτίζουν διαφορετικές πλευρές της ίδιας απόφασης. Οι εβδομάδες μέχρι τις 27 Νοεμβρίου δίνουν χρόνο να ξεκαθαρίσουν οι ανάγκες, να συγκριθούν επιλογές και να σχηματιστεί μια εικόνα των τιμών. Όταν έρθει η στιγμή της αγοράς, αυτή η προετοιμασία βοηθά να κρίνει κανείς αν μια προσφορά ταιριάζει σε όσα χρειάζεται και στα χρήματα που θέλει να διαθέσει.