Η νέα έκδοση της εφαρμογής σχεδιάστηκε με στόχο να ενισχύσει την αμεσότητα, την ευκολία και τον επαγγελματικό χαρακτήρα των επαφών

Το CardMe παρουσίασε τη νέα, ανανεωμένη εκδοχή της εφαρμογής της, εγκαινιάζοντας μια πιο σύγχρονη και ολοκληρωμένη εμπειρία επαγγελματικής δικτύωσης. Η επίσημη παρουσίαση της νέας μορφής της εφαρμογής θα πραγματοποιηθεί με αφορμή και τη συμμετοχή της στα Ποσειδώνια 2026, τη μεγαλύτερη διεθνή ναυτιλιακή έκθεση.

Με αναβαθμισμένο σχεδιασμό, βελτιωμένη εμπειρία χρήστη και νέες λειτουργίες που ανταποκρίνονται στις σύγχρονες ανάγκες της επαγγελματικής επικοινωνίας, το CardMe κάνει ένα σημαντικό βήμα προς μια πιο δυναμική και διαδραστική πλατφόρμα networking.

Η νέα έκδοση της εφαρμογής σχεδιάστηκε με στόχο να ενισχύσει την αμεσότητα, την ευκολία και τον επαγγελματικό χαρακτήρα των επαφών, επιτρέποντας στους χρήστες να παρουσιάζουν το επαγγελματικό τους προφίλ με πιο σύγχρονο και αποτελεσματικό τρόπο.

Η παρουσία του CardMe στα Ποσειδώνια 2026 αποτελεί την ιδανική ευκαιρία για την πρώτη επίσημη γνωριμία του κοινού με τη νέα εποχή της εφαρμογής. Οι επισκέπτες της έκθεσης θα έχουν τη δυνατότητα να γνωρίσουν από κοντά τις ανανεωμένες δυνατότητες της πλατφόρμας, να δουν live τη λειτουργία της εφαρμογής και να ανακαλύψουν πώς μπορεί να αξιοποιηθεί στην καθημερινή επαγγελματική δραστηριότητα και στο σύγχρονο επιχειρηματικό περιβάλλον.

Το CardMe συνεχίζει να εξελίσσεται, επενδύοντας σε μια πιο επαγγελματική, άμεση και ουσιαστική εμπειρία επικοινωνίας, φέρνοντας την τεχνολογία πιο κοντά στις πραγματικές ανάγκες του σύγχρονου networking.