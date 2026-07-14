Μέσα από τις live υλοποιήσεις, η ContactPigeon αξιολόγησε την απόδοση του AI agent σε πραγματικές συνομιλίες με καταναλωτές

H ContactPigeon, η βραβευμένη omnichannel customer engagement πλατφόρμα για retailers, ανακοίνωσε την επιτυχημένη ολοκλήρωση της πιλοτικής φάσης του Menura AI Agent και τη μετάβασή του σε γενική διαθεσιμότητα.

Η πιλοτική φάση πραγματοποιήθηκε σε συνεργασία με επιλεγμένους retailers, μεταξύ των οποίων κορυφαία brands όπως το Πλαίσιο και το ToFarmakeioMou, επιτρέποντας στην ContactPigeon να αξιολογήσει τον Menura AI Agent σε πραγματικές συνθήκες e-commerce και μέσα από live customer journeys.

Κατά τη διάρκεια του pilot, ο Menura AI Agent υποστήριξε καθημερινά αγοραστικά journeys: από την ανακάλυψη προϊόντων και τη σύγκριση επιλογών, μέχρι την καθοδήγηση αγοράς και την εξυπηρέτηση λειτουργικών αιτημάτων, όπως η παρακολούθηση παραγγελιών, οι αποστολές και οι επιστροφές.

Η επιτυχημένη πιλοτική λειτουργία επιβεβαίωσε ότι το Menura μπορεί να υποστηρίξει με αξιοπιστία μεγάλους και δυναμικούς προϊοντικούς καταλόγους, προσφέροντας ακριβείς, συνεπείς με το brand και εμπορικά χρήσιμες συνομιλίες σε πραγματικές συνθήκες traffic.

Όπως σημειώνει ο Γιώργος Μοιρώτσος, CEO και co-founder της ContactPigeon, «το Menura δοκιμάστηκε εκεί που πραγματικά μετράει: μέσα σε live e-shops, με πραγματικούς καταναλωτές, πραγματικά προϊόντα και πραγματικές εμπορικές ανάγκες».

Από το pilot στη γενική διαθεσιμότητα

Η μετάβαση σε γενική διαθεσιμότητα αποτελεί το επόμενο βήμα μετά από μια περίοδο εντατικής δοκιμής και βελτιστοποίησης του Menura AI Agent, σε συνεργασία με επιλεγμένες επιχειρήσεις του retail.

Μέσα από τις live υλοποιήσεις, η ContactPigeon αξιολόγησε την απόδοση του AI agent σε πραγματικές συνομιλίες με καταναλωτές, σε διαφορετικές κατηγορίες προϊόντων και σε περιβάλλοντα όπου οι πληροφορίες, οι διαθεσιμότητες και οι ανάγκες των πελατών αλλάζουν συνεχώς.

Τα αποτελέσματα του pilot έδειξαν ότι το Menura AI μπορεί να λειτουργήσει όχι απλώς ως ένα ακόμη εργαλείο υποστήριξης, αλλά ως ουσιαστικό μέρος της αγοραστικής εμπειρίας, βοηθώντας τους καταναλωτές να βρίσκουν πιο εύκολα αυτό που χρειάζονται και τους retailers να προσφέρουν πιο προσωποποιημένη καθοδήγηση σε μεγάλη κλίμακα.

Ένας brand-trained AI agent για το conversational commerce

Ο Menura AI Agent εκπαιδεύεται πάνω στα δεδομένα κάθε retailer, όπως ο προϊοντικός κατάλογος, το περιεχόμενο, οι εμπορικοί κανόνες και τα διαθέσιμα customer data. Έτσι, μπορεί να δίνει απαντήσεις που δεν είναι γενικές ή αποκομμένες από το brand, αλλά βασίζονται στη γνώση, τη λογική και την εμπορική πραγματικότητα κάθε επιχείρησης.

Σε αντίθεση με τα παραδοσιακά chatbots, το Menura κατανοεί το context της συζήτησης, αξιοποιεί την πληροφορία των προϊόντων και προσαρμόζει τις απαντήσεις του στις ανάγκες του καταναλωτή. Μπορεί να απαντά σε σύνθετες ερωτήσεις, να προτείνει κατάλληλες επιλογές, να συγκρίνει χαρακτηριστικά και να καθοδηγεί τον επισκέπτη με τρόπο φυσικό, άμεσο και συνεπή με το brand.

Όπως αναδείχθηκε και μέσα από το pilot, όταν το conversational AI εκπαιδεύεται σωστά πάνω στα δεδομένα και τη λογική κάθε brand, μπορεί να λειτουργήσει ως φυσική συνέχεια του αγοραστικού ταξιδιού και όχι απλώς ως εργαλείο εξυπηρέτησης.

Σχεδιασμένο για τις ανάγκες του σύγχρονου retail

Ο Menura AI Agent έχει σχεδιαστεί για retailers με μεγάλους, σύνθετους και συχνά μεταβαλλόμενους προϊοντικούς καταλόγους. Έχει εκπαιδευτεί και δοκιμαστεί σε περισσότερα από ένα εκατομμύριο retail προϊόντα, με πλούσια χαρακτηριστικά και εμπορική πληροφορία, και μπορεί να υποστηρίξει καταλόγους μεγάλης κλίμακας.

Η λύση ενσωματώνεται με κορυφαίες e-commerce πλατφόρμες, όπως Shopify, Magento, WooCommerce και BigCommerce, καθώς και με CRM και analytics συστήματα. Ο χρόνος υλοποίησης κυμαίνεται συνήθως μεταξύ 48 και 72 ωρών μετά τη διασύνδεση των δεδομένων.

Η αρχιτεκτονική του Menura έχει αναπτυχθεί με έμφαση στην ασφάλεια, τη συμμόρφωση με το GDPR, την κρυπτογράφηση των συνομιλιών και τον πλήρη έλεγχο των δεδομένων από τον εκάστοτε retailer.

Διαθεσιμότητα

Ο Menura AI Agent είναι πλέον διαθέσιμος σε retailers στην Ελλάδα, την Ευρώπη και διεθνώς.