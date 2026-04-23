Η Choose ανέπτυξε ένα custom AI moderation εργαλείο, σχεδιασμένο για τη διαχείριση user-generated content σε απαιτητικά ψηφιακά περιβάλλοντα, με ιδιαίτερη έμφαση στην ελληνική γλωσσική πραγματικότητα.

Στο πλαίσιο υλοποίησης καμπάνιας storytelling για μεγάλο brand, η ομάδα της Choose εστίασε σε έναν κρίσιμο αλλά συχνά υποτιμημένο παράγοντα που επηρεάζει τελικά συνολικά την επικοινωνία και την εμπειρία του χρήστη: τον έλεγχο του περιεχομένου που παράγεται από το ίδιο το κοινό.

Σε καμπάνιες που βασίζονται στη συμμετοχή των χρηστών, ανακύπτουν σύνθετοι κίνδυνοι που σχετίζονται με τη φήμη του brand, τη συμμόρφωση και την ασφάλεια των ψηφιακών υποδομών. Οι προκλήσεις αυτές εντείνονται όταν λαμβάνεται υπόψιν η πολυπλοκότητα της ελληνικής γλώσσας και οι τεχνικές παράκαμψης όπως Greeklish, Unicode homoglyphs και zero-width χαρακτήρες που «δοκιμάζουν» τα αγγλοκεντρικά εργαλεία moderation. Οπότε, σε αυτό το γλωσσικό περιβάλλον, οι απαιτήσεις από ένα εργαλείο ελέγχου, είναι ιδιαίτερα αυξημένες.

Η λύση της Choose βασίζεται σε μια πολυεπίπεδη προσέγγιση που επιτρέπει την κατανόηση και αξιολόγηση του περιεχομένου σε πραγματικό χρόνο. Ενδεικτικά, το σύστημα μπορεί να:

αναγνωρίζει και ενοποιεί διαφορετικές μορφές γραφής της ελληνικής γλώσσας, όπως greeklish και υβριδικές εκφράσεις

εντοπίζει περιεχόμενο που σχετίζεται με ρητορική μίσους, βία, προσβλητική ή ακατάλληλη γλώσσα

διακρίνει πιο σύνθετες περιπτώσεις που απαιτούν κατανόηση συμφραζομένων

εντοπίζει δυνητικά επιβλαβή ή κακόβουλα μοτίβα σε επίπεδο εισόδου χρήστη

Ο συνδυασμός γλωσσικής κατανόησης, κανόνων ασφάλειας και προηγμένης ανάλυσης επιτρέπει την αποτελεσματική διαχείριση περιεχομένου, μειώνοντας τόσο τον κίνδυνο δημοσίευσης ακατάλληλου υλικού όσο και τον αποκλεισμό έγκυρων συμμετοχών.

Η λύση σχεδιάστηκε ώστε να προστατεύει τη φήμη του brand σε περιβάλλοντα ανοιχτής συμμετοχής, να διασφαλίζει τη συμμόρφωση με κανονιστικά και ηθικά πρότυπα, να υποστηρίζει μια ασφαλή και απρόσκοπτη εμπειρία χρήστη και τέλος, να προσαρμόζεται σε σύνθετα, πολύγλωσσα ψηφιακά οικοσυστήματα.

Με την ανάπτυξη του εργαλείου αυτού, η Choose ενισχύει τη στρατηγική της κατεύθυνση προς την ενσωμάτωση τεχνολογίας αιχμής στην επικοινωνία, προσφέροντας ολοκληρωμένες υπηρεσίες που συνδυάζουν στρατηγική σκέψη, τεχνογνωσία και πρακτική εφαρμογή.