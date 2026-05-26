Η ομοσπονδιακή δικαστής στις ΗΠΑ απέρριψε αγωγή κατά της Meta Platforms, στην οποία οι ενάγοντες υποστήριζαν ότι η εταιρεία συνέλεγε παράνομα δεδομένα τοποθεσίας χρηστών του Facebook μέσω λογισμικού παρακολούθησης ενσωματωμένου σε εφαρμογές κινητών τηλεφώνων. Η δικαστής Ρίτα Λιν από το Σαν Φρανσίσκο έκρινε ότι ακόμη και αν οι κατηγορίες ήταν αληθείς, δεν αποδεικνυόταν πως η Meta γνώριζε ότι δεν υπήρχε συγκατάθεση των χρηστών για τη συλλογή αυτών των δεδομένων. Σύμφωνα με την απόφαση, το γεγονός και μόνο ότι η εταιρεία λάμβανε ευαίσθητες πληροφορίες δεν σημαίνει ότι γνώριζε ή όφειλε να γνωρίζει πως αυτές αποκτήθηκαν χωρίς άδεια.

Η υπόθεση ξεκίνησε το 2025 από τη Λίσα Τσέρινγκ και αργότερα προστέθηκε ως ενάγουσα η Ντομινίκ Ντέιβις. Οι δύο γυναίκες υποστήριξαν ότι είχαν κατεβάσει εφαρμογές που χρησιμοποιούσαν το λογισμικό Facebook Audience Network και ότι δεν είχαν συναινέσει στη διαβίβαση δεδομένων γεωεντοπισμού στη Meta ή σε τρίτους για διαφημιστικούς σκοπούς. Αν και η αγωγή είχε αρχικά απορριφθεί με δυνατότητα τροποποίησης, το δικαστήριο τελικά απέρριψε οριστικά την υπόθεση, κρίνοντας ότι δεν υπήρχαν επαρκή στοιχεία για «εσκεμμένη άγνοια» εκ μέρους της.