Η DOPE διευρύνει το πελατολόγιό της στον κλάδο των τροφίμων, αναλαμβάνοντας, μετά από κλειστό spec, την επικοινωνία των εμβληματικών brands ΗΠΕΙΡΟΣ και Λογάδι της εταιρείας Optima.

Έπειτα από διαδικασία spec, η Optima επέλεξε τη DOPE ως στρατηγικό συνεργάτη για τη συνολική digital παρουσία δυο εκ των κορυφαίων brands της.

Η συνεργασία αφορά την παροχή υπηρεσιών σε digital επίπεδο, εστιάζοντας στην ενίσχυση της εικόνας και του engagement των brands μέσα από ένα ολοκληρωμένο στρατηγικό πλάνο. Πιο συγκεκριμένα, η DOPE αναλαμβάνει: • Digital Communication Strategy: Τον στρατηγικό σχεδιασμό της επικοινωνίας για τη διατήρηση και ενδυνάμωση της ηγετικής θέσης των brands στην αγορά.

Digital Campaigns & Content Production: Την ανάπτυξη δημιουργικών concepts, την παραγωγή περιεχομένου και την υλοποίηση καμπανιών που συνδυάζουν τη δημιουργικότητα με την τεχνολογία. • Paid Digital Media: Τον σχεδιασμό και τη βελτιστοποίηση της διαφημιστικής παρουσίας στα ψηφιακά μέσα, αξιοποιώντας δεδομένα και performance metrics.

«Η εμπιστοσύνη της Optima για δύο τόσο αγαπημένα brands, όπως το Λογάδι και η ΗΠΕΙΡΟΣ, μας γεμίζει χαρά και ευθύνη. Στόχος μας είναι να συνδυάσουμε την παράδοση και την ποιότητα των προϊόντων της Optima με τη δημιουργική προσέγγιση και την τεχνογνωσία της DOPE στο content creation και το performance, δημιουργώντας μια σύγχρονη και ουσιαστική σχέση με τον καταναλωτή», αναφέρει η Στέλλα Δουκάκη, Account Director της DOPE.

Η νέα αυτή συνεργασία επιβεβαιώνει τη δυναμική πορεία της DOPE, η οποία συνεχίζει να επενδύει σε project που συνδυάζουν δημιουργικότητα, τεχνολογία και στρατηγική.