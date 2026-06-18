Η Ελλάδα στο επίκεντρο της διεθνούς σκηνής ψηφιακών παιχνιδιών

Το Ελληνικό Κέντρο Κινηματογράφου, Οπτικοακουστικών Μέσων και Δημιουργίας (ΕΚΚΟΜΕΔ) ανακοίνωσε τη συμμετοχή της Εθνικής Αποστολής στη Gamescom 2026, τη μεγαλύτερη και πλέον αναγνωρισμένη διεθνή έκθεση στον χώρο της ψηφιακής ψυχαγωγίας και των video games, που θα πραγματοποιηθεί από τις 26 έως τις 30 Αυγούστου 2026, στην Κολωνία της Γερμανίας.

Σε συνέχεια της πρώτης επιτυχημένης συμμετοχής ως Ενιαία Εθνική Αποστολή το 2025, η φετινή παρουσία τελεί υπό την αιγίδα της Ελληνικής Πολιτείας, η οποία στηρίζει έμπρακτα την αναπτυσσόμενη βιομηχανία των ψηφιακών παιχνιδιών, αναγνωρίζοντας τη σημασία της για την προώθηση της καινοτομίας και της πολιτιστικής εξωστρέφειας της χώρας.

Για ακόμα μια χρονιά, η συμμετοχή έχει χαρακτήρα συνδιοργάνωσης, με τον ΕΚΚΟΜΕΔ να αναλαμβάνει τον ρόλο κεντρικού συντονιστή στο σχεδιασμό και την υλοποίηση της Αποστολής και την Enterprise Greece, ως εθνικού φορέα εξωστρέφειας και προσέλκυσης επενδύσεων.

Μεγάλος χορηγός της Εθνικής Αποστολής στη Gamescom 2026 είναι η ΔΕΗ, η οποία επενδύει στην ανάπτυξη δικτύων οπτικών ινών νέας γενιάς και, μέσω του ΔΕΗ Fiber, προσφέρει υπερυψηλές ταχύτητες download και upload, αξιόπιστη συνδεσιμότητα και χαμηλό latency, στοιχεία που συμβάλλουν καθοριστικά στη βέλτιστη εμπειρία online gaming, στη δημιουργία περιεχομένου και στην ψηφιακή ψυχαγωγία.

Στρατηγικός εταίρος είναι η endeavor, η οποία υποστηρίζει τους πιο υποσχόμενους επιχειρηματίες στην Ελλάδα και στο εξωτερικό, ενισχύοντας την ελληνική επιχειρηματικότητα στην παγκόσμια σκηνή. Την Εθνική Αποστολή στηρίζει η AEGEAN ως Επίσημος Χορηγός Αερομεταφορών ενώ την Αποστολή υποστηρίζει και ο Σύνδεσμος Επιχειρήσεων Πληροφορικής & Επικοινωνιών Ελλάδας (ΣΕΠΕ), ο οποίος συνδέει την επιχειρηματικότητα στον κλάδο της τεχνολογίας με την παραγωγή ψηφιακού περιεχομένου.

Η Εθνική Αποστολή, έχοντας στο πλευρό της τον Σύλλογο Δημιουργών Ψηφιακών Παιχνιδιών Ελλάδος (GDA), ο οποίος είχε αναλάβει τις προηγούμενες διοργανώσεις, και τον IGDA Chapter of Greece, θα φιλοξενήσει εννέα ελληνικά indie studios, παρουσιάζοντας ολοκληρωμένα αλλά και υπό ανάπτυξη ψηφιακά παιχνίδια, αποκαλύπτοντας στο διεθνές κοινό ένα φάσμα τίτλων από action RPGs και narrative adventures, έως εργαλεία και πλατφόρμες για game developers και gamers. Οι ομάδες εκπροσώπησης προέκυψαν κατόπιν ανοιχτής πρόσκλησης και αξιολόγησης από επαγγελματίες του κλάδου.

Συμμετέχοντες τίτλοι:

Astra: Fading Stars από Dimension Omega

BASSAI-DAI από Kaloplay

Dunestake από Eteros Studios

Luminas Parasite Reign από SOTO Game Studio

Mechanis Obscura από NoBudgetStudios

Nymph Song από Faliro XR

Runesmith από TERAHARD Studios

The purple peacock από Twins Creative Studio

Theropods από Lost Token

Παράλληλα, στο Business Area της έκθεσης θα συμμετάσχουν εταιρείες και indie studios του ευρύτερου ελληνικού οικοσυστήματος ανάπτυξης ψηφιακών παιχνιδιών, ενισχύοντας περαιτέρω τη διεθνή εκπροσώπηση της χώρας.

Στο φετινό σχεδιασμό έχει προβλεφθεί ειδικά διαμορφωμένο game station, το οποίο θα φιλοξενεί όλα τα έργα της Αποστολής και θα είναι πλήρως προσβάσιμο σε άτομα με αναπηρία. Η πρωτοβουλία αυτή εντάσσεται στη συνολική στρατηγική του ΕΚΚΟΜΕΔ για προσβασιμότητα και συμπερίληψη.