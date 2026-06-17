Ενίσχυση του engagement για παγκόσμια brands

Η Electronic Arts (EA) ανακοίνωσε την έναρξη λειτουργίας του EA Advertising, μιας νέας πλατφόρμας που φιλοδοξεί να αλλάξει τον τρόπο με τον οποίο οι μάρκες επικοινωνούν με το κοινό μέσα από τα βιντεοπαιχνίδια και τις ζωντανές ψηφιακές εμπειρίες. Η πρωτοβουλία επιτρέπει στις εταιρείες να ενσωματώνουν τα διαφημιστικά τους μηνύματα απευθείας στο περιβάλλον των παιχνιδιών της EA, αξιοποιώντας ένα κοινό που ξεπερνά τα 120 εκατομμύρια ενεργούς παίκτες κάθε μήνα σε κονσόλες, κινητές συσκευές και υπολογιστές.

Η νέα υπηρεσία προσφέρει δυναμικές και σε πραγματικό χρόνο διαφημιστικές τοποθετήσεις, όπως πινακίδες σε εικονικά στάδια, χορηγίες και ειδικά σχεδιασμένο περιεχόμενο εντός των παιχνιδιών. Στόχος είναι οι διαφημίσεις να ενσωματώνονται φυσικά στο gameplay, χωρίς να διακόπτουν ή να αλλοιώνουν την εμπειρία των χρηστών. Ιδιαίτερα σημαντικό ρόλο θα διαδραματίσει το EA Sports, μία από τις μεγαλύτερες διαδραστικές αθλητικές πλατφόρμες παγκοσμίως. Η EA αναφέρει ότι οι παίκτες ολοκληρώνουν πάνω από ένα δισεκατομμύριο αγώνες κάθε μήνα στο EA Sports FC, ενώ στο Madden NFL παίζονται καθημερινά παιχνίδια που αντιστοιχούν σε 23.000 σεζόν του NFL.

Σύμφωνα με τον David Tinson, Chief Experiences Officer της EA, το EA Advertising θα επιτρέψει στις μάρκες να συμμετέχουν αυθεντικά στις στιγμές όπου οι παίκτες παίζουν, παρακολουθούν, δημιουργούν και αλληλεπιδρούν, προσφέροντας μεγαλύτερη αξία τόσο στους διαφημιζόμενους όσο και στο κοινό.