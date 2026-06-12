Οι πλατφόρμες κοινωνικής δικτύωσης παρουσιάζουν σοβαρά προβλήματα με αδυναμία σύνδεσης.

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«Έπεσαν» το απόγευμα της Παρασκευής για τους χρήστες στην Ελλάδα οι εφαρμογές Facebook, Instagram και Messenger, όπως φαίνεται και στο downdetector.com.

Οι πλατφόρμες κοινωνικής δικτύωσης παρουσιάζουν σοβαρά προβλήματα με αδυναμία σύνδεσης.

Μέχρι στιγμής έχουν καταγραφεί πάνω από 41.500 αναφορές.

Την ίδια ώρα, η ιστοσελίδα DownDetector φαίνεται να αντικρίζει έντονα προβλήματα, λόγω της αυξημένης επισκεψιμότητας από τους χρήστες.

O διευθυντή επικοινωνίας της Meta, Andy Stone, ανέβασε μήνυμα στον προσωπικό του λογαριασμό στο X, σύμφωνα με το οποίο η Meta έχει αναφορές για προβλήματα πρόσβασης των χρηστών στις υπηρεσίες της. Όπως αναφέρει, η Meta δουλεύει για να λύσει το πρόβλημα.