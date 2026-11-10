Απευθύνεται τόσο σε καταναλωτές όσο και σε πωλητές, προσφέροντας μια εξατομικευμένη εμπειρία αγορών μέσω livestreams και σύντομων βίντεο.

Το TikTok παρουσίασε μια νέα, αυτόνομη εφαρμογή TikTok Shop, η οποία απευθύνεται τόσο σε καταναλωτές όσο και σε πωλητές, προσφέροντας μια εξατομικευμένη εμπειρία αγορών μέσω livestreams και σύντομων βίντεο.

Για πρώτη φορά από την αρχική λειτουργία του TikTok Shop το 2021, η υπηρεσία είναι διαθέσιμη ως ξεχωριστή εφαρμογή για συσκευές iOS και Android. Οι χρήστες μπορούν να ανακαλύπτουν προϊόντα μέσω αλγοριθμικών προτάσεων, να αξιοποιούν αποκλειστικές προσφορές της εφαρμογής, να παρακολουθούν ζωντανές παρουσιάσεις προϊόντων και να πραγματοποιούν αγορές. Παράλληλα, η εφαρμογή προσφέρει δυνατότητες παρακολούθησης παραγγελιών, επικοινωνίας με την εξυπηρέτηση πελατών και ασφαλών πληρωμών.

Προς το παρόν, είναι διαθέσιμη μόνο στη Σιγκαπούρη, την Ταϊλάνδη, τη Μαλαισία και τις Φιλιππίνες. Η κίνηση αυτή δείχνει την πρόθεση της εταιρείας να ενισχύσει την παρουσία της στο ηλεκτρονικό εμπόριο και να ανταγωνιστεί πλατφόρμες όπως η Amazon, η Temu και το eBay.

Το TikTok Shop σημείωσε εντυπωσιακή ανάπτυξη, με πωλήσεις εμπορευμάτων ύψους 64 δισ. δολαρίων το 2025, έναντι μόλις 900 εκατ. δολαρίων το 2021. Επιπλέον, η πλατφόρμα επενδύει σε εργαλεία τεχνητής νοημοσύνης, διαφημιστικές λύσεις και λειτουργίες διαχείρισης πελατών. Παραμένει, ωστόσο, άγνωστο αν η νέα εφαρμογή θα επεκταθεί και σε άλλες αγορές, όπως οι ΗΠΑ.