Η Σόνια Τζερµπίνου μίλησε στο adbusiness για το πώς η αξιοποίηση του DMP, του AI Optimization και του Contextual Control έφερε στο φως διαφορετικά προφίλ κοινού σε τρεις σηµαντικές αγορές: τις ΗΠΑ, το Ηνωµένο Βασίλειο και την Ινδία.

Το Native Advertising για πελάτες B2B συχνά αντιµετωπίζεται απλώς ως ένα κανάλι ευρείας διανοµής περιεχοµένου. Ωστόσο, η πρόσφατη καµπάνια της Fast River και της MGID, για την PeopleCert και την πιστοποίηση ITIL -σε συνεργασία µε την Ogilvy One ως agency του πελάτη- απέδειξε ότι το native advertising µπορεί να λειτουργήσει ως µια πραγµατική «µηχανή» παραγωγής στρατηγικών δεδοµένων (Data Intelligence). Η Σόνια Τζερµπίνου, Business Unit Director Native & In-App της Fast River, μίλησε στο adbusiness για το πώς η αξιοποίηση του DMP, του AI Optimization και του Contextual Control έφερε στο φως διαφορετικά προφίλ κοινού σε τρεις σηµαντικές αγορές: τις ΗΠΑ, το Ηνωµένο Βασίλειο και την Ινδία.

adb: Ποια ήταν η αρχική πρόκληση του project για την PeopleCert και γιατί επιλέξατε το Native Advertising για ένα τόσο εξειδικευµένο B2B προϊόν όπως το ITIL;

Η πρόκληση ήταν διπλή. Από τη µία πλευρά, το ITIL είναι µια εξειδικευµένη πιστοποίηση υψηλής αξίας (high-value B2B), που απευθύνεται σε επαγγελµατίες IT και decision-makers. Από την άλλη, έπρεπε να διαχειριστούµε τρεις διαφορετικές αγορές -τις ΗΠΑ, το Ηνωµένο Βασίλειο και την Ινδία- µε διαφορετικό βαθµό ωριµότητας και διαφορετική αγοραστική συµπεριφορά.

Μια συνηθισµένη παγίδα στο B2B marketing είναι η αντιµετώπιση του κοινού ως ενιαίου συνόλου, µέσω γενικού «business» targeting, µε αποτέλεσµα τη σπατάλη πολύτιµου budget. Σε συνεργασία µε την MGID, προσεγγίσαµε τους επαγγελµατίες τη στιγµή που αναζητούσαν ή κατανάλωναν σχετικό περιεχόµενο για την επαγγελµατική τους εξέλιξη και τις τεχνολογικές εξελίξεις, µέσα από premium, content-led περιβάλλοντα εκδοτών (Contextual Whitelists). Παράλληλα, διατηρήσαµε αυστηρό έλεγχο ως προς το brand safety και την ποιότητα του traffic.

adb: Αντιµετωπίσατε το Native Advertising όχι απλώς ως µέσο προβολής, αλλά ως µια «µηχανή παραγωγής δεδοµένων». Τι σήµαινε αυτό στην πράξη και πώς λειτούργησε το Data Stack της MGID στα επιµέρους στάδια της καµπάνιας;

Αυτός ήταν ο πυρήνας της στρατηγικής µας. ∆εν αξιοποιήσαµε τα δεδοµένα µόνο στο αρχικό στάδιο, για τη στόχευση (targeting), αλλά χρησιµοποιήσαµε ολόκληρο το Data Stack της MGID σε τρία επίπεδα:

1. Advanced DMP Segmentation: Τροφοδοτήσαµε το DMP µε εξειδικευµένα tech signals (Cloud, Cybersecurity, Virtualization, CRM, ITIL), ώστε να εντοπίσουµε και να αποµονώσουµε το κατάλληλο κοινό.

2. AI-Driven Optimization (CPA Tune): Το AI layer της MGID αξιολογούσε διαρκώς, σε πραγµατικό χρόνο, τα performance signals (placements, widgets, traffic sources) και ανακατένειµε αυτόµατα το budget στα audience clusters µε την υψηλότερη απόδοση.

3. Post-Campaign Audience Intelligence: Μετά την ολοκλήρωση της προβολής, αναλύσαµε τα δεδοµένα αλληλεπίδρασης, ώστε να κατανοήσουµε ποια κοινά ανταποκρίθηκαν ουσιαστικά σε κάθε χώρα.

Έτσι, αντί να βασιστούµε σε υποθέσεις για τις κατηγορίες κοινού που ενδέχεται να ενδιαφέρονται, αφήσαµε τα ίδια τα data να αποτυπώσουν την επαγγελµατική ταυτότητα του ITIL buyer σε κάθε αγορά.

adb: Τα αποτελέσµατα ανέδειξαν τρία διαφορετικά περιφερειακά προφίλ. Τι µας δείχνουν τα δεδοµένα για τις αγορές των ΗΠΑ, του Ηνωµένου Βασιλείου και της Ινδίας;

Τα ευρήµατα επιβεβαίωσαν ότι η προσέγγιση «one-size-fits-all» δεν µπορεί να ανταποκριθεί στις ανάγκες του σύγχρονου, παγκόσµιου B2B marketing.

Στις ΗΠΑ - Security & Cloud : Το κοινό έδειξε έντονο ενδιαφέρον για το Enterprise Security (CTR κατά 28% υψηλότερο από τον µέσο όρο της αγοράς) και τις Cloud Services (+19%), ενώ το Business & Productivity Software αντιστοιχούσε στο 70% της καµπάνιας. Τα ευρήµατα δείχνουν ότι οι Αµερικανοί decision-makers αναζητούν λύσεις ασφάλειας και διακυβέρνησης.

: Το κοινό έδειξε έντονο ενδιαφέρον για το Enterprise Security (CTR κατά 28% υψηλότερο από τον µέσο όρο της αγοράς) και τις Cloud Services (+19%), ενώ το Business & Productivity Software αντιστοιχούσε στο 70% της καµπάνιας. Τα ευρήµατα δείχνουν ότι οι Αµερικανοί decision-makers αναζητούν λύσεις ασφάλειας και διακυβέρνησης. Στο Ηνωµένο Βασίλειο - Mature Infrastructure : Το Network Equipment & Virtualization κατέγραψε CTR κατά 20% υψηλότερο από τον µέσο όρο, ενώ περισσότερο από το 40% του age-tagged reach αφορούσε την ηλικιακή οµάδα 55+. Πρόκειται για ένα προφίλ που παραπέµπει σε έµπειρα στελέχη IT, τα οποία δραστηριοποιούνται σε εδραιωµένα περιβάλλοντα υποδοµών.

: Το Network Equipment & Virtualization κατέγραψε CTR κατά 20% υψηλότερο από τον µέσο όρο, ενώ περισσότερο από το 40% του age-tagged reach αφορούσε την ηλικιακή οµάδα 55+. Πρόκειται για ένα προφίλ που παραπέµπει σε έµπειρα στελέχη IT, τα οποία δραστηριοποιούνται σε εδραιωµένα περιβάλλοντα υποδοµών. Στην Ινδία - Full-Stack & Software: Η Ινδία σηµείωσε το υψηλότερο συνολικό engagement, µε CTR τριπλάσιο σε σύγκριση µε τις ΗΠΑ και το Ηνωµένο Βασίλειο. Ξεχώρισαν οι επιδόσεις στο Accounting Software (+53% CTR) και στις CRM Solutions (+15%). Τα δεδοµένα σκιαγραφούν ένα ιδιαίτερα ενεργό, hands-on κοινό, µε έντονο προσανατολισµό στην ταχεία επαγγελµατική εξέλιξη.

adb: Επιχειρηµατικά, ποιο ήταν το ουσιαστικό ROI για την PeopleCert, πέρα από τα καθιερωµένα media metrics (CTR, impressions);

Τα CTR και impressions είναι απαραίτητα metrics, ωστόσο ο ουσιαστικός αντίκτυπος για την PeopleCert ήταν τα στρατηγικά δεδοµένα που προέκυψαν (Strategic Data Outputs) και η περαιτέρω αξιοποίησή τους. Μέσα από την καµπάνια, η PeopleCert απέκτησε µια ολοκληρωµένη χαρτογράφηση κοινού (Audience Mapping) για το ITIL. Πλέον διαθέτει σαφέστερη εικόνα για τις ανάγκες και τις προτεραιότητες κάθε αγοράς:

Οι ΗΠΑ: Security & Governance.

Security & Governance. Το Ηνωµένο Βασίλειο : Infrastructure & Operational Efficiency.

: Infrastructure & Operational Efficiency. Η Ινδία: Career Growth & Full-Stack Skills.

Τα δεδοµένα αυτά αποτελούν πλέον τη βάση για τον µελλοντικό στρατηγικό σχεδιασµό της PeopleCert: από την κατανοµή του budget ανά χώρα έως την επιλογή δηµιουργικού και την προσαρµογή του τοπικού µηνύµατος στις επόµενες ενέργειες.

adb: Ποιο είναι το βασικό δίδαγµα αυτού του project για το µελλοντικών καµπανιών B2B στο Native Advertising;

Το κεντρικό συµπέρασµα είναι πως η σύζευξη του Native Advertising µε προηγµένες τεχνολογίες DMP και AI Optimization αναβαθµίζει το µέσο από ένα απλό κανάλι media buying σε έναν ολοκληρωµένο πυλώνα Performance και Business Intelligence - φέρνοντας µετρήσιµα εµπορικά αποτελέσµατα, ενώ ταυτόχρονα λειτουργεί ως εργαλείο ουσιαστικού Market Research σε πραγµατικό χρόνο.

Στη Fast River πιστεύουµε ότι τα δεδοµένα δεν πρέπει απλώς να αξιοποιούνται για τη στόχευση, αλλά και να παράγονται συστηµατικά και να επιστρέφουν στον διαφηµιζόµενο ως στρατηγική γνώση και αποτέλεσµα. Αυτή η προσέγγιση προσφέρει πραγµατική προστιθέµενη αξία στα brands και επαναπροσδιορίζει το ROI των B2B καµπανιών.