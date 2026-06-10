Vidcast ψυχολογίας και σχέσεων

Το Flash.gr συνεχίζει να επενδύει σε πρωτότυπο περιεχόμενο και νέες παραγωγές, εμπλουτίζοντας διαρκώς το πρόγραμμά του με εκπομπές που καλύπτουν ένα ευρύ φάσμα θεμάτων.

Στο πλαίσιο αυτό, υποδέχεται τον Γιώργο Λάγιο και τη νέα εβδομαδιαία εκπομπή «The Love Debate by Lagios», ένα vidcast ψυχολογίας και σχέσεων που φέρνει στο προσκήνιο συζητήσεις γύρω από τον έρωτα, τις ανθρώπινες σχέσεις, το σεξ και όλα όσα μας απασχολούν, μας διχάζουν ή μας προβληματίζουν, αλλά σπάνια συζητάμε ανοιχτά.

Σε κάθε επεισόδιο, ο Γιώργος Λάγιος προσεγγίζει την εκάστοτε θεματολογία μέσα από την επιστημονική του οπτική, ενώ απέναντί του βρίσκονται τρεις γυναίκες με διαφορετικές εμπειρίες, γνώσεις και κοσμοθεωρίες. Το «The Love Debate by Lagios» δεν αναζητά την ομοφωνία, αλλά τον γόνιμο διάλογο. Οι απόψεις συγκρούονται, τα επιχειρήματα δοκιμάζονται και οι θεατές καλούνται να διαμορφώσουν τη δική τους θέση πάνω σε ζητήματα που αφορούν τον έρωτα, τις σχέσεις και τη σύγχρονη καθημερινότητα.

Στο πλευρό του Γιώργου Λάγιου θα βρίσκονται τρεις γυναίκες με διαφορετικές αφετηρίες και οπτικές. Η Αγγελική Κοσκερίδου, ψυχοθεραπεύτρια, ολιστική θεραπεύτρια και φυσικοπαθητικός, φέρνει στη συζήτηση την επιστημονική της κατάρτιση και την πολυετή εμπειρία της στον χώρο της ψυχικής υγείας και της προσωπικής ανάπτυξης. Η Φωτεινή Κωνσταντέλλου, σύμβουλος αστρολογίας και αυτογνωσίας, προσεγγίζει τις ανθρώπινες σχέσεις μέσα από μια διαφορετική οπτική, αναδεικνύοντας τη σημασία της αυτογνωσίας και της προσωπικής εξέλιξης. Η Χρύσα Ολυμπία Παπαγεωργίου, δικηγόρος τρίτης γενιάς με εξειδίκευση στο οικονομικό δίκαιο, εκπροσωπεί τη σύγχρονη γυναίκα με δυναμική προσωπικότητα, ισχυρή άποψη και διάθεση να αμφισβητήσει στερεότυπα και βεβαιότητες.

Κάθε επεισόδιο θα φιλοξενεί έναν καλεσμένο- πρόσωπο της επικαιρότητας, ο οποίος θα συμμετέχει ενεργά στη συζήτηση, καταθέτοντας τη δική του εμπειρία και οπτική πάνω στο θέμα της εκπομπής.

Με το The Love Debate by Lagios, το Flash.gr συνεχίζει να εμπλουτίζει το πρόγραμμά του με νέες θεματικές και πρωτότυπες παραγωγές, διευρύνοντας το περιεχόμενό του σε πεδία που αφορούν τις ανθρώπινες σχέσεις, την ψυχολογία και τη σύγχρονη καθημερινότητα.