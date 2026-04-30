Για πρώτη φορά στην Ελλάδα, η είσοδος της επίσημης μπάλας σε έναν ποδοσφαιρικό αγώνα απέκτησε έναν διαφορετικό χαρακτήρα, συνδυάζοντας τεχνολογία, δημιουργικότητα και εμπειρία.

Στον Τελικό Κυπέλλου Ελλάδας Betsson μεταξύ ΠΑΟΚ και ΟΦΗ, το Freenow by Lyft, σε συνεργασία με την Ελληνική Ποδοσφαιρική Ομοσπονδία, ανέλαβε τον ρόλο του Official Ball Carrier.

Η Sleed σχεδίασε και υλοποίησε το ειδικά διαμορφωμένο τηλεκατευθυνόμενο όχημα που μετέφερε την επίσημη μπάλα στον αγωνιστικό χώρο, δημιουργώντας ένα πρωτότυπο pre-match activation λίγο πριν την έναρξη του αγώνα.

Ως περήφανος χορηγός και των δύο ομάδων, το Freenow τίμησε ισότιμα τον ΠΑΟΚ και τον ΟΦΗ, αναδεικνύοντας την πορεία και τη δυναμική τους μέχρι τον τελικό.

Παράλληλα, η Sleed σχεδίασε και υλοποίησε την influencer campaign #PameTeliko, με στόχο την ενίσχυση του awareness και τη σύνδεση της εμπειρίας του αγώνα με την καθημερινότητα των χρηστών.

Το περιεχόμενο της καμπάνιας βασίστηκε σε ένα ενιαίο storytelling, όπου η εμπειρία ξεκινά με αυθεντικές στιγμές των creators στη Freenow διαδρομή προς το match και κορυφώνεται κατά τη διάρκεια του αγώνα με live reactions από watch parties.

Με αυτόν τον τρόπο, το Freenow και η Sleed μετέτρεψαν ένα sponsorship moment σε μια ολοκληρωμένη εμπειρία brand — από τον δρόμο μέχρι τον αγωνιστικό χώρο και την οθόνη.

Ο Δημήτρης Δελητζάς, Account Director στο Creative τμήμα της Sleed, δήλωσε:

«Με το συγκεκριμένο activation, στόχος μας ήταν να δημιουργήσουμε ένα pre-match moment που δεν περνά απαρατήρητο, αλλά γίνεται μέρος της εμπειρίας. Για εμάς, το δημιουργικό ζητούμενο ήταν απλό: να μετατρέψουμε μια λειτουργική στιγμή σε κάτι που αξίζει να θυμάσαι.»