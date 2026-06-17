Για τον ρόλο της τεχνολογίας στη διαφήμιση, την αξία του open web και τις μεγάλες αλλαγές που φέρνουν το Connected TV και η τεχνητή νοημοσύνη, τοποθετήθηκε ο Γαληνός Γιαγλής, Co-Founder & CEO της OCM

Για τον ρόλο της τεχνολογίας στη διαφήμιση, την αξία του open web και τις μεγάλες αλλαγές που φέρνουν το Connected TV και η τεχνητή νοημοσύνη, τοποθετήθηκε ο Γαληνός Γιαγλής, Co-Founder & CEO της OCM, σε πρόσφατη τηλεοπτική συνέντευξή του στο One Channel και την εκπομπή Business Monitor.

Η OCM ξεκίνησε το 2013, την περίοδο της ελληνικής οικονομικής κρίσης, με στόχο να φέρει πιο κοντά τους εκδότες, τα agencies και τους διαφημιζόμενους μέσα από την τεχνολογία. Από τα πρώτα βήματα στο ad serving και το programmatic, η εταιρεία εξελίχθηκε σε έναν εξειδικευμένο AdTech οργανισμό με παρουσία σε Ευρώπη, Αμερική και Μέση Ανατολή και στρατηγικές συνεργασίες με κολοσσούς της τεχνολογίας όπως η Google.

«Βοηθάμε τους διαφημιζόμενους και τα agencies να αγοράζουν διαφήμιση από εκδότες, sites και εφαρμογές με τη βέλτιστη στόχευση και τα πιο αποτελεσματικά δημιουργικά. Χτίζουμε τις γέφυρες που επιτρέπουν σε αυτούς τους δύο κόσμους να βρουν τη σωστή επικοινωνία, τη σωστή στιγμή», δήλωσε ο Γαληνός Γιαγλής.

Ανέλυσε τη συνεργασία της OCM με την Google, την απόκτηση της πιστοποίησης Google Certified Publishing Partner και την ιδιόκτητη τεχνολογία contextual targeting που αξιοποιεί η εταιρεία: ένα σύστημα που διαβάζει το περιεχόμενο των άρθρων, κατηγοριοποιεί χρήστες με βάση τα ενδιαφέροντά τους και επιτρέπει στόχευση σε επίπεδο άρθρου, αυξάνοντας τη συνάφεια της διαφήμισης για χρήστες και brands. Στο ίδιο πλαίσιο τεχνολογικής εξέλιξης, ο CEO της OCM αναφέρθηκε στο Connected TV. Η ελληνική αγορά βρίσκεται ακόμη σε φάση διαμόρφωσης, ωστόσο η OCM είναι ιδιαίτερα ενεργή σε λύσεις στόχευσης στο περιβάλλον των smart TVs, παρέχοντας στα brands νέα εργαλεία που φέρνουν τη ψηφιακή διαφήμιση πιο κοντά στην τηλεοπτική εμπειρία.

Υποστήριξε επίσης, ότι η αύξηση της διαφημιστικής δαπάνης σε κλειστά οικοσυστήματα και κοινωνικές πλατφόρμες αποδυναμώνει το εκδοτικό οικοσύστημα που χρηματοδοτεί δημοσιογραφία, περιεχόμενο και ανθρώπινη εργασία. «Αν δεν υπάρχει δημοσιογραφία και σωστή αφήγηση των πραγμάτων, χάνεται η πρώτη ύλη πάνω στην οποία χτίζεται η ενημέρωση, η τεχνολογία και τελικά η κατανόηση της πραγματικότητας», τόνισε χαρακτηριστικά.

Η OCM συγκαταλέγεται στη λίστα FT1000: Europe's Fastest Growing Companies για δύο διαδοχικές χρονιές, 2025 και 2026, με ρυθμό ανάπτυξης που ξεπερνά το 30%. Ο Γαληνός Γιαγλής περιέγραψε την αναγνώριση αυτή ως στιγμή αποτίμησης της διαδρομής και αφετηρία για νέα γεωγραφικά ανοίγματα και επενδυτικές συνεργασίες.

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