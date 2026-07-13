Εισάγει τη δημιουργία πολλαπλών templates ανά κατηγορία προϊόντων

Η Geeko Digital παρουσιάζει μια νέα καινοτόμα λειτουργία του Dynamic Creative Optimizer (DCO), επιτρέποντας την αυτόματη δημιουργία εικόνων και βίντεο μέσω πολλαπλών templates από έναν ενιαίο product catalog, με βάση την κατηγοριοποίηση των προϊόντων.

Η νέα λειτουργία δίνει τη δυνατότητα σε κάθε eshop να προσαρμόζει αυτόματα τα creatives του ανά product category, εξασφαλίζοντας ότι κάθε ομάδα προϊόντων προβάλλεται με διαφορετική οπτική ταυτότητα και προσαρμοσμένο μήνυμα.

Με αυτόν τον τρόπο, η επικοινωνία γίνεται πιο στοχευμένη, πιο σχετική και πιο αποδοτική, ενώ μειώνεται σημαντικά η ανάγκη για manual δημιουργία διαφορετικών creatives.

Πώς λειτουργεί;

Το σύστημα αναγνωρίζει τις κατηγορίες προϊόντων μέσα στο catalog και εφαρμόζει αντίστοιχα templates που έχουμε ορίσει, τα οποία έχουν σχεδιαστεί ώστε να ανταποκρίνονται στο context και στο positioning κάθε κατηγορίας.

Το αποτέλεσμα;

Πιο relevant διαφημίσεις.

Υψηλότερο engagement.

Βελτιωμένη απόδοση καμπανιών.

«Με τη νέα δυνατότητα, δίνουμε τη δυνατότητα στα eshops να μιλούν πιο στοχευμένα στο κοινό τους, μετατρέποντας κάθε dynamic product ad σε μια ξεχωριστή εμπειρία επικοινωνίας», δηλώνουν οι Μάνος Κάσαρης & Κωνσταντίνος Αναστασιάδης, ιδρυτές της Geeko Digital.