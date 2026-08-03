Με στόχο την περαιτέρω ανάπτυξη στη ψηφιακή αγορά

Η Original Footwear δραστηριοποιείται στον χώρο της υπόδησης, επιλέγοντας σύγχρονα, ποιοτικά και άνετα παπούτσια από γνωστά brands, με έμφαση στα υλικά και την αντοχή. Με συνεχή παρακολούθηση των τάσεων της αγοράς, φέρνει επιλογές που ισορροπούν ανάμεσα στο στυλ και την καθημερινή χρήση.

Με στόχο την περαιτέρω ανάπτυξη στη ψηφιακή αγορά, συνεργάζεται με τη Geeko Digital, για ουσιαστική ενίσχυση της online παρουσίας και των πωλήσεων.

Η ομάδα της Geeko Digital έχει αναλάβει τον σχεδιασμό και την υλοποίηση μιας ολοκληρωμένης στρατηγικής performance marketing. Αυτό σημαίνει ανάλυση ζήτησης και ανταγωνισμού, σωστό στήσιμο και παρακολούθηση του website μέσω tracking, καθώς και διαχείριση καμπανιών σε Google & Meta Ads με ξεκάθαρο στόχο τη μεγιστοποίηση της κερδοφορίας.

Παράλληλα, μέσα από τη χρήση καινοτόμων εργαλείων της Geeko Digital, όπως το Dynamic Creative Optimizer (DCO) και το Comparison Shopping Service (CSS), οι διαφημίσεις της Original Footwear αποκτούν ένα ανταγωνιστικό πλεονέκτημα προς της επίτευξη της βέλτιστης απόδοσης.

Οι ιδρυτές της Geeko Digital, Μάνος Κάσαρης και Κωνσταντίνος Αναστασιάδης, δήλωσαν:

«Η συνεργασία με την Original Footwear είναι ένα πολύ ενδιαφέρον project, γιατί συνδυάζει ένα δυνατό προϊόν με την ανάγκη για μια πιο σύγχρονη ψηφιακή προσέγγιση. Στόχος μας είναι να δημιουργήσουμε ένα περιβάλλον όπου η τεχνολογία, τα δεδομένα και η στρατηγική σκέψη λειτουργούν μαζί, ώστε κάθε επένδυση στο digital να έχει ουσιαστικό αντίκτυπο».