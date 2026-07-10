Η Google παρουσιάζει πρόσθετες λειτουργίες, συμπεριλαμβανομένης της ενότητας "Πώς δημιουργήθηκε αυτή η διαφήμιση"

Καθώς η παραγωγική τεχνητή νοημοσύνη (generative AI) ανοίγει νέους δρόμους για τις επιχειρήσεις, μικρές και μεγάλες, ώστε να δημιουργούν διαφημίσεις, η Google παρουσιάζει πρόσθετες λειτουργίες διαφάνειας στα διαφημιστικά προϊόντα της. Η εταιρεία επιθυμεί να βοηθήσει τους χρήστες να κατανοήσουν καλύτερα τις διαφημίσεις που βλέπουν, παρέχοντας παράλληλα στους διαφημιζόμενους απλά εργαλεία για να πλοηγούνται στα εξελισσόμενα πρότυπα του κλάδου.

Η Google προσθέτει μια ενότητα με τίτλο "Πώς δημιουργήθηκε αυτή η διαφήμιση" στο Κέντρο διαφημίσεών μου, η οποία είναι προσβάσιμη παγκοσμίως, επιλέγοντας το μενού με τις τρεις κουκκίδες ή το εικονίδιο πληροφοριών σε διαφημίσεις στην Αναζήτηση, το YouTube και το Discover. Αυτό το πλαίσιο θα υποδεικνύει εάν μια διαφήμιση δημιουργήθηκε ή τροποποιήθηκε με τη χρήση του AI.

Στόχος της Google είναι να κάνει τη διαχείριση των γνωστοποιήσεων όσο το δυνατόν πιο απλή για τους διαφημιζόμενους. Έτσι, όταν χρησιμοποιούν τα εργαλεία generative AI της Google για τη δημιουργία διαφημίσεων, η εταιρεία θα προσθέτει αυτόματα μια γνωστοποίηση στο Κέντρο διαφημίσεών μου κάθε διαφήμισης. Επίσης, όταν δημιουργούν διαφημίσεις σε άλλες πλατφόρμες, η Google εισάγει ένα στοιχείο ελέγχου, ώστε να μπορούν εύκολα να υποδεικνύουν αν χρησιμοποίησαν παραγωγική τεχνητή νοημοσύνη. Ανάλογα με τις τοπικές απαιτήσεις, ενδέχεται, επίσης, να εμφανίζεται μια σήμανση απευθείας στη διαφήμιση, είτε αυτόματα είτε όταν ένας διαφημιζόμενος χρησιμοποιεί αυτή την επιλογή ελέγχου.

Αυτές οι ενημερώσεις βασίζονται στο συνεχιζόμενο έργο της Google για τη διαφάνεια του AI. Η Google ενσωματώνει ήδη μη αντιληπτά χαρακτηριστικά ταυτοποίησης, όπως το SynthID, στα αποτελέσματα των εργαλείων παραγωγικής τεχνητής νοημοσύνης της. Επιπλέον, το 2023 εισήγαγε υποχρέωση γνωστοποίησης για τεχνητό ή ψηφιακά τροποποιημένο περιεχομένου σε προεκλογικές διαφημίσεις.

Οι υπάρχουσες πολιτικές διαφημίσεων που εφαρμόζει η Google λειτουργούν ήδη ως σημαντικές δικλίδες ασφαλείας, παράλληλα με τις προσπάθειες της για την επαλήθευση των διαφημιζομένων και τη δημοσιοποίηση της ταυτότητας όσων βρίσκονται πίσω από μια διαφήμιση. Η Google συνεχίζει να απαγορεύει τις παραπλανητικές και δόλιες διαφημίσεις, είτε έχουν δημιουργηθεί με AI είτε όχι, για να διατηρηθεί η πλατφόρμα ασφαλή για όλους