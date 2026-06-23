Συνολικά σε 24 επιπλέον ευρωπαϊκές χώρες

Η Google ανακοίνωσε την επέκταση του προγράμματος επαλήθευσης διαφημιζομένων για χρηματοοικονομικές υπηρεσίες σε 24 επιπλέον ευρωπαϊκές χώρες, συμπεριλαμβανομένης της Ελλάδας.

Βάσει αυτού του προγράμματος, κάθε επιχείρηση που επιθυμεί να προβάλλει διαφημίσεις χρηματοοικονομικών υπηρεσιών πρέπει να αποδείξει ότι διαθέτει εξουσιοδότηση από τις αρμόδιες εθνικές ρυθμιστικές αρχές προτού οι διαφημίσεις της τεθούν σε ισχύ. Η σταδιακή εφαρμογή θα γίνει σε φάσεις. Οι διαφημιζόμενοι θα έχουν στη διάθεσή τους 30 ημέρες για να ολοκληρώσουν την επαλήθευση βάσει των επίσημων εθνικών μητρώων, διαφορετικά οι χρηματοοικονομικές διαφημίσεις τους θα περιοριστούν.

Αυτή η επέκταση αποτελεί ένα σημαντικό βήμα προόδου στις προσπάθειες ολόκληρου του κλάδου για την προστασία των Ευρωπαίων καταναλωτών και την οικοδόμηση ψηφιακής εμπιστοσύνης.

Οι ενδιαφερόμενες και ενδιαφερόμενοι μπορούν να διαβάσουν το σχετικό blogpost του Keerat Sharma, Αντιπροέδρου και Γενικού Διευθυντή του τμήματος Ads Privacy and Safety: Επέκταση της επαλήθευσης διαφημιζομένων για χρηματοοικονομικές υπηρεσίες σε ολόκληρη την Ευρώπη.