Προκειμένου να δοκιμάσει νέες λειτουργίες τεχνητής νοημοσύνης στο Google News

Η Google επιδιώκει να επεκτείνει τα δικαιώματα χρήσης περιεχομένου που λαμβάνει από εκδότες, προκειμένου να δοκιμάσει νέες λειτουργίες τεχνητής νοημοσύνης στο Google News. Σύμφωνα με το The Information, η εταιρεία προτείνει πρόσθετες επιλογές, στο πλαίσιο ενός πιλοτικού προγράμματος που ξεκίνησε στα τέλη του περασμένου έτους, με στόχο να διευρύνει τον τρόπο με τον οποίο χρησιμοποιεί το περιεχόμενο των εκδοτών.

Οι ευρύτερες άδειες χρήσης θα έδιναν στη Google περισσότερες δυνατότητες αξιοποίησης του περιεχομένου των εκδοτών, συμπεριλαμβανομένης της εκπαίδευσης των μοντέλων τεχνητής νοημοσύνης της. Παράλληλα, θα μπορούσαν να μειώσουν ενδεχόμενες μελλοντικές νομικές ευθύνες, να της προσφέρουν ανταγωνιστικό πλεονέκτημα σε νομικό επίπεδο και να ενισχύσουν τις επιχειρησιακές της δυνατότητες στο διαδίκτυο.

Με την υπογραφή τόσο εκτεταμένων συμφωνιών, η Google εξασφαλίζει μια σειρά από σημαντικές δυνατότητες. Ωστόσο, οι ευρείς όροι των συμφωνιών, σε συνδυασμό με το ύψος των αμοιβών που προσφέρει η Google, έχουν κάνει ορισμένους εκδότες να διστάζουν να συμμετάσχουν. Τον Δεκέμβριο, οι εκδότες είχαν τη δυνατότητα να συμμετάσχουν σε ένα πιλοτικό πρόγραμμα με τίτλο «AI-powered article overviews», το οποίο εμφανιζόταν στο Google News και στο chatbot τεχνητής νοημοσύνης Gemini. Μεταξύ των πρώτων συνεργατών ήταν οι εφημερίδες The Washington Post και The Guardian, σε μια περίοδο κατά την οποία η επισκεψιμότητα που λάμβαναν απευθείας από τις μηχανές αναζήτησης συνέχιζε να μειώνεται.