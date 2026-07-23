Οι παραβάσεις αφορούν τόσο τη λειτουργία της μηχανής αναζήτησης όσο και τις πρακτικές που ακολουθούσε μέσω του ηλεκτρονικού καταστήματος εφαρμογών της.

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή επέβαλε στη Google κυρώσεις συνολικού ύψους 890 εκατ. ευρώ, καταλογίζοντας στον αμερικανικό τεχνολογικό κολοσσό παραβίαση των κανόνων που προβλέπει ο Κανονισμός για τις Ψηφιακές Αγορές (DMA). Οι παραβάσεις αφορούν τόσο τη λειτουργία της μηχανής αναζήτησης όσο και τις πρακτικές που ακολουθούσε μέσω του ηλεκτρονικού καταστήματος εφαρμογών της.

Το μεγαλύτερο μέρος του προστίμου, 460 εκατ. ευρώ, αφορά τη διαπίστωση ότι η Google αξιοποιούσε τη δεσπόζουσα θέση της στην αναζήτηση προκειμένου να αναδεικνύει κατά προτεραιότητα τις δικές της υπηρεσίες. Έτσι, αποτελέσματα που σχετίζονταν με αγορές, κρατήσεις ξενοδοχείων ή ταξιδιωτικές υπηρεσίες της ίδιας της εταιρείας εμφανίζονταν ευνοϊκότερα σε σχέση με αντίστοιχες πλατφόρμες ανταγωνιστών, περιορίζοντας τον ανταγωνισμό στην ευρωπαϊκή αγορά.

Η δεύτερη κύρωση, ύψους 430 εκατ. ευρώ, αφορά το οικοσύστημα εφαρμογών της Google. Η Κομισιόν έκρινε ότι η εταιρεία δεν επέτρεπε στους προγραμματιστές να ενημερώνουν τους χρήστες για εναλλακτικούς τρόπους αγοράς ή συνδρομής εκτός του Google Play, ακόμη και όταν οι ίδιες υπηρεσίες διατίθενταν σε χαμηλότερες τιμές μέσω ιστοσελίδων ή άλλων καταστημάτων εφαρμογών.

Πέρα από τα χρηματικά πρόστιμα, οι Βρυξέλλες επιβάλλουν συγκεκριμένες αλλαγές στον τρόπο λειτουργίας της Google. Η εταιρεία καλείται να διασφαλίσει ότι οι υπηρεσίες τρίτων θα αντιμετωπίζονται ισότιμα στα αποτελέσματα αναζήτησης, χωρίς προνομιακή μεταχείριση των δικών της προϊόντων. Παράλληλα, θα πρέπει να επιτρέψει στους δημιουργούς εφαρμογών να επικοινωνούν ελεύθερα με τους χρήστες και να τους κατευθύνουν σε εναλλακτικές προσφορές εκτός της πλατφόρμας της.

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ανέφερε ότι η Google έχει ήδη προχωρήσει σε δοκιμαστικές παρεμβάσεις στον τρόπο παρουσίασης αποτελεσμάτων για υπηρεσίες όπως οι ηλεκτρονικές αγορές και οι αεροπορικές πτήσεις. Κατά την αξιολόγηση της Κομισιόν, οι κινήσεις αυτές αποτελούν ένα πρώτο θετικό βήμα προς την προσαρμογή της εταιρείας στις απαιτήσεις του νέου ευρωπαϊκού κανονιστικού πλαισίου.

Ευρωπαίος αξιωματούχος σημείωσε ότι η απόφαση αναμένεται να ενισχύσει τον ανταγωνισμό και να προσφέρει περισσότερες επιλογές στους χρήστες, καθώς η Google θα υποχρεωθεί να αλλάξει τον τρόπο με τον οποίο οργανώνει και προβάλλει τα αποτελέσματα αναζήτησης στην Ευρώπη.

Η ανακοίνωση των προστίμων έρχεται σε μια ιδιαίτερα ευαίσθητη χρονική συγκυρία, λίγες ώρες πριν από την εκπνοή της προθεσμίας που έχουν θέσει οι ΗΠΑ για την εφαρμογή προσωρινών δασμών σε περίπου 60 χώρες, γεγονός που αναμένεται να τροφοδοτήσει νέα ένταση στις διατλαντικές σχέσεις.

Ωστόσο, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή απορρίπτει κάθε σύνδεση της υπόθεσης με τις εμπορικές εξελίξεις. Ανώτερος αξιωματούχος ξεκαθάρισε ότι η απόφαση βασίζεται αποκλειστικά στην εφαρμογή της ευρωπαϊκής νομοθεσίας, τονίζοντας ότι η ΕΕ έχει την αρμοδιότητα να επιβάλλει τους κανόνες της στις μεγάλες ψηφιακές πλατφόρμες που δραστηριοποιούνται στην ενιαία αγορά.