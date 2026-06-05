Το GML 2026 κατέστησε σαφές ότι η Τεχνητή Νοηµοσύνη δεν είναι πλέον ένα µελλοντικό σενάριο αλλά η παρούσα υποδοµή του marketing. Η Google µετατρέπεται από µια µηχανή αναζήτησης σε ένα οικοσύστηµα AI agents που απλοποιούν την πολυπλοκότητα, προσφέροντας στις επιχειρήσεις δυνατότητες ανάπτυξης σε ταχύτερους ρυθµούς από ποτέ.

Αποστολή στο Δουβλίνο: Δηµήτρης Τσουκαλάς

Σε έναν κόσµο όπου η τεχνολογία µετασχηµατίζει ταχύτατα το τοπίο της παγκόσµιας αγοράς, η Google, µέσα από το Google Marketing Live (GML) EMEA 2026, έδωσε το σύνθηµα για µια ριζική αλλαγή παραδείγµατος. Το κεντρικό µήνυµα διατυπώθηκε ξεκάθαρα και µε σαφήνεια: «Ο µόνος τρόπος να κερδίσεις στην εποχή της AI, είναι µε την AI». Η Google το έχει συνειδητοποιήσει και γι’ αυτό η φετινή διοργάνωση δεν αφορούσε µόνο την ανακοίνωση νέων εργαλείων. Εστίασε κυρίως στην ανάδυση της «agentic» τεχνολογίας, η οποία υπόσχεται να εξαλείψει τον ιστορικό συµβιβασµό µεταξύ της έξυπνης και της γρήγορης απόφασης, ικανοποιώντας την ανθρώπινη περιέργεια. Στο διήµερο event που πραγµατοποιήθηκε στις 20 και 21 Μαΐου στο ∆ουβλίνο της Ιρλανδίας και στο οποίο η Direction ήταν ο µοναδικός media οργανισµός που συµµετείχε από την Ελλάδα, παρουσιάστηκε σε περίπου 2.000 marketers και agencies όχι απλώς η νέα -AI Led- εποχή της Google αλλά η επόµενη γενιά διαφήµισης και εµπορίου στο διαδίκτυο. Mε keynote οµιλίες, roundtables, live demos, τον Trevor Noah αλλά και µουσικούς επί σκηνής, το GML EMEA 2026 µας επέτρεψε να ρίξουµε µια µατιά στο µέλλον, που είναι ήδη εδώ χάρη στην ΑΙ.

Kινητήριος µοχλός το Gemini

Στη φετινή διοργάνωση του Google Marketing Live (GML), η Google παρουσίασε µια νέα γενιά λύσεων, βασισµένων στο Gemini. Οι λύσεις αυτές έχουν σχεδιαστεί για να βοηθήσουν επιχειρήσεις κάθε µεγέθους να αναπτυχθούν πιο έξυπνα και αποτελεσµατικά µέσα στην Αναζήτηση (Search) και το YouTube. Η Τεχνητή Νοηµοσύνη (AI) εξελίσσεται πλέον από µια υπόσχεση σε µια καθηµερινή πραγµατικότητα, ξεκλειδώνοντας νέες ευκαιρίες ανάπτυξης για τις επιχειρήσεις. Από τη µετατροπή της Τεχνητής Νοηµοσύνης σε έναν στρατηγικό συνεργάτη για τους επαγγελµατίες του µάρκετινγκ και την κλιµάκωση της ανθρώπινης δηµιουργικότητας, έως την παροχή σαφέστερων δεδοµένων σχετικά µε την απόδοση των επενδύσεων και την επέκταση των δυνατοτήτων εµπορίου µε agents για τους εµπόρους λιανικής, το Gemini µετατρέπει την Τεχνητή Νοηµοσύνη από λειτουργικό εργαλείο σε έναν «έξυπνο» µηχανισµό ανάπτυξης.

Shashi Thakur

Το Search αλλάζει: AI Mode και Νέα Ad Formats

Όπως έγινε σαφές στο πλαίσιο του GML EMEA 2026, η αναζήτηση στο διαδίκτυο εισέρχεται σε µια νέα (conversational) εποχή, που βασίζεται περισσότερο στις συνοµιλίες. Για πρώτη φορά µετά από χρόνια το κλασικό πλαίσιο αναζήτησης αλλάζει, για να υποστηρίξει αναζητήσεις όχι µόνο µε κείµενο αλλά και µε εικόνες, αρχεία (PDF), βίντεο και απευθείας αναζήτηση στις καρτέλες του Chrome. Το πλαίσιο πλέον επεκτείνεται, καθώς ο χρήστης πληκτρολογεί µακροσκελείς ερωτήσεις σε φυσική γλώσσα, ενώ εισάγεται η δυνατότητα «απρόσκοπτης αναζήτησης AI», όπου ο χρήστης µπορεί να ξεκινά µια ερώτηση, να λαµβάνει µια επισκόπηση AI (AI overview) και να συνεχίζει µε ερωτήσεις σε µορφή διαλόγου.

Με τα AI Overviews να αριθµούν πλέον πάνω από 2,5 δισεκατοµµύρια µηνιαίους χρήστες και το AI Mode να ξεπερνά το 1 δισεκατοµµύριο, η Google εισάγει διαφηµιστικά formats που λειτουργούν ως χρήσιµες προσθήκες στη συζήτηση του χρήστη.

Σύµφωνα µε τα στοιχεία, το 75% των χρηστών δηλώνει ότι το AI Mode τους βοηθά να παίρνουν ταχύτερες και πιο σίγουρες αποφάσεις. Σε αυτό το πλαίσιο, παρουσιάστηκαν τα Conversational Discovery ads, όπου η διαφήµιση απαντά σε συγκεκριµένες, σύνθετες ερωτήσεις του χρήστη, και τα Highlighted Answers, τα οποία εµφανίζονται ως προτάσεις µέσα σε λίστες συστάσεων. Κοµβικό σηµείο είναι η ενσωµάτωση ενός ανεξάρτητου «AI explainer», ο οποίος συνθέτει πληροφορίες για το προϊόν δίπλα στο δηµιουργικό του διαφηµιζόµενου, ενισχύοντας τη διαφάνεια και την εµπιστοσύνη.

Θα πρέπει να σηµειωθεί πως όσον αφορά τις διαφηµίσεις Conversational Discovery στη Λειτουργία AI, τα µοντέλα Gemini αξιοποιούν το βαθύτερο πλαίσιο της ερώτησης του χρήστη και δηµιουργούν ένα προσαρµοσµένο δηµιουργικό διαφήµισης για την επιχείρηση που προσφέρει τη λύση, αναδεικνύοντας τα συγκεκριµένα χαρακτηριστικά που ενδιαφέρουν το χρήστη. Επίσης, ένας διαφηµιζόµενος µπορεί να εµφανιστεί ως προτεινόµενη επιλογή στις Επισηµασµένες Απαντήσεις (Highlighted Answers) µόνο αν η πρόταση είναι υψηλής ποιότητας και είναι απόλυτα σχετική µε την αναζήτηση. Αυτές οι λειτουργίες δοκιµάζονται αυτήν τη στιγµή στις ΗΠΑ στα αγγλικά, ενώ οι διαφηµίσεις στη Λειτουργία AI θα συνεχίσουν να φέρουν σαφή σήµανση ως «Xορηγούµενες (Sponsored)».

Η Google ξεκίνησε πιλοτικά τη λειτουργία Άµεσων Προσφορών (Direct Offers) στις ΗΠΑ τον περασµένο Ιανουάριο και τώρα την επεκτείνει µε δύο νέες δυνατότητες: τη δέσµη προσφορών (promotion bundling) και τις νέες ταξιδιωτικές προσφορές. Τα brands µπορούν πλέον να ανεβάζουν προωθητικές ενέργειες, όπως εκπτώσεις, δώρα και τοπικά κουπόνια, και το Gemini θα τις συνδυάζει κατάλληλα, για να παρουσιάζει την πιο ελκυστική προσφορά κάθε φορά. Επιπλέον, το εργαλείο θα περιλαµβάνει σύντοµα προσφορές για κρατήσεις ξενοδοχείων από ταξιδιωτικούς συνεργάτες, όπως η Booking και η Expedia στις ΗΠΑ, απευθείας την ώρα που ο χρήστης οργανώνει το ταξίδι του, µε τη βοήθεια του AI.

Παράλληλα, παρουσιάζει δύο νέες µορφές διαφήµισης, οι οποίες δηµιουργήθηκαν µε το Gemini στη σελίδα αποτελεσµάτων αναζήτησης. Η πρώτη αφορά τις Shopping ads µε την υποστήριξη του AI -διαθέσιµες στις ΗΠΑ- οι οποίες εµφανίζουν σχετικές διαφηµίσεις αγορών µαζί µε µια επεξήγηση AI γιατί µπορεί να είναι η σωστή επιλογή, προβλέποντας συγκεκριµένες ανάγκες προτού καν ο χρήστης τις ζητήσει. Η δεύτερη λειτουργία είναι το Business Agent for Leads, κατασκευασµένο µε το Gemini, που τοποθετεί έναν agent του brand απευθείας µέσα στη διαφήµιση, επιτρέποντας στο χρήστη να συνοµιλήσει ζωντανά µε έναν agent που έχει εκπαιδευτεί στην ιστοσελίδα του διαφηµιζοµένου, αντί να συµπληρώνει στατικές φόρµες.

Σε συζήτηση µε δηµοσιογράφους ο Shashi Thakur, αντιπρόεδρος (Vice President) του τµήµατος Search Ads και Ads on Google Experiences, τόνισε πως «οι απαντήσεις είναι οι καλύτερες διαφηµίσεις», ενώ εξήγησε ότι η τεχνητή νοηµοσύνη είναι «επεκτατική» για τη διαφήµιση. Καθώς οι χρήστες υποβάλλουν πιο περίπλοκα ερωτήµατα µε πλήρες πλαίσιο (context), δηµιουργούνται νέες ευκαιρίες για τους διαφηµιζόµενους να προσεγγίσουν το κοινό τους σε πιο εύστοχες στιγµές. Παράλληλα, σύµφωνα µε τον Thakur, η χρήση των µοντέλων Gemini επιτρέπει την καλύτερη αντιστοίχιση του περιεχοµένου των διαφηµιζόµενων µε το περίπλοκο πλαίσιο του χρήστη.

Dan Taylor

Ask Advisor: Ο στρατηγικός συνεργάτης του Marketer

Ίσως η σηµαντικότερη ανακοίνωση για την καθηµερινότητα των επαγγελµατιών του marketing είναι εκείνη που αφορά τη νέα λειτουργία Ask Advisor. Πρόκειται για έναν ενοποιηµένο AI agent που λειτουργεί συνδυαστικά και οριζόντια σε όλους τους ψηφιακούς βοηθούς των προϊόντων της Google, δηλαδή στο Google Ads, στο Google Analytics, στο Google Marketing Platform και σύντοµα στο Merchant Center, προσφέροντας προνοητικές εξατοµικευµένες προτάσεις που εξοικονοµούν χρόνο στους επαγγελµατίες του µάρκετινγκ και τους βοηθούν να επιτύχουν τους επιχειρηµατικούς στόχους τους. Η λειτουργία Ask Advisor είναι προς το παρόν διαθέσιµη σε έκδοση beta για λογαριασµούς στην αγγλική γλώσσα, ενώ νέες δυνατότητες αναµένεται να κυκλοφορήσουν µέσα στους επόµενους µήνες.

Το Ask Advisor λειτουργεί ως ένας συνεργάτης που δεν σταµατά ποτέ: µπορεί να αντλήσει λεπτοµέρειες προϊόντων από το Merchant Center για να στήσει µια καµπάνια µε λίγα κλικ, να εξηγήσει αναλυτικά τι λειτούργησε σε µια στρατηγική και να προτείνει τα επόµενα βήµατα βάσει των δεδοµένων. Στόχος της Google είναι να επιτρέψει στους marketers να απαλλαγούν από την πολυπλοκότητα της εκτέλεσης και να εστιάσουν στη στρατηγική σκέψη.

Agentic Commerce: Από την ανακάλυψη στο checkout σε δευτερόλεπτα

Παράλληλα, παρουσιάστηκε αναλυτικά ο τρόπος µε τον οποίο η Google θεµελιώνει την εποχή του agentic commerce µέσω πρωτοκόλλων όπως το Universal Commerce Protocol (UCP), το Agent Payments Protocol (AP2) και το Universal Cart. Όπως εξήγησε ο Dan Taylor, Vice President, Global Ads της Google, πρόθεση του διαδικτυακού κολοσσού είναι να εξαλείψει κάθε «τριβή» στην «αλυσίδα» που ξεκινά µε την online ανακάλυψη ενός προϊόντος ή µιας υπηρεσίας και ολοκληρώνεται µε την πραγµατοποίηση αγοράς. Προφανώς η εξάλειψη των «τριβών» σηµαίνει επιτάχυνση της διαδικασίας αλλά και διευκόλυνση της επανάληψής της.

Νωρίτερα φέτος, η Google ανακοίνωσε το Universal Commerce Protocol (UCP), το οποίο συνδηµιούργησε µε κορυφαίους συνεργάτες από το οικοσύστηµα του λιανικού εµπορίου. Το UCP επιλύει τη βασική πρόκληση της κλιµάκωσης του εµπορίου µε agent σε ολόκληρο τον ιστότοπο, επιτρέποντας στους ψηφιακούς agents να συνδέονται µε τα επιχειρηµατικά συστήµατα, µε ασφάλεια και απρόσκοπτα. Τώρα το UCP επεκτείνεται σε επιπλέον κλάδους και προσφέρει νέες δυνατότητες στους εµπόρους λιανικής µέσα από την πλατφόρµα της Google. Βασισµένο στην εµπειρία ολοκλήρωσης αγοράς ενός µεµονωµένου προϊόντος που επιτρέπει στους καταναλωτές να αγοράζουν προϊόντα στην Google χωρίς να βγαίνουν εκτός από τη συζήτησή τους, το Universal Commerce Protocol (UCP) εξελίσσεται πλέον, επιτρέποντας στους αγοραστές να αποκτούν πολλά προϊόντα από µια επιχείρηση ταυτόχρονα. Σύντοµα, οι καταναλωτές θα έχουν επίσης την επιλογή να µεταφέρουν τα προϊόντα τους από την Google απευθείας στον ιστότοπο του εµπόρου λιανικής, για να ολοκληρώσουν εκεί τη συναλλαγή τους. Αυτές οι λειτουργίες θα κυκλοφορήσουν αρχικά στις ΗΠΑ, στα αγγλικά, µε επιλεγµένους εµπόρους λιανικής.

Σύντοµα, η διαδικασία ολοκλήρωσης αγοράς µέσω της πλατφόρµας Universal Commerce Protocol (UCP) σε διαφηµίσεις Shopping στο YouTube θα διευκολύνει την αγορά προϊόντων επί τόπου. Μέσα στους επόµενους µήνες, οι εµπειρίες που υποστηρίζονται από το UCP στην Google θα επεκταθούν επίσης στον Καναδά και την Αυστραλία και αργότερα στο Ηνωµένο Βασίλειο. Επιπλέον, το UCP πρόκειται να επεκταθεί σε νέες κατηγορίες, συµπεριλαµβανοµένων των κρατήσεων ξενοδοχείων και της τοπικής παράδοσης φαγητού, διευρύνοντας τις δυνατότητές του το αµέσως επόµενο διάστηµα. Η επέκταση του UCP επιτρέπει πλέον το native checkout απευθείας µέσα από τις διαφηµίσεις, ενώ ενσωµατώνονται νέες δυνατότητες όπως το «buy-now-pay-later» µέσω των Affirm και Klarna αλλά και κρατήσεις και παραγγελίες απευθείας από το AI Mode ή το Google Maps.

Το Universal Cart είναι ένα έξυπνο καλάθι αγορών που λειτουργεί σε όλες τις υπηρεσίες της Google, επιτρέποντας στο χρήστη να ολοκληρώσει την αγορά του µε το Google Pay σε ελάχιστα taps, ενώ ο έµπορος παραµένει πάντα ο «merchant of record».

Kαθώς δε οι καταναλωτές χρησιµοποιούν όλο και περισσότερο τη Λειτουργία AI και το Gemini για τις αγορές τους, η Google έχει διαθέσει το εργαλείο AI performance insights στο Merchant Center τους επόµενους µήνες, αρχικά σε Αυστραλία, Καναδά, Ινδία, Νέα Ζηλανδία και ΗΠΑ. Αυτό το νέο εργαλείο επιτρέπει στα brands να συγκρίνουν το µερίδιο εµφάνισής τους µε παρόµοια brands σε όλες τις διαδροµές αγορών που ξεκινούν από τη Λειτουργία AI, τα AI Overviews και την εφαρµογή Gemini. Παράλληλα, κυκλοφόρησαν σε παγκόσµιο επίπεδο conversational attributes (χαρακτηριστικά συνοµιλίας), τα οποία επιτρέπουν στους εµπόρους να ενηµερώνουν τις περιγραφές των προϊόντων τους, ώστε αυτές να ανταποκρίνονται στον πιο φυσικό, καθηµερινό τρόπο µε τον οποίο αναζητούν σήµερα οι χρήστες.

Trevor Noah

Η δηµιουργικότητα απελευθερώνεται: Asset Studio και Gemini Omni

Στο πεδίο του δηµιουργικού, το Asset Studio το δηµιουργικό κέντρο της Google που βασίζεται στην Τεχνητή Νοηµοσύνη (AI), αναβαθµίζεται µε το πολυτροπικό µοντέλο Gemini Omni. Οι διαφηµιζόµενοι µπορούν πλέον να µετατρέπουν τα brand guidelines και το marketing brief τους σε µια πλήρη γκάµα assets επικοινωνίας (εικόνες, κείµενα, βίντεο) χρησιµοποιώντας φυσική γλώσσα. Οι χρήστες µπορούν τώρα να δηµιουργούν ελκυστικό διαφηµιστικό υλικό που συµβαδίζει απόλυτα µε το brand τους, απλώς εισάγοντας µια περιγραφή σε καθηµερινή γλώσσα. Καθώς το Asset Studio είναι ενσωµατωµένο απευθείας στο Google Ads, το εργαλείο γνωρίζει ήδη τις προηγούµενες αποδόσεις µιας διαφηµιστικής καµπάνιας και τους επιχειρηµατικούς στόχους. Ωστόσο, πλέον, το εργαλείο µπορεί να επεξεργαστεί πολύ περισσότερες πληροφορίες, επιτρέποντας στους χρήστες να «ανεβάζουν» πλήρεις συνοπτικές παρουσιάσεις µάρκετινγκ, ενδεικτικές εικόνες, οδηγίες για τα brands και πολλά άλλα. Στη συνέχεια, το Google AI θα αξιοποιεί αυτά τα νέα δεδοµένα για να δηµιουργήσει και να βελτιώσει κείµενα, εικόνες και βίντεο, προσαρµοσµένα ακριβώς στο όραµα του χρήστη, ενώ µόλις το υλικό είναι έτοιµο, µπορεί να δοκιµαστεί µε ένα µόνο κλικ µέσω του 1-Click A/B Testing, για να εντοπιστεί αυτό µε την καλύτερη απόδοση. Αυτές οι δυνατότητες θα γίνουν διαθέσιµες παγκοσµίως και στα αγγλικά. Όπως επισηµάνθηκε στο GML EMEA 2026, το δηµιουργικό ευθύνεται για το 49% των αυξητικών πωλήσεων, άρα εύκολα προκύπτει πόσο σηµαντικά είναι αυτά τα εργαλεία για την αποτελεσµατικότητα των διαφηµιστικών ενεργειών.

Demand Gen µε νέες δυνατότητες

Στο συνέδριο ανακοινώθηκε ακόµη πως η Google παρουσιάζει νέες δυνατότητες για τις καµπάνιες Demand Gen µε τη δύναµη του AI, όπως ο νέος διαφηµιστικός χώρος στους Χάρτες Google (Google Maps), που συνδέει τα brands µε άτοµα που εξερευνούν την τοπική περιοχή, καθώς και οι σύνδεσµοι ολοκλήρωσης αγοράς σε εννέα νέες αγορές. Τα product feeds επεκτείνονται σε περισσότερες επιφάνειες και κλάδους - συµπεριλαµβανοµένου του κλάδου του αυτοκινήτου.

∆ιαθέσιµες σε παγκόσµιο επίπεδο, οι δυνατότητες των καµπανιών Demand Gen επεκτείνονται σε νέες πλατφόρµες και εµπλουτίζονται µε νέα χαρακτηριστικά. Παράλληλα, η Google κυκλοφορεί τη δυνατότητα ενσωµάτωσης προϊόντων βίντεο από το Merchant Center απευθείας στις καµπάνιες Demand Gen, βοηθώντας τους retailers να «ζωντανέψουν» τα προϊόντα τους σε µεγάλη κλίµακα.

YouTube: Η δύναµη των Creators ενισχύεται ακόµη περισσότερο

Το YouTube εδραιώνεται ως ο αδιαµφισβήτητος ηγέτης στην ψυχαγωγία και το εµπόριο, παραµένοντας η #1 streaming πλατφόρµα στις τηλεοράσεις των ΗΠΑ για τρία συνεχή έτη. Με πάνω από 1 δισεκατοµµύριο ώρες καθηµερινής παρακολούθησης σε τηλεοπτικές οθόνες, η πλατφόρµα δεν προσφέρει απλώς εµβέλεια, αλλά ένα βαθύ οικοσύστηµα που βασίζεται στην εµπιστοσύνη µεταξύ δηµιουργών, θεατών και brands.

Η Melissa Hsieh Nikolic, Director, Product Management, YouTube Ads, σε συζήτηση µε δηµοσιογράφους εξήγησε πως η µεγάλη επανάσταση του ΑΙ συντελείται στο YouTube Creator Partnerships Hub. Η Nikolic εξήγησε ότι η διαδικασία εύρεσης δηµιουργών, η σύναψη συµβολαίων και η µεταφόρτωση περιεκτικού περιεχοµένου ήταν ιστορικά µια δυσκίνητη διαδικασία. Μέσω του AI, η Google επιτρέπει πλέον στους διαφηµιζόµενους να κλιµακώνουν τις συνεργασίες τους από 5 σε εκατοντάδες δηµιουργούς µε ελάχιστο κόπο. Χρησιµοποιώντας natural language prompting, ένας marketer µπορεί πλέον να αναζητήσει δηµιουργούς όχι απλώς µε keywords αλλά µε σύνθετες περιγραφές.

Το AI matching της πλατφόρµας αναλαµβάνει να ανακαλύψει «κρυµµένα διαµάντια» (hidden gems). Παράλληλα το νέο AI summarization προσφέρει στα brands σύντοµες ανασκοπήσεις του προφίλ των δηµιουργών, ενώ η λειτουργία Ask YouTube εισάγει τη συνοµιλητική τεχνητή νοηµοσύνη απευθείας στην αναζήτηση της πλατφόρµας.

Παρά την επέλαση της τεχνολογίας, η Nikolic ήταν σαφής: η Google δεν δηµιουργεί AI-generated avatars για να αντικαταστήσει τους ανθρώπους-δηµιουργούς. Η στρατηγική εστιάζει στην ενίσχυση της ανθρώπινης δηµιουργικότητας και της αυθεντικής ιστορίας. Όσον αφορά το περιεχόµενο, το YouTube παραµένει ο µοναδικός χώρος όπου το long-form (20+ λεπτά), τα podcasts και τα Shorts συνυπάρχουν αρµονικά. Μάλιστα, τα Shorts αποτελούν το ταχύτερα αναπτυσσόµενο format στις τηλεοράσεις, όπως ανέφερε.

Το YouTube Creator Partnerships Hub είναι ήδη διαθέσιµο σε µεγάλες ευρωπαϊκές αγορές και σύντοµα θα επεκταθεί παγκοσµίως, ενώ µε τις νέες λειτουργίες του Demand Gen, η Google διευκολύνει τη συνεργασία µε τους δηµιουργούς περιεχοµένου, επιτρέποντας στους διαφηµιζόµενους να ενισχύουν αυθεντικά βίντεο δηµιουργών απευθείας µέσα από την καµπάνια τους.

Ιδιαίτερο δε ενδιαφέρον είχε η αναφορά της πως πλέον στο YouTube οι διαφηµιζόµενοι δεν θα «πληρώνουν» views αλλά performance.

Melissa Hsieh Nikolic

Ενιαία µέτρηση: Από τα δεδοµένα στις αποφάσεις

Στον κρίσιµο τοµέα των µετρήσεων, η Google ενσωµατώνει το Meridian, το open-source µοντέλο Marketing Mix (MMM), στο Google Analytics 360. Αυτό επιτρέπει στους marketers να ενοποιούν δεδοµένα από διαφορετικά κανάλια, να µετρούν την πραγµατική επίδραση της επένδυσής τους και να προβλέπουν µελλοντικά αποτελέσµατα µέσω σεναρίων.

Εξαιρετικό ενδιαφέρον παρουσιάζει η εισαγωγή του metric Qualified Future Conversions (QFC). Μέσω του Gemini, η εν λόγω λειτουργία συνδέει τη σηµερινή διαφηµιστική δαπάνη µε µελλοντικές πωλήσεις, αναλύοντας insights όπως οι αναζητήσεις για τη µάρκα, αποκαλύπτοντας έσοδα που συχνά παραβλέπονται. Πλέον οι marketers θα µπορούν να µετρούν τη δραστηριότητα και τα αποτελέσµατα που προκύπτουν πολύ καιρό αφότου κάποιος χρήστης δει για πρώτη φορά τη διαφήµισή τους.

Debbie Weinstein: Το ΑΙ ως καταλύτης οικονοµικής ανάπτυξης

Στο πλαίσιο συνάντησης µε δηµοσιογράφους, η Debbie Weinstein, President EMEA της Google, περιέγραψε το τρέχον τοπίο της Τεχνητής Νοηµοσύνης ως την πλέον µετασχηµατιστική τεχνολογία της εποχής µας, η οποία αναµένεται να επιφέρει σηµαντικά οικονοµικά και κοινωνικά οφέλη. Η Google, έχοντας υιοθετήσει τη στρατηγική «AI-first» από το 2016, αξιοποιεί επενδύσεις µίας δεκαετίας σε υποδοµές, chipset, κέντρα δεδοµένων και ερευνητικές οµάδες, για να ηγηθεί αυτής της µετάβασης.

Σύµφωνα µε τα στοιχεία που παρουσίασε η Weinstein, η δυνητική οικονοµική αξία από την ξεκλείδωµα των δυνατοτήτων του AI ανέρχεται σε 25 τρισεκατοµµύρια δολάρια παγκοσµίως. Ειδικά για την περιοχή της Ευρωπαϊκής Ένωσης, η οικονοµική ευκαιρία εκτιµάται σε 1,2 τρισεκατοµµύρια ευρώ κατά την επόµενη δεκαετία. Ωστόσο, η Weinstein υπογράµµισε ότι η επιτυχία δεν θα έρθει τυχαία, καθώς παρατηρείται ένα «λειτουργικό χάσµα» (capability overhead), όπου η τεχνολογία προηγείται των υφιστάµενων ανθρώπινων δεξιοτήτων και διαδικασιών.

Στο πεδίο του marketing, η απόδοση επένδυσης (ROI) µέσω AI είναι ήδη ορατή. Όπως ανέφερε, έρευνα της BCG καταδεικνύει ότι οι οργανισµοί που έχουν ενσωµατώσει βαθιά τα εργαλεία και τις διαδικασίες AI, παρουσιάζουν 60% ταχύτερη αύξηση εσόδων σε σύγκριση µε τους ανταγωνιστές τους.

Η Weinstein χαρακτήρισε τη φετινή περίοδο µια «επεκτατική στιγµή» για το βασικό προϊόν της εταιρείας, το Google Search. Η ενσωµάτωση του AI προσδίδει στην αναζήτηση «υπερδυνάµεις», επιτρέποντας στους χρήστες να θέτουν πιο σύνθετα ερωτήµατα µέσω κειµένου, εικόνας (camera) ή ακόµα και video.

Debbie Weinstein

Παρά τις αλλαγές, η δέσµευση της Google για τη διατήρηση ενός υγιούς οικοσυστήµατος παραµένει σταθερή. Η Weinstein τόνισε ότι η εµπειρία των AI Overviews στοχεύει στο να δίνει στους χρήστες ένα σηµείο εκκίνησης, κατευθύνοντάς τους στη συνέχεια στους πλέον χρήσιµους ιστότοπους. Υπογράµµισε πως η εταιρεία συνεχίζει να αποστέλλει δισεκατοµµύρια κλικ στον ιστό καθηµερινά, ενισχύοντας την επισκεψιµότητα των εκδοτών και των επιχειρήσεων.

Αναφορικά µε τις µικροµεσαίες επιχειρήσεις (MME), η Weinstein έκανε λόγο για µια «χρυσή εποχή», επισηµαίνοντας πως η πρόσβαση σε εργαλεία για τη δηµιουργία ιστοτόπων µέσω AI agents και η δυνατότητα εκτέλεσης διαφηµιστικών καµπανιών είναι πλέον ευκολότερη από ποτέ.

Ένα από τα κύρια σηµεία προβληµατισµού που έθεσε η Weinstein είναι η διαφορά στους ρυθµούς υιοθέτησης του AI µεταξύ των περιφερειών. Ενώ στις ΗΠΑ και την Κίνα το ποσοστό υιοθέτησης από τις επιχειρήσεις φτάνει το 80%, στην Ευρώπη τα ποσοστά περιορίζονται συχνά στο 20%. Για την αντιµετώπιση αυτού του χάσµατος, η Google επενδύει συστηµατικά στην εκπαίδευση. Όπως ανέφερε, την τελευταία δεκαετία, η εταιρεία έχει εκπαιδεύσει 35 εκατοµµύρια Ευρωπαίους σε ψηφιακές δεξιότητες, µε το πρόγραµµα να εστιάζει πλέον σχεδόν εξ ολοκλήρου στις δεξιότητες AI. Η εκπαίδευση απευθύνεται σε ένα ευρύ φάσµα, από µικροµεσαίους επιχειρηµατίες και φοιτητές µέχρι δασκάλους, µε στόχο την κατανόηση της πρακτικής εφαρµογής των εργαλείων στον εργασιακό χώρο.

Σε ερώτηση σχετικά µε το χρονοδιάγραµµα διάθεσης των νέων προϊόντων και λειτουργιών στην Ευρώπη, η Weinstein διαβεβαίωσε ότι η ταχεία κλιµάκωση των νέων λειτουργιών στην περιοχή EMEA αποτελεί προτεραιότητα.

Σχετικά µε το ρόλο των διαφηµιστικών εταιρειών (agencies) στην εποχή του AI, η Weinstein υποστήριξε ότι ο ρόλος τους ενισχύεται. Αντί για την υποκατάστασή τους από την τεχνολογία, οι εταιρείες αυτές, κατά τη γνώµη της, πλέον λειτουργούν ως σύµβουλοι που καθοδηγούν τους διαφηµιζόµενους στη χρήση του AI για τη στρατηγική δεδοµένων, τη δηµιουργικότητα (creative) και τη µέτρηση αποτελεσµάτων (measurement).

Rajan Patel

Ο ρόλος των publishers

Σε ερώτηση του adbusiness για το µέλλον των εκδοτών και των µέσων ενηµέρωσης, ο Rajan Patel, VP of Engineering για το Google Search, τόνισε ότι η σύνδεση µε τις πρωτογενείς πηγές παραµένει προτεραιότητα. Aνέφερε πως πειραµατίζεται µε χαρακτηριστικά όπως το auto-expand, όπου περνώντας το ποντίκι πάνω από ένα σύνδεσµο σε µια απάντηση AI, ο χρήστης βλέπει περισσότερες λεπτοµέρειες από την πηγή. Επίσης, λειτουργεί το χαρακτηριστικό των «προτιµώµενων πηγών» (preferred sources), όπου οι χρήστες µπορούν να ορίσουν συγκεκριµένα µέσα ενηµέρωσης που εµπιστεύονται, ώστε να εµφανίζονται κατά προτεραιότητα στις απαντήσεις.

Όσον αφορά την καταπολέµηση των fake news, υπογράµµισε ότι οι εµπειρίες AI βασίζονται στους ίδιους αλγορίθµους κατάταξης και αξιολόγησης της αυθεντικότητας που αναπτύσσει η Google εδώ και 25 χρόνια. Η εµπιστοσύνη και η αυθεντία της πηγής παραµένουν τα βασικά κριτήρια για το περιεχόµενο που τροφοδοτεί τα ΑΙ Οverviews, τόνισε.