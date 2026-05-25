Η Google προχωρά σε μία από τις σημαντικότερες αλλαγές στην ιστορία της μηχανής αναζήτησής της, παρουσιάζοντας το νέο μοντέλο τεχνητής νοημοσύνης Gemini 3.5 Flash. Σύμφωνα με την εταιρεία, πρόκειται για την αρχή μιας νέας εποχής στο Search, με έμφαση στις πιο έξυπνες, γρήγορες και εξατομικευμένες αναζητήσεις. Το Gemini 3.5 Flash αποτελεί ένα προηγμένο reasoning model που έχει σχεδιαστεί για agentic workflows, δίνοντας τη δυνατότητα στη μηχανή αναζήτησης να διαχειρίζεται πιο σύνθετα αιτήματα και να παρέχει πιο ακριβείς απαντήσεις σε λιγότερο χρόνο.

Παράλληλα, η Google ανανέωσε ριζικά το Search Box, στη μεγαλύτερη αναβάθμιση των τελευταίων 25 ετών, επιτρέποντας στους χρήστες να διατυπώνουν πιο φυσικές και εκτενείς ερωτήσεις, όπως θα έκαναν σε μια κανονική συνομιλία. Επιπλέον, ενσωματώθηκαν νέες λειτουργίες, όπως εργαλεία δημιουργίας βίντεο και αναβαθμισμένες δυνατότητες online αγορών.

Ξεχωριστό ρόλο έχουν οι νέοι «information agents», ψηφιακοί βοηθοί που αναζητούν και επεξεργάζονται πληροφορίες από ιστοσελίδες, blogs, ειδησεογραφικά μέσα και social media, λειτουργώντας στο παρασκήνιο για λογαριασμό του χρήστη. Οι agents αυτοί μπορούν να παρακολουθούν σε πραγματικό χρόνο εξελίξεις σε τομείς όπως οι αγορές, τα ακίνητα, ο αθλητισμός και η οικονομία, αποστέλλοντας προσωποποιημένες ενημερώσεις και ειδοποιήσεις.

Με αυτήν τη νέα στρατηγική, η Google επιδιώκει να μεταμορφώσει τον τρόπο με τον οποίο οι χρήστες αναζητούν πληροφορίες, πραγματοποιούν αγορές και οργανώνουν online κρατήσεις, δημιουργώντας ένα πιο διαδραστικό και AI-driven περιβάλλον αναζήτησης.