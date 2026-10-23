Το Gemini μπορεί να μετατρέψει πολύπλοκα υπολογιστικά φύλλα, αποδείξεις και αρχεία αγορών σε ξεκάθαρα οικονομικά γραφήματα και διαδραστικά μοντέλα μέσα σε λίγα δευτερόλεπτα

Η Google παρουσιάζει μια νέα landing page για επιχειρήσεις στο Gemini, η οποία βοηθά τους ιδιοκτήτες μικρών επιχειρήσεων να απλοποιήσουν τις καθημερινές τους εργασίες. Μέσα από αυτό το κεντρικό σημείο, μπορούν να αναπτύξουν το brand τους, να αναλύσουν τα οικονομικά τους στοιχεία, να κατανοήσουν τις προτιμήσεις των πελατών τους και πολλά άλλα.

Δεκάδες εκατομμύρια ιδιοκτήτες μικρών επιχειρήσεων χρησιμοποιούν καθημερινά το Gemini για να σχεδιάζουν νέα προϊόντα, να διαχειρίζονται τα σχόλια των πελατών τους και να αναλύουν την πορεία της επιχείρησής τους. Σήμερα, η Google ανακοίνωσε νέα εργαλεία σχεδιασμένα για να εξοικονομήσουν χρόνο στους ίδιους, ώστε να μπορούν να επικεντρωθούν σε αυτό που υπήρξε η αφετηρία για όλα: το πάθος τους.

Ένα κεντρικό σημείο αναφοράς για ιδιοκτήτες μικρών επιχειρήσεων, αποκλειστικά στο Gemini

Παράλληλα, η Google διευκολύνει τη σύνδεση του Gemini με εργαλεία της, όπως το Google Business Profile, το Google Ads και το Google Workspace, καθώς και με εφαρμογές τρίτων, όπως το Adobe, το Canva, το Dropbox, το Shopify, το Wix, το Zoho και το Xero.

Εικαστικά ευθυγραμμισμένα με την εταιρική σας ταυτότητα

Οι επιχειρήσεις μπορούν πλέον να ορίζουν το στυλ της εταιρικής τους ταυτότητας στο Gemini, ανεβάζοντας την ιστοσελίδα τους , το brand kit τους, τις γραμματοσειρές ή τις παλέτες χρωμάτων τους. Σε συνδυασμό με την ισχύ του Nano Banana 2.1 (του νεότερου μοντέλου παραγωγής εικόνας που διαθέτουμε), το Gemini μπορεί πλέον να προσφέρει ολοκληρωμένο εικαστικό υλικό για νέες κυκλοφορίες προϊόντων ή για τρέχουσες προωθητικές καμπάνιες. Το Gemini διατηρεί αυτό το οπτικό στυλ, επιτρέποντας στους ιδιοκτήτες να δημιουργούν εύκολα ομοιόμορφο περιεχόμενο, πιστό στην ταυτότητά τους, χωρίς να χρειάζεται να ανεβάζουν επανειλημμένα τις οδηγίες σχεδιασμού της εταιρείας τους.

Οικονομικά δεδομένα και αναλύσεις σε πραγματικό χρόνο

Το Gemini μπορεί να μετατρέψει πολύπλοκα υπολογιστικά φύλλα, αποδείξεις και αρχεία αγορών σε ξεκάθαρα οικονομικά γραφήματα και διαδραστικά μοντέλα μέσα σε λίγα δευτερόλεπτα. Αντί να προσπαθούν να αποκωδικοποιούν μόνοι τους τους αριθμούς, οι ιδιοκτήτες μικρών επιχειρήσεων μπορούν πλέον να λαμβάνουν πολύτιμα οικονομικά στοιχεία και συμπεράσματα με πολύ πιο φυσικό τρόπο.

Ιστορίες επιχειρηματιών από όλο τον κόσμο

Η νέα landing page για επιχειρήσεις, οι δεξιότητες μάρκετινγκ και χρηματοδότησης, καθώς και οι νέες συνδεδεμένες εφαρμογές ξεκινούν να διατίθενται σταδιακά τις επόμενες ημέρες σε όλους τους χρήστες της εφαρμογής Gemini παγκοσμίως.

Παράλληλα, για τις μεγαλύτερες επιχειρήσεις που θέλουν να διευρύνουν τη χρήση της Τεχνητής Νοημοσύνης (AI) στις ομάδες τους με κεντρικό διοικητικό έλεγχο, προηγμένη διαχείριση δεδομένων και ασφάλεια εταιρικού επιπέδου, ανακαλύψτε το Gemini για την επιχείρησή σας.