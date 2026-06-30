Σύμφωνα με δημοσίευμα των Financial Times

Η Google έχει επιβάλει περιορισμούς στη χρήση των μοντέλων τεχνητής νοημοσύνης Gemini από τη Meta, αφού η εταιρεία ζήτησε περισσότερη υπολογιστική ισχύ από όση μπορούσε να της διαθέσει, σύμφωνα με δημοσίευμα των Financial Times.

Η Google, που ανήκει στην Alphabet, ενημέρωσε τη Meta περίπου τον Μάρτιο ότι δεν μπορούσε να καλύψει το σύνολο της χωρητικότητας (υπολογιστικών πόρων) για το Gemini που η εταιρεία επιθυμούσε να αγοράσει, αναφέρει η εφημερίδα. Το έλλειμμα αυτό προκάλεσε διαταραχές και καθυστερήσεις σε ορισμένα από τα εσωτερικά έργα τεχνητής νοημοσύνης της Meta. Σύμφωνα με το δημοσίευμα, αρκετοί πελάτες της Google έχουν επίσης επηρεαστεί, αν και σε μικρότερο βαθμό. Ωστόσο, η Meta έχει δεχθεί το μεγαλύτερο πλήγμα λόγω της εξαιρετικά υψηλής ζήτησής της για τα μοντέλα τεχνητής νοημοσύνης της Google.

Το Reuters αναφέρει ότι δεν μπόρεσε να επιβεβαιώσει άμεσα το δημοσίευμα, το οποίο επικαλείται άτομα με γνώση του θέματος. Τόσο η Google όσο και η Meta δεν ανταποκρίθηκαν άμεσα σε αιτήματα για σχολιασμό.