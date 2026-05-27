Στο πλαίσιο της έρευνας που διεξάγει η Ε.Ε. για την αντιμονοπωλιακή νομοθεσία

Η Ευρωπαϊκή Ένωση σχεδιάζει να επιβάλει πρόστιμο ύψους εκατοντάδων εκατομμυρίων ευρώ στην Google, στο πλαίσιο της έρευνας που διεξάγει για την αντιμονοπωλιακή νομοθεσία, σύμφωνα με την εφημερίδα Handelsblatt. Η γερμανική εφημερίδα, επικαλούμενη πηγές από την Κομισιόν, αναφέρει πως στο πλαίσιο της έρευνας που διεξάγει η Επιτροπή για την αντιμονοπωλιακή νομοθεσία, η ΕΕ θα επιβάλει πρόστιμο στη θυγατρική της Alphabet, με το ύψος του να φτάνει «τριψήφιο ποσό σε εκατομμύρια ευρώ». Η απόφαση πλησιάζει στην ολοκλήρωσή της και αναμένεται να ανακοινωθεί επίσημα πριν από τις καλοκαιρινές διακοπές, σύμφωνα με την εφημερίδα.

Αυτό θα είναι το υψηλότερο πρόστιμο που έχει επιβάλει ποτέ η ΕΕ για παραβίαση του νέου Νόμου για τις Ψηφιακές Αγορές (DMA), αναφέρει η εφημερίδα. Η έρευνα, η οποία ξεκίνησε επίσημα τον Μάρτιο του 2025, σχετίζεται με ανησυχίες ότι η Google ευνοεί τις δικές της υπηρεσίες στα αποτελέσματα αναζήτησης. Επίσης, επιδιώκει να διασφαλίσει ότι η πιο δημοφιλής μηχανή αναζήτησης παγκοσμίως συμμορφώνεται με τους ευρωπαϊκούς κανονισμούς.