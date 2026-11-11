Για σχεδόν 3 χρόνια

Ένα τεχνικό σφάλμα στην πλατφόρμα διαφημίσεων της Google είχε ως αποτέλεσμα την προβολή «ευαίσθητων διαφημίσεων» σε ορισμένους χρήστες για σχεδόν τρία χρόνια, σύμφωνα με νέα δικαστικά έγγραφα που κατέθεσε η εταιρεία, στο πλαίσιο μακροχρόνιας δικαστικής διαμάχης για την προστασία της ιδιωτικότητας.

Η Google ανέφερε ότι το πρόβλημα εντοπίστηκε τον Απρίλιο του 2022, κατά τη διάρκεια εσωτερικού ελέγχου από τις ομάδες Ασφάλειας Διαφημίσεων και Εμπιστοσύνης και Ασφάλειας (Trust & Safety). Το σφάλμα είχε εισαχθεί κατά λάθος τον Ιούλιο του 2019 και διορθώθηκε στις 23 Μαΐου 2022. Όπως παραδέχθηκε η εταιρεία, ορισμένες διαφημίσεις κατάφεραν να παρακάμψουν τα συστήματα προστασίας της, μεταξύ των οποίων και στοχευμένες διαφημίσεις δικηγορικής εταιρείας που ειδικεύεται σε υποθέσεις προσωπικών τραυματισμών. Σύμφωνα με δήλωση μηχανικού λογισμικού της Google, το πρόβλημα επηρέαζε συγκεκριμένες περιπτώσεις προβολής διαφημίσεων μέσω των λειτουργιών Optimized Targeting και Custom Segments, όταν αυτές συνδυάζονταν με διαφημίσεις που υπόκειντο σε περιορισμούς της πολιτικής εξατομικευμένης διαφήμισης.

Η υπόθεση συνδέεται με αγωγή που κατατέθηκε τον Μάιο του 2023, στην οποία χρήστες κατηγόρησαν την Google ότι συνέλεγε ευαίσθητα δεδομένα υγείας από διαδικτυακούς ιστότοπους και δεν τηρούσε τις δεσμεύσεις της σχετικά με την προστασία προσωπικών πληροφοριών. Οι ενάγοντες υποστηρίζουν ότι τα νέα στοιχεία αποκαλύπτουν αντιφάσεις στις προηγούμενες θέσεις της εταιρείας. Η Google, ωστόσο, επισημαίνει ότι το συγκεκριμένο τεχνικό σφάλμα δεν σχετίζεται με τις νομικές αξιώσεις της υπόθεσης.