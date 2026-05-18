Σύμφωνα με το Reuters, η εταιρεία προωθεί την ιδέα των διαστημικών data centers μέσω του Project Suncatcher, μιας ερευνητικής προσπάθειας που στοχεύει στη δημιουργία ενός δικτύου ηλιακά τροφοδοτούμενων δορυφόρων εξοπλισμένων με Tensor Processing Units, ώστε να σχηματιστεί ένα διαστημικό υπολογιστικό νέφος τεχνητής νοημοσύνης. Η Google σχεδιάζει την πρώτη δοκιμαστική εκτόξευση, σε συνεργασία με την εταιρεία Planet Labs περίπου το 2027.

Οι συζητήσεις Google - SpaceX σηματοδοτούν τη δεύτερη φορά που ο Ίλον Μασκ συνεργάζεται με μία ανταγωνίστρια εταιρεία στον τομέα της τεχνητής νοημοσύνης, εν όψει και της πολυαναμενόμενης IPO της δεύτερης.