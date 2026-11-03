Νέα κριτήρια και ανεξάρτητος φορέας πιστοποίησης ενισχύουν την αξιοπιστία του σήματος που φέρουν περισσότερες από 550 τουριστικές επιχειρήσεις στην Ελλάδα

«Φιλικό προς το περιβάλλον», «πράσινο», «οικολογικό»: χαρακτηρισμοί που συναντάμε καθημερινά σε προϊόντα, υπηρεσίες και, όλο και συχνότερα, στις κρατήσεις των διακοπών μας. Πόσο αξιόπιστοι είναι όμως; Σύμφωνα με την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, το 53% των περιβαλλοντικών ισχυρισμών στην ΕΕ παρέχει ασαφείς, παραπλανητικές ή αβάσιμες πληροφορίες. Για την αντιμετώπιση του φαινομένου, η Ευρωπαϊκή Ένωση θέσπισε το 2024 αυστηρότερους κανόνες προστασίας των καταναλωτών. Το Green Key, ένα από τα πλέον αναγνωρισμένα διεθνώς οικολογικά σήματα για τον τουρισμό που ανήκει στο Foundation for Environmental Education (FEE), έχει ήδη προσαρμόσει το σύστημα πιστοποίησής του στις νέες απαιτήσεις.

Από τις 27 Σεπτεμβρίου 2026 ισχύουν ως εθνική νομοθεσία (νόμος 5317/2026, ΦΕΚ Α’ 108/2026), οι νέοι κανόνες της Οδηγίας (ΕΕ) 2024/825 για την Ενδυνάμωση των Καταναλωτών για την Πράσινη Μετάβαση (EmpCo), η οποία ενισχύει την προστασία των καταναλωτών από παραπλανητικούς περιβαλλοντικούς ισχυρισμούς. Η Οδηγία θέτει αυστηρότερες προϋποθέσεις για τη χρήση σημάτων αειφορίας, δίνοντας ιδιαίτερη έμφαση στη διαφάνεια, την ανεξαρτησία της πιστοποίησης και την παροχή αξιόπιστων και επαληθεύσιμων πληροφοριών.

Στην Ελλάδα, όπου η Ελληνική Εταιρία Προστασίας της Φύσης (ΕΕΠΦ) υλοποιεί το πρόγραμμα Green Key από το 2009 ως εθνικός χειριστής, περισσότερες από 550 τουριστικές επιχειρήσεις φέρουν σήμερα το διεθνές οικολογικό σήμα ποιότητας. Το ήδη ισχυρό σύστημα πιστοποίησης που δίνει στις επιχειρήσεις τη δυνατότητα να τεκμηριώνουν τις περιβαλλοντικές επιδόσεις τους και στους επισκέπτες ένα αξιόπιστο κριτήριο για πιο συνειδητές ταξιδιωτικές επιλογές είναι πλέον απόλυτα προσαρμοσμένο στις απαιτήσεις της νέας νομοθεσίας.

Στο πλαίσιο της προσαρμογής αυτής, το Green Key προχώρησε σε συνολική αναθεώρηση των κριτηρίων, των διαδικασιών πιστοποίησης και των πολιτικών του. Από την 1η Οκτωβρίου 2026 ισχύουν τα νέα κριτήρια και το αναθεωρημένο σύστημα πιστοποίησης:

Ανοικτή και διαφανής συμμετοχή: Το Green Key ήταν και παραμένει ανοικτό σε όλες τις επιχειρήσεις και εγκαταστάσεις που πληρούν τις απαιτήσεις του, με δίκαιους, αμερόληπτους και διαφανείς όρους, χωρίς διακρίσεις.

Κριτήρια με τη συμμετοχή των ενδιαφερόμενων μερών: Τα νέα κριτήρια διαμορφώθηκαν από το FEE, κατόπιν διαβούλευσης με εμπειρογνώμονες αρμόδιους φορείς και ενδιαφερόμενα μέρη.

Σαφείς διαδικασίες αντιμετώπισης της μη συμμόρφωσης: Το σύστημα διατηρεί συγκεκριμένες διαδικασίες ελέγχου και διαχείρισης περιπτώσεων μη συμμόρφωσης, συμπεριλαμβανομένης της δυνατότητας αναστολής ή ανάκλησης της πιστοποίησης.

Ανεξάρτητη αξιολόγηση της συμμόρφωσης: Η συμμόρφωση των επιχειρήσεων με τις απαιτήσεις του Green Key ελέγχεται πλέον μέσω τυποποιημένων διαδικασιών από ανεξάρτητους εξωτερικούς επιθεωρητές και η πιστοποίηση δίνεται από ανεξάρτητο φορέα. Το σύστημα έχει αναπτυχθεί σε ευθυγράμμιση με το διεθνές πρότυπο ISO/IEC 17065:2012.

Το FEE έχει ορίσει την εταιρεία Audit Independer Group ως ανεξάρτητο Φορέα Πιστοποίησης του Green Key. Η Audit Independer έχει την ευθύνη για τη συνεργασία με τους εξωτερικούς επιθεωρητές, την ανάθεση των επιθεωρήσεων, τη λήψη των αποφάσεων πιστοποίησης, τις δραστηριότητες επιτήρησης, καθώς και τη διαχείριση αναστολών, ανακλήσεων, ενστάσεων και καταγγελιών. Με τον τρόπο αυτό ενισχύεται η ανεξαρτησία και η αμεροληψία της διαδικασίας πιστοποίησης. Το FEE παραμένει ιδιοκτήτης του Green Key και διατηρεί την ευθύνη για τη συνολική ανάπτυξη του προγράμματος και την επικαιροποίηση των κριτηρίων του.

Το FEE υπέβαλε το σύστημα πιστοποίησης Green Key προς αξιολόγηση στον εθνικό φορέα διαπίστευσης της Δανίας DANAK, ο οποίος επιβεβαίωσε ότι η πιστοποίηση Green Key ευθυγραμμίζεται με το διεθνές πρότυπο ISO/IEC 17065:2012 και είναι έτοιμη για διαπίστευση. Η εξέλιξη αυτή αποτελεί σημαντικό βήμα καθώς επιβεβαιώνει την ευθυγράμμιση του συστήματος του Green Key με διεθνώς αναγνωρισμένες απαιτήσεις για την ανεξαρτησία, την αμεροληψία και την επάρκεια των διαδικασιών πιστοποίησης.

Με την αναβάθμιση του συστήματος πιστοποίησής του, το Green Key ενισχύει τον ρόλο του σε μια εποχή που οι περιβαλλοντικοί ισχυρισμοί πολλαπλασιάζονται και η αξιοπιστία και η διαφάνεια αποκτούν καθοριστική σημασία για τον τουρισμό.