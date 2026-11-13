Με το AfterMind AI, η πρόσβαση σε σύνθετα δεδομένα δεν απαιτεί πλέον διαφορετικά reports, exports ή πολλαπλά φίλτρα.

Η AfterSalesPro, η ελληνική SaaS πλατφόρμα διαχείρισης και βελτιστοποίησης του post-checkout περιβάλλοντος, παρουσιάζει το AfterMind AI, ένα νέο AI layer που αλλάζει τον τρόπο με τον οποίο οι ομάδες eCommerce και Logistics αναλύουν και αξιοποιούν τα operational δεδομένα των αποστολών τους.

Με το AfterMind AI, η πρόσβαση σε σύνθετα δεδομένα δεν απαιτεί πλέον διαφορετικά reports, exports ή πολλαπλά φίλτρα. Οι χρήστες μπορούν να διατυπώνουν ερωτήσεις σε φυσική γλώσσα και να λαμβάνουν μέσα σε δευτερόλεπτα απαντήσεις βασισμένες στα πραγματικά δεδομένα των αποστολών τους.

Ερωτήσεις όπως:

«Ποιος courier είχε τις περισσότερες καθυστερήσεις τον τελευταίο μήνα;»

«Σε ποιες περιοχές καταγράφονται μεγαλύτεροι χρόνοι παράδοσης;»

«Πού εμφανίζονται περισσότερες ανεπίδοτες αποστολές;»

«Ποιο είναι το ποσοστό αντικαταβολής σε μια συγκεκριμένη περιοχή;» μπορούν πλέον να αποτελούν την αφετηρία μιας άμεσης operational ανάλυσης.

Το AfterMind AI μπορεί να επεξεργάζεται και να συνδυάζει δεδομένα που αφορούν courier performance, delivery times, καθυστερημένες και ανεπίδοτες αποστολές, γεωγραφικές περιοχές, last mile performance, shipment trends και τρόπους πληρωμής, επιτρέποντας στις επιχειρήσεις να εντοπίζουν γρηγορότερα προβλήματα, τάσεις και ευκαιρίες βελτιστοποίησης.

Από τα dashboards στις ερωτήσεις

Η φιλοσοφία πίσω από το AfterMind AI είναι απλή: τα δεδομένα μιας επιχείρησης πρέπει να είναι προσβάσιμα όχι μόνο μέσω dashboards, αλλά και μέσω μιας άμεσης, φυσικής αλληλεπίδρασης.

Με αυτόν τον τρόπο, στελέχη eCommerce, Operations και Logistics μπορούν να αφιερώνουν λιγότερο χρόνο στην αναζήτηση και επεξεργασία δεδομένων και περισσότερο χρόνο στην κατανόηση των ευρημάτων και στη λήψη αποφάσεων.

«Τα eCommerce και logistics teams έχουν πλέον στη διάθεσή τους τεράστιο όγκο δεδομένων, όμως πολλές φορές η πραγματική πρόκληση είναι να βρουν γρήγορα την πληροφορία που χρειάζονται. Με το AfterMind AI θέλουμε να αλλάξουμε αυτή τη λογική. Αντί ο χρήστης να ψάχνει την απάντηση μέσα στα δεδομένα, μπορεί πλέον να ρωτά απευθείας τα δεδομένα του», αναφέρει ο Nikolas Chatzidakis, CEO της AfterSalesPro.

AI με πραγματικά operational δεδομένα

Σε αντίθεση με γενικά AI εργαλεία, το AfterMind AI λειτουργεί μέσα στο περιβάλλον του AfterSalesPro και αξιοποιεί τα πραγματικά shipment και operational δεδομένα κάθε επιχείρησης.

Αυτό επιτρέπει στις απαντήσεις να συνδέονται άμεσα με την καθημερινή λειτουργία του eCommerce και του last mile, δημιουργώντας ένα νέο επίπεδο intelligence πάνω από τα δεδομένα που ήδη συγκεντρώνει και επεξεργάζεται η πλατφόρμα.

Το AfterMind AI βρίσκεται αυτή την περίοδο σε Beta, με τις δυνατότητές του να εξελίσσονται συνεχώς καθώς προστίθενται νέα datasets, περισσότερα insights και βαθύτερη κατανόηση των operational δεδομένων.

Η ανάπτυξή του αποτελεί μέρος της ευρύτερης στρατηγικής της AfterSalesPro για την ενσωμάτωση της τεχνητής νοημοσύνης σε κρίσιμα σημεία του post-checkout journey και για τη μετατροπή των δεδομένων αποστολών σε πρακτικές αποφάσεις που μπορούν να βελτιώσουν το κόστος, την απόδοση και την εμπειρία πελάτη.